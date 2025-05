Simpatias



Dicas de simpatias

Para atrair ou manter um amor

Se voc? ? casada, acenda duas velas amarelas, de prefer?ncia de mel. Se for solteria, acenda apensa uma. Pe?a a Oxum (deusa do amor, da fertilidade, da pureza e do ouro) tranq?ilidade e estabilidade no relacionamento, ou que apare?a algu?m especial para voc?. Ao redor da vela, que deve estar acesa, derrame mel. Coloque 4 b?zios, quadro moedas do mesmo valor e, por ?ltimo, oito ou dezesseis rosas amarelas (esses s?o os n?meros de Oxum). Fique na praia at? a vela terminar de queimar.

Para que seu amor volte

Pegue oito fitas de cores diferentes (exceto preto e vermelho), com 1 metro cada. Olhe para o mar e coloque quatro fitas em cada ombro, deixando que escorreguem pelo seu corpo. Depois, com os p?s na ?gua, tire as p?talas de tr?s rosas amarelas, jogue-as por cima da sua cabe?a e deixe que caiam no mar. Em seguida, solte as fitas na ?gua, uma por vez, pedindo a Oxum que traga de volta a pessoa que voc? ama.

Para ter sorte no amor

Pegue cinco ou oito rosas brancas (n?meros de Iemanj? e Oxum), perfume de alfazema, fitas com as cores da harmonia (azul, amarelo, rosa, branco e verde), espelho, talco, sabonete e bijuterias. Forre uma cesta com celofane, amarre uma fita no cabo de uma flor e jogue um pouco de talco e de perfume por cima. Depois, coloque o espelho, o sabonete e as bijuterias na cesta e leve para o mar. Conte tr?s ondas e, na quarta, ofere?a a cesta a Iemanj? e a Oxum.

Para afastar maus fluidos

Na beira do mar, com a ?gua na altura da canela, derrame pipoca em seu corpo, da cabe?a ao p?s. Deixe que o mar leve a pipoca, que ? um elemento do orix? Omolu, senhor da vida, da cura e da sa?de.

Para garantir paz, tranq?ilidade e prosperidade

Misture p?talas de rosa branca, arroz cru e uma ess?ncia de sua prefer?ncia e passe pelo corpo. Olhando para o mar, reze pedindo paz e prosperidade para o ano que est? chegando. A seguir, tire os sapatos e entre no mar vestida com uma roupa branca. D? tr?s mergulhos e saia da ?gua de costas para a areia.

Para ter dinheiro durante o ano inteiro

Leve para a praia sete rosas brancas, sete moedas do mesmo valor, perfume de alfazema e um champanhe. Reze para Iemanj? e para todos os outros orix?s que t?m for?a no mar, conte sete ondas e jogue as flores no mar. Em seguida, coloque o conte?do da champanhe e ofere?a aos orix?s. Lave as moedas com o perfume e coloque-as na m?o direita. Mergulhe a m?o na ?gua e pe?a prote??o financeira. Deixe o mar levar seis moedas e fique com uma, que voc? guardar? como amuleto durante o ano inteiro.

Para ter felicidade

Usar um par de meias novas brancas durante tr?s dias, a partir do dia 28. No quarto dia, colocar ao sol do meio-dia a meia do p? direito e, em seguida, atir?-la longe, tomando o cuidado para que ela n?o ca?a num local ?mido. ? meia noite do dia 31, colocar ao luar a meia do p? esquerdo e repetir o mesmo gesto, repetindo as seguintes palavras: "Minhas meias foram longe. N?o t?m teia, nem idade. Se se foram, porque se foram, vir? a felicidade. Assim seja".