Padres explicam significado do Natal Monsenhor Falabella enfatiza a prepara??o da fam?lia para a celebra??o e padre Geraldo explica o significado da festa natalina para as crian?as

* Novembro/2008

La?os de fita, presentes, luzes, enfeites e um esp?rito que envolve toda a humanidade. Assim se revela o Natal, com seu ar de esperan?a, harmonia e confraterniza??o universal.

Apesar de a data ser comemorada oficialmente pelos crist?os, o Natal se popularizou atrav?s do com?rcio e mesmo aqueles que n?o s?o religiosos, j? se preparam para o dia 25 com uma s?rie de ritos. A compra de presentes, os enfeites da casa e at? a ceia s?o algumas das preocupa?es da maioria dos ocidentais.

Agora, voc? j? parou pra pensar de onde surgiu essa id?ia? Al?m do nascimento de Jesus, qual fato inspirou a Igreja para a escolha dessa data? Como explicar aos pequenos, a verdadeira mensagem do Natal?

Explica?es dos padres

A equipe do portal ACESSA.com contou com a experi?ncia reliogiosa dee do padre(SVD), para resgatar o verdadeiro significado do Natal crist?o. O primeiro, enfatiza a prepara??o da fam?lia para a celebra??o, enquanto que o segundo d? uma explica??o especial para as crian?as. Veja!

Clique nas fotos para ler as explica?es

* Mat?ria produzida pela jornalista Renata Cristina no Natal de 2004