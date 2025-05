Clique aqui para tirar o seu amigo oculto





Dezembro/2004

H? 20 anos o casal, Maria Luiza e Daniel Ribeiro (foto ao lado), festeja o Natal de um jeito bem tradicional. Ceia, familiares, ora?es e amigo oculto fazem parte do ritual que se repete a cada ano.

Na verdade, o Natal sempre foi celebrado por eles, mas o sorteio do amigo secreto veio acontecer com o aumento da fam?lia. "S?o em m?dia 30 pessoas e n?o tem como presentear todo mundo", relata a filha do casal, Elvira, 23.

Segundo ela, ao mesmo tempo que o amigo oculto serve de economia, ele ? um elemento de uni?o entre parentes que h? muito tempo n?o se ve?m. "Fazemos um lanche na casa da minha av? para sortear os pap?is. Depois, tios e primos tentam descobrir os presentes ideais para cada um. S?o v?rios telefonemas. Somente no almo?o do dia 25 de dezembro ? que entregamos os presentes, mas at? esse dia j? tivemos v?rios contatos", explica.

Assim tamb?m acontece com a fam?lia (foto abaixo) de Adriana Dutra, que se prepara com ansiedade para a festa. "Enfeitamos toda a casa com luzes, ?rvore e outros objetos para deixar o ambiente bem alegre e bonito", diz. O sorteio do amigo oculto ? feito no ano anterior, j? que alguns parentes n?o s?o de Juiz de Fora. No dia 24, eles organizam uma ceia com direito a Papai Noel , que distribui balas e doces para toda a rua.

A import?ncia identificada por Adriana para anos de festa est? na declara??o: "Vejo nesta celebra??o uma oportunidade de uni?o da fam?lia, onde as pessoas est?o mais sens?veis, alegres e descontra?das".

E ? assim com muitas fam?lias. Na ?poca de Natal, a ansiedade ? grande para a troca de presentes e para revela??o do amigo-oculto. E, para dar uma ajudinha, a equipe do Portal ACESSA.com disponibiliza um programa feito especialmente para que a sua fam?lia fa?a o sorteio. Assim, mesmo se todo mundo estiver longe ? poss?vel organizar o amigo oculto, sem problemas...

Sugest?es de amigo-oculto, escolha uma delas e divirta-se



Tradicional

Coloque em um papel o nome de todos os participantes do Amigo Oculto. Recorte em peda?os e fa?a o sorteio. Fique atento para que nenhuma pessoa retire o pr?prio nome.

A partir da?, cada um mant?m em segredo o seu amigo e tenta descobrir qual presente ele gostaria de ganhar. No dia da entrega, cada um descreve as caracter?sticas pessoais do soretado para que o grupo adivinhe.

Anjo-oculto

O sorteio ? feito como no amigo oculto tradicional, por?m os presentes s?o diferentes. No anjo oculto, as pessoas enviam mensagens, cart?es, cartas e pequenas lembran?as para os seus amigos. Eles trabalham como anjos em um determinado espa?o de tempo, que pode variar de dias a semanas. Ao final, faz-se uma reuni?o para revelar o anjo oculto e confraternizar o grupo.

Troca-troca

Combine com os amigos uma reuni?o, onde cada um deve levar um presente embrulhado. Coloque o nome dos participantes em uma caixa e sorteie. O primeiro sorteado deve se dirigir ao monte de presentes e escolher um. Os outros sorteados ter?o a chance de pegar o presente e trocar com o primeiro, caso n?o gostem do seu. Dessa forma, haver? uma "disputa" para ver quem vai ficar com o melhor presente.

Inimigo-oculto

Sorteie as pessoas como no amigo oculto tradicional. A ?nica diferen?a ? que voc? ter? que "sacanear" quem voc? tirou. Para isso, o seu presente deve ser algo bem ex?tico, que n?o ir? agradar o seu sorteado. Vale ressaltar que para esse tipo de brincadeira ? preciso um pouco mais de intimidade entre os participantes.