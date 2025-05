Toque especial aos presentes com cart?o personalizado O artes?o Wagner Hansen ensina tr?s modelos com os passos de como mont?-los

Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: Cledson Lopes

Textos passo-a-passo com fotos (exceto ?rvore de natal): Wagner Hansen

Dezembro/2004, atualizada em Novembro/2008

Voc? ? daqueles que nunca deixa de enviar um cart?o para as pessoas queridas, desejando boas festas? ?s vezes gasta um dinheir?o e n?o d? conta de que este tipo de "presente" pode ter um significado ainda maior e mais bonito se for feito por voc? mesmo?

Ent?o, que tal aproveitar este ano para inovar produzindo voc? mesmo um cart?o de natal que, al?m de palavras, possui tamb?m a sua arte estampada? N?o ? nada complicado. O segredo ? prestar aten??o e ter disposi??o para fazer. Guarde um tempinho no seu dia e m?os ? obra!

Quem vai ensinar o passo-a-passo ? o artes?o Wagner Hansen, que gosta de fazer cart?es em tr?s dimens?es. Ele mostra o passo-a-passo de quatro cart?es diferentes: um de ?rvore de natal, um com os dizeres Boas Festas, Feliz Ano Novo e um Mensageiro. Preste aten??o nos detalhes e tenha cuidado na hora de usar o estilete, tanto para n?o se machucar quanto para n?o cortar o papel onde n?o se deve. E nada de crian?as por perto, ok?

Materiais

Clique nas galerias de fotos e preste aten??o nos materiais de cada um dos cart?es. Tenha tudo ? m?o para facilitar o trabalho e n?o ter que deixar nada pela metada por falta algum material. Afinal, seu presente merece cuidado. Entre os materiais, papel cart?o, papel color set ou vivaldi (nas cores que desejar), cola bast?o, l?pis, borracha, r?gua e estilete.

