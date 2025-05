Siga o passo-a-passo





Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: Cledson Lopes

Clique no primeiro ?cone "Fa?a" para o passo-a-passo do molde do cart?o de natal. O segundo ?cone de "Fa?a", voc? faz o cart?o assim como em "V?deo". Clique!

Preste aten??o nos detalhes e tenha cuidado na hora de usar o estilete, tanto para n?o se machucar quanto para n?o cortar o papel onde n?o se deve. E nada de crian?as por perto, ok?

Vamos aos materiais. Basicamente, s?o os mesmo materiais usados para fazer o cart?o do passo-a-passo anterior.

Anote a?:

Papel cart?o Papel color set ou vivaldi (verde e vermelho) cola bast?o l?pis borracha R?gua estilete

A primeira coisa a se fazer ? preparar o molde. Vamos usar o papel cart?o, por ser mais firme. Clique aqui e veja o passo-a-passo do molde. Em seguida, clique na foto ao lado para ver a montagem do cart?o.