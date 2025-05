Realize o sonho de uma crian?a, no projeto Papai Noel dos Correios.

Ou?a o que a psic?loga J?lia Guedes fala sobre o projeto. Clique no ?cone



Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: Cledson Lopes

Dezembro/2004

Muitas crian?as acreditam que se mandarem uma carta para Papai Noel ter?o seus sonhos realizados. Elas n?o sabem o endere?o do bom velhinho, por isso entregam a miss?o para os Correios.

Para que os desejos - pelo menos de algumas e, quem sabe algum dia de todas as crian?as - possam se realizar, foi criado h? 15 anos o projeto Papai Noel dos Correios. A id?ia ? que as pessoas adotem uma cartinha com um sonho de natal. Em uma mesa est?o os diversos pedidos e quem quiser ser padrinho, escolhe a mensagem que puder atender.

Foi o que fez o casal Silvana Helen Isidoro Souza e Dem?trios Xavier Gomes (foto abaixo). Este ano ? o primeiro em que servem de padrinho para uma crian?a. Apesar do projeto existir h? 15 anos, eles s? tomaram conhecimento agora. Silvana achou f?cil o processo e nada burocr?tico. Depois de ler algumas das correspond?ncias, eles optaram pelo pedido de uma menina. "Ela pede uma mochila para ela e material escolar para os irm?os, al?m de cesta b?sica para a fam?lia. Escolhemos esta, por estar dentro de nossas possibilidades", diz Silvana.

Como a menina n?o especificou quantos irm?os possui (afinal, Papai Noel conhece todo mundo), Dem?trios vai at? o local onde a menina mora para ver se descobre. "N?o sei se vai dar certo, mas ? uma tentativa". Para n?o haver constrangimento no dia da distribui??o dos presentes, o casal prefere que os Correios fa?am a entrega. Mas isso fica a crit?rio de cada um. "N?s temos receio que a quantidade de presentes n?o seja suficiente. Mas quem sabe ano que vem n?s n?o entregamos pessoalmente, j? que a cartinha fica com a gente", diz Silvana. Assim como Silvana e Dem?trios, qualquer pessoa pode ir aos Correios e escolher uma carta.

Quero ser Papai Noel

Ao chegar no correio e perguntar sobre as cartinhas, pode ter certeza que qualquer funcion?rio vai saber te indicar a sala dos pedidos. Todos est?o juntos nesta causa.

E n?o existe idade para colaborar. Mas o prazo vai at? o dia 20 de dezembro (segunda). Neste mesmo dia, as distribui?es dos presentes come?am. Ent?o, fique atento (ou atenta)!

Segundo a respons?vel pela realiza??o do projeto, em Juiz de Fora, psic?loga J?lia Maria Guedes Paiva, a maioria das cartas pedem cesta b?sica. ? claro que os brinquedos tamb?m s?o requisitados, mas existem crian?as que pedem empregos para os pais, material escolar. "Tem gente que sonha alto demais e algumas pessoas que querem ser padrinhos ficam indignadas. Mas a carta vem como a tentativa de realizar um desejo. E cada um sonha o que quiser", diz.





Volume de pedidos

Das mais trezentas cartas que chegaram at? o dia 08 de dezembro (quarta), cerca de 132 cartas foram apadrinhadas. A psic?loga (foto ao lado), diz que este ano houve um aumento no n?mero de cartas. "A todo momento chegam as correspond?ncias para o Papai Noel". Para ter um melhor controle, as cartas que chegam s?o digitadas no computador. "Fazemos isso para conhecer os pedidos. Tem gente que nos envia mais de uma carta e esse n?o ? o objetivo do projeto. A inten??o ? atender a pessoas carentes de nossa cidade", explica J?lia.

Al?m de Juiz de Fora, cartas de crian?as de cidades pr?ximas tamb?m chegam aos Correios. "Como centralizamos os servi?os aqui na cidade, as cartinhas de regi?es pr?ximas tamb?m chegam, mas ? mais dif?cil atender".

Para n?o deixar as crian?as desiludidas, os Correios padronizam uma resposta para os pedidos n?o realizados. "Respondemos como se fossemos o Papai Noel. Por isso ? importante que as pessoas saibam e participem do projeto, para que mais crian?as sejam atendidas", explica.

No meio de tantas cartas, existem tamb?m pedidos de vov?s para seus filhos e netos. "J? fui, algumas vezes, entregar presentes, mas fui vestida de carteiro", conta J?lia. Numa dessas entregas, ela diz que uma senhora com aproximadamente oito netos, recebeu a equipe dos Correios. "? prazeroso para quem recebe o presente. Mas quem d?, se sente gratificado".