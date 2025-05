Confira as dicas do Procon para suas compras





*Colabora??o: Renata Silva

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: Cledson Lopes

Dezembro/2004

"Em tempo de vacas magras, s?bio ? aquele que sabe comprar". O ditado ? prop?cio para a jornada de compras que se inicia no m?s de dezembro.

Lembrancinhas, cart?es, comidas t?picas, enfeites... e o or?amento estoura! Para que isso n?o aconte?a e o ano de 2005 n?o comece no vermelho, o Procon destaca o planejamento como a melhor alternativa para evitar os abusos consumistas da data. Fa?a sua lista e n?o abra exce?es! Boas compras!



Planejamento

Evite compras de ?ltima hora. O tumulto e a pressa podem lev?-lo a cometer erros.

N?o deixe de pesquisar pre?os, mas n?o se esque?a de verificar qualidade. Nem sempre o produto mais barato ? o melhor. Informe-se antes de comprar.





Compras a prazo

N?o aceite acr?scimo nas compras com cart?o de cr?dito, em que deve ser considerado o mesmo pre?o das compras ? vista.

Cuidado com as compras a prazo. Muitas lojas trabalham com financeiras e encarecem muito os produtos. Fique de olho nas taxas de financiamento.





Entrega ? domicilio

Ao comprar um produto que ser? entregue em sua resid?ncia, solicite nota de pedido na hora da compra. Ela deve conter a descri??o da mercadoria, seu valor e a data de entrega. Quando o produto for entregue, pe?a a nota fiscal e termo de garantia e s? aceite a mercadoria se ela estiver em perfeitas condi?es de funcionamento e sem nenhum problema na apar?ncia.





De olhos bem abertos

Testar os produtos eletro eletr?nicos antes de comprar ? direito seu. N?o deixe de fazer o teste, para verificar o perfeito funcionamento do aparelho.

Para evitar futuros aborrecimentos, verifique os produtos detalhadamente. Esteja certo de que n?o est?o arranhados, descascados, amassados ou rasgados.





Seus Direitos

Exija sempre a nota fiscal. Ela ? um documento indispens?vel para garantir os seus direitos do consumidor.

Nas compras feitas ? vista, sempre exija recibo em papel timbrado da loja acerca da quantia paga. Lembre-se que as compras ? vista n?o devem ser embutidas de juros.

Credi?rios pagos antes do vencimento devem ter descontos promocionais aos juros aplicados.





Brinquedos

Os brinquedos devem ser comprados com cuidado, para garantir seguran?a ?s crian?as. Verifique, na embalagem, se ele ? adequado ? idade de quem vai receber o presente.

Brinquedos importados s? devem ser adquiridos se trouxerem na embalagem as especifica?es em l?ngua portuguesa.

Alguns brinquedos trazem tintas, colas e outros produtos que t?m prazo de validade. Verifique na embalagem.





Alimentos

Ao comprar alimentos, preste bastante aten??o e n?o deixe de verificar: o prazo de validade, a condi?es de embalagem, a especifica??o dos ingredientes, a higiene do local de venda e a correta armazenagem.





Roupas

Experimente as roupas e cal?ados antes de compr?-los, o estabelecimento n?o ? obrigado por lei a realizar a troca em caso de tamanho errado. A lei tamb?m n?o garante a troca caso n?o agrade a cor ou modelo de produto. Somente em caso de defeito do produto a troca ? garantida.



Para esclarecer d?vidas ou registrar reclama?es, o Procon atende de segunda a sexta, de 9h ?s 17h, no 2? piso do Mercado Municipal (Av. Get?lio Vargas, 200). Os telefones de contato s?o: 3690-7005, 3690-7006 ou 156.

Fonte: Guia de Consumo 2003 - Procon JF