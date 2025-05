Anote algumas sugest?es de filmes de Natal para assistir em casa





F?rias Frustradas de Natal

EUA 1989, 97 min.

G?nero: Com?dia

Diretor: Jeremiah S. Chechik

Elenco: Chevy Chase, Beverly D'Angelo, Randy Quaid, Miriam Flynn, William Hickey, Mae Questel, Diane Ladd, John Randolph

Neste per?odo de f?rias, Clark Griswold (Chevy Chase) prometeu ao seu cl? que iria curtir "o mais tradicional e divertido Natal de todos os tempos." Antes que voc? possa cantar "Noite Feliz", ele decora as paredes com votos de felicidade perene nas F?rias Frustadas de Natal. ? ver para crer. H? 25 mil luzes no teto, um peru explosivo na mesa de jantar, uma equipe da SWAT cercando o local. Um elenco coadjuvante festivo (incluindo Beverly D?Angelo, Randy Quaid, Julia Louis-Dreyfus, Juliette Lewis, William Hickey e mais) e um roteiro afiado assinado por John Hughes, cheio de emo??o e patetices. Voc? ir? amar!

Meu Papai ? Noel

EUA 1994, 97 min.

G?nero: Com?dia

Diretor: John Pasquin

Elenco: Tim Allen, Wendy Crewson, Judge Reinhold, Eric Lloyd, David Krumholtz, Larry Brandenburg, Mary Gross, Paige Tamada

Papai Noel sofre um acidente no telhado da casa de um homem, que ? um vendedor de brinquedos. Impossibilitado de continuar seu trabalho, Noel pede ajuda. O homem atende o pedido, mas percebe que est? engordando e sua barba crescendo. Ou seja, transformando-se no pr?prio Papai Noel.



Meu Papai ? Noel 2

EUA 2002, 105 min.

G?nero: Com?dia

Diretor: Michael Lembeck

Elenco: Tim Allen, Elizabeth Mitchell, David Krumholtz, Eric Lloyd, Judge Reinold, Wendy Crewson, Spencer Breslin, Liliana Mumy, Danielle Woodman

Ap?s 8 anos ocupando o posto de Papai Noel, Scott Calvin (Tim Allen) ? considerado a pessoa mais indicada para o cargo. Entretanto, Scott enfrenta problemas. Al?m de estar perdendo peso inexplicavelmente, seu filho Charlie (Eric Lloyd) entrou neste ano para a lista dos meninos maus, que n?o receber?o presente no pr?ximo Natal. Preocupado, Scott decide voltar para casa para saber o que est? acontecendo com Charlie, deixando em seu lugar um substituto. Por?m, logo ap?s a viagem de Scott o Papai Noel tempor?rio come?a a tomar medidas arbitr?rias, que modificam com as defini?es de bom e mau para os garotos e pode acabar estragando o pr?prio Natal.

Natal Branco

EUA 1954, 120 min.

G?nero: Musical

Diretor: Michael Curtiz

Elenco: Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney, Vera-Ellen, Dean Jagger, Mary Wickes, John Brascia, Anne Whitfield

Natal Branco ? um dos grandes cl?ssicos de Irving Berlin, dentre os quais podemos citar "Count Your Blessings Instead of Sheep", "Sisters", "Blue Skies" e a ador?vel can??o "White Christmas". Dois talentosos cantores-dan?arinos (Bing Crosby e Danny Kaye) se juntam, ap?s a guerra, para formar uma das mais quentes atra?es no mundo dos shows. Durante o inverno, resolvem dividir seu talento com outra dupla igualmente talentosa de irm?s (Rosemary Clooney e Vera-Ellen) e partem para Vermont em busca de um Natal realmente branco. Naturalmente pode-se imaginar toda a sorte de brincadeiras com a dupla de irm?s, por?m a aventura come?a mesmo quando Crosby e Kaye descobrem que a hospedaria ? dirigida por seu antigo comandante, o general do ex?rcito, que se acha agora com problemas financeiros. O resultado ? aquele que os sonhos s?o capazes de conceder.

Uma Natal M?gico 2

EUA 2002, 97 min.

G?nero: Infantil e

Diretor: Joshua Butler

Elenco: John Corbett, Stacy Edwards, Michael O?Keefe, Jack Palance, Robert Clark, Gavin Fink, Hayley Lochner, Jonathan Malen

A vida de Charlie Holton, um garoto de oito anos, est? para mudar... No interior da floresta, ele descobre uma fr?gil rena completamente s?. Acreditando que ela seja Prancer, uma das renas de Papai Noel, Charlie leva a d?cil criatura para casa. Charlie manda e-mails para Papai Noel avisando para que ele pegue Prancer na v?spera do Natal.

O Papai Noel Trapalh?o

EUA 2000, 92 min.

G?nero: Com?dia

Diretor: William Dear e Joshua Butler

Elenco: Leslie Nielsen, Steven Eckholdt, Robyn Lively, Max Morrow, Tommy Davidson, R.D. Reid, Karen LeBlanc, Darren Frost, Stewart Arnott, Ted Atherton

Ao cobrir as t?picas hist?ricas natalinas, a ?ltima coisa que o rep?rter da TV Peter Albright imagina ? conseguir um grande gancho para a sua mat?ria. Ele n?o esperava jamais que o verdadeiro Papai Noel entrasse em sua vida - literalmente. Durante uma viagem, o bom velhinho caiu acidentalmente de seu tren? sobre o carro de Peter. O acidente lhe provoca amn?sia, levando-o a esquecer seus compromissos de natal. O rep?rter v? no estranho vestido de Papai Noel uma grande oportunidade de aumentar a audi?ncia da TV para qual trabalha. Sua namorada Claire v? no velho barbudo o Papai Noel perfeito para promover o natal de sua loja. O ?nico que acredita que ele seja o verdadeiro Papai Noel ? Zack, filho de Claire. Somente o poder da f? e as incr?veis m?gicas de natal s?o capazes de conduzir novamente Papai Noel ao seu tren? a tempo de distribuir seus presentes. E, quando ele parte com suas renas na clara noite de inverno, Peter, Claire e Zack experimenta um indescrit?vel milagre de Natal.

Um conto de Natal

EUA 1997, 101 min.

G?nero: Infantil

Diretor: Stan Phillips

Elenco: Whoopi Goldberg, Ed Asner, Michael York e Tim Curry (vozes)

Uma das hist?rias mais encantadoras de todos os tempos est? de volta nesta vers?o musical animada da mais famosa hist?ria de Charles Dickens - com as vozes dos astros Whoopi Goldberg, Ed Asner, Michael York e Tim Curry como Scrooger. Venha compartilhar a transforma??o do cora??o de pedra de Ebenezer Scrooge, o inimigo do Natal, quando ele descobre o verdadeiro esp?rito do Natal ap?s receber as visitas dos Esp?ritos Natalinos do Passado, Presente e Futuro. Com a trilha sonora original e oito novas m?sicas, esta magn?fica e tocante lenda ? um cl?ssico imprescind?vel.

O Conto de Natal do Mickey

EUA 1983, 49 min.

G?nero: Infantil

Diretor: Burny Mattinson

Elenco: Alan Young, Wayne Allwine, Hal Smith, Will Ryan, Eddie Carroll, Patricia Parris, Dick Billingsley, Clarence Nash

Desenho adaptado do romance, do escritor Charles Dickens. A trama conta a hist?ria de um velho rabugento e mesquinho, que recebe a visita de tr?s esp?ritos do Natal, os esp?ritos do Natal passado, presente e futuro.

Milagre na Rua 34

EUA 1994, 114 min.

G?nero: Infantil

Diretor: L?s Mayfield

Elenco: Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott, J.T. Walsh, James Remar, Mara Wilson, Robert Prosky

Neste novo "Milagre", baseado no famoso cl?ssico de 1947, uma garotinha descobre que os sonhos realmente podem tornar-se realidade, se voc? realmente acreditar neles. Aos seis anos de idade, Susan Wlker tem d?vidas sobre o milagre mais duradouro da inf?ncia Papai Noel. Sua m?e lhe contou h? muito tempo o "segredo" do Papai Noel, portanto Susan n?o espera receber os presentes mais importantes de sua lista para o Natal. Mas ap?s um encontro com um Papai Noel muito especial em uma loja de departamentos, Susan recebe o presente mais precioso de todos - algo em que acreditar.

Esqueceram de Mim

EUA 1990, 105 min. G?nero: Com?dia

Diretor: Chris Columbus

Elenco: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Roberts Blossom, Catherine O'Hara

Em Chicago, uma fam?lia inteira planeja passar o Natal em Paris. Por?m, em meio ?s confus?es de viagem um dos filhos (Macaulay Culkin), com apenas 8 anos, ? esquecido em casa. Assim, o garoto se v? obrigado a se virar sozinho e a defender a casa de dois ladr?es.

Duro de Matar

EUA 1988, 131 min.

G?nero: Policial

Diretor: John McTiernan

Elenco: Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Reginald VelJohnson, Paul Gleason, De'voreaux White, William Atherton, Hart Bochner, James Shigeta

Policial, em visita ao trabalho da esposa no Natal, enfrenta sozinho grupo de bandidos que invade pr?dio

Gremilins

EUA 1984, 106 min. G?nero: Aventura

Diretor: Joe Dante

Elenco: Hoyt Axton, Don Steele, Scott Brady, Arnie Moore, Corey Feldman, Harry Carey Jr., Zach Galligan, Dick Miller, Phoebe Cates, Polly Holiday

Rand Peltzer (Hoyt Axton) ? um "inventor" que, ao tentar dar um presente natalino ?nico para seu filho, Billy Peltzer (Zach Galligan), compra em Chinatown um Mogwai, um ser aparentemente gracioso. Mas o dono, um velho chin?s, n?o queria vend?-lo por dinheiro nenhum, pois ter um Mogwai envolve muitas responsabilidades. Entretanto, o neto do anci?o o vende por duzentos d?lares e diz as regras ess?ncias para ter um Mogwai: nunca coloc?-lo diante de uma luz forte e muito menos na luz solar, que pode mat?-lo; nunca molh?-lo e, a regra principal, nunca o alimente ap?s a meia-noite, mesmo que ele chore ou implore. Rand ouve o aviso sem dar a devida import?ncia e leva o Mogwai para sua casa em Kingston Falls, uma pequena cidade. Paralelamente, Billy trabalha como caixa de banco e sofre com as exig?ncias de Ruby Deagle (Polly Holiday), uma cliente igualmente rica e antip?tica. Al?m disto tem de aturar o pedante Gerald (Judge Reinhold), que quer usar sua posi??o para conquistar Kate Beringer (Phoebe Cates), a namorada de Billy. Quando Billy recebe o presente fica maravilhado, mas as regras n?o s?o respeitadas. Assim, quando ? molhado o Mogwai se multiplica assustadoramente e, alimentados ap?s a meia-noite, se tornam criaturas m?s, que aterrorizam a cidade.

O Grinch

EUA 2000 G?nero: Com?dia

Diretor: Ron Howard

Elenco: Jim Carrey Jeffrey Tambor, Christine Baranski, Molly Shannon, Anthony Hopkins (Narrador), Antonio Fagundes (Narrador - Vers?o Dublada), Josh Ryan Evans, Frankie Ray

Um Grinch (Jim Carrey) que odeia o Natal resolve criar um plano para impedir que os habitantes da pequena cidade de Queml?ndia possam comemorar a data festiva. Para tanto, na v?spera do grande dia, o Grinch resolve invadir as casas das pessoas e furtivamente roubar delas tudo o que esteja relacionado ao Natal.

Jogo Duro

EUA 2000, 97 min.

G?nero: Suspense

Diretor: John Frankenheimer

Elenco: Ben Affleck, Charlize Theron, Gary Sinise, Dennis Farina, James Frain, Donal Logue, Danny Trejo, Clarence Williams III, Ashton Kutcher

Depois de sair da pris?o, tudo o que Ruby Duncan (Ben Affleck) quer ? come?ar vida nova com sua namorada, Ashley (Charlize Theron), a garota de seus sonhos. Mas entre eles est? uma trupe de criminosos que querem for?ar Ruby a participar de um assalto a um cassino bem na v?spera do Natal. Agora, quando Ruby e Ashley pensavam que iriam come?ar uma nova vida, o futuro de ambos est? nas m?os dos criminosos.

Felicidade n?o se compra

EUA 1946, 129 min.

G?nero: Drama

Diretor: Frank Capra

Elenco: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, Thomas Mitchell, Henry Travers

Na v?spera do Natal, George Bailey est? ? beira do suic?dio quando ? salvo por um anjo da guarda, em miss?o para ganhar suas asas. Morador de uma pequena cidade, Bailey ? daqueles que sempre pensou primeiro no pr?ximo e sacrificou seus sonhos em benef?cio de outros. Agora est? desiludido. Mas o anjo Clarence, numa tentativa de ajud?-lo para vida, mostra-lhe como a cidade seria diferente se ele n?o tivesse nascido. Num tom de humor e ingenuidade, Frank Copra tece uma narrativa envolvente, onde demonstra com freq??ncia ser um humanista inveterado. Seus princ?pios otimista em rela??o ao homem conseguem fazer do sofredor um her?i, que mesmo em momentos dif?ceis n?o sucumbe ?s armadilhas de um mundo hostil.

Os fantasmas contra-atacam

EUA 1998, 101 min.

G?nero: Com?dia

Diretor: Richard Donner

Elenco: Bill Murray, Karen Allen, John Forsythe, John Glover, Bob Goldthwait, David Johansen, Carol Kane

Nos dias atuais, Frank Cross (Bill Murray) ? um diretor de uma rede de televis?o que ? frio e s? pensa na audi?ncia. Ele encontra com Lew Hayward (John Forsythe), um falecido amigo, que o avisa sobre tr?s fantasmas (o do Natal Passado, Presente e Futuro) que ir?o visit?-lo e diz para ele estar atento a tudo que eles mostrarem, pois esta ? a ?nica oportunidade de Frank se salvar.

O Estranho Mundo de Jack

EUA 1993,76 min.

G?nero: Com?dia

Diretor: Henry Selick

Elenco: Chris Sarandon, Danny Elfman, Catherine O'Hara, William Hickey, Glenn Shadix, Paul Reubens, Ken Page, Ed Ivory

F?bula natalina ao estilo de Tim Burton, mostra monstro da terra do Halloween tentando reproduzir o natal em sua cidade. Nem que para isso precise seq?estrar o Papai Noel.