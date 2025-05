Veja as op?es de sites que apostam tudo para incrementar suas vendas





*Colabora??o: Renata Silva

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: Cledson Lopes

Dezembro/2004

Voc? se lembra daquele senhor alto, gorducho, de barba branca e roupa vermelha? Ent?o, esse sujeito, mais conhecido popularmente como Papai Noel, anda bem moderninho. A ?ltima not?cia ? que o bom velhinho ao inv?s de mobilizar seus duendes para a produ??o em s?rie, conectou-se ? internet, descobriu os melhores sites de vendas, organizou os pedidos e solicitou entrega a domic?lio em menos de 72 horas.

E n?o ? s? Papai Noel que est? nessa onda, n?o! As compras online est?o cada vez mais rotineiras na vida dos brasileiros. O aumento do acesso ? internet e as facilidades de pagamento e recebimento da web s?o alguns dos principais fatores que influenciam nessa mudan?a de comportamento. Foi pensando nisso que a equipe do portal ACESSA.com organizou uma lista de endere?os com variados sites de vendas. Confira as op?es, pois o presente ideal pode estar ? dist?ncia de um clique!

Pintores com a boca e os p?s

J? pensou em ter um calend?rio com reprodu?es de pinturas feitas com a boca e os p?s? Este site disponibiliza diferentes op?es de calend?rios tem?ticos, cart?es de Natal, tags para presentes e marcadores de livros. Al?m de adquirir encartes originais, voc? ajuda os artistas da Associa??o dos Pintores com a Boca e os P?s. Clique e confira: http://apbp.com.br/index.php

SOBRAPAR

A Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assist?ncia para Reabilita??o Craniofacial ? uma entidade sem fins lucrativos que trabalha pela reabilita??o de pessoas portadoras de deformidades craniofaciais. No site, voc? encontrar? diferentes modelos de cart?es para a compra. A renda ? destinada ? institui??o. Clique e confira: www.sobrapar.org.br/natal/natal.php

Ponto Frio

Todos os eletroeletr?nicos dispon?veis nas lojas da rede est?o tamb?m no site. Existem promo?es, descontos e diferentes formas de pagamento. Na se??o, "Pirada do Dia" s?o destacados os produtos em oferta para um n?mero limitado de pessoas. Vale a pena ficar atento e acompanhar as altera?es diariamente. Clique e confira: www.pontofrio.com.br

Ricardo Eletro

O site traz a oferta da semana, por?m as compras s?o off line. Os interessados deixam uma mensagem ao servi?o de atendimento e recebem uma resposta sobre as formas de pagamento e entrega do produto. Clique e confira: www.ricardoeletro.com

Z?loNet

Cama, mesa, banho e utens?lios dom?sticos em geral s?o os itens dispon?veis neste site. H? fotos e texto descritivo com as caracter?sticas dos produtos. ? poss?vel tamb?m tornar-se um cliente vip e conseguir descontos especiais. Clique e confira: www.zelo.com.br

25 de mar?o

Se voc? pensa que a rua 25 de mar?o est? dispon?vel somente AO VIVO e A CORES est? muito enganado. O site disponibiliza a compra de artigos interessantes, al?m de oferecer descontos. Clique e confira: www.25demarco.com.br

Magazine Luiza

O site veicula as ofertas di?rias e ainda servi?os interessantes, como lista de casamento e cons?rcios. H? a possibilidade de se cadastrar e receber o boletim especial com as promo?es da loja. Clique e confira: www.magazineluiza.com.br

Submarino

Livros, CDs, DVDs, eletr?nicos, games, inform?tica, brinquedos e ferramentas s?o algumas das op?es oferecidas pelo site. H? uma se??o que destaca as promo?es de produtos em alta, como DVDs e c?meras digitais. Em alguns casos, as ofertas rendem brindes e at? mesmo frete gratuito. Clique e confira: www.submarino.com.br

Americanas

Toda variedade de produtos e marcas encontrada na loja real est? ao alcance de um clique no site. Al?m de conferir as melhores ofertas, voc? pode participar dos sorteios e ganhar pr?mios. Existem facilidades como o parcelamento e frete gr?tis para diversas localidades do Brasil. Clique e confira: www.americanas.com.br

Shoptime

Para o Natal, o site est? oferecendo um servi?o bem interessante: a Central de Presentes. L? os produtos s?o divididos em categorias, tais como homem, mulher, grandes marcas, lan?amentos, melhores descontos e frete gr?tis, facilitando o encontro do produto ideal. Clique e confira: www.shoptime.com.br

O Botic?rio

A loja virtual traz toda a linha O Botic?rio com sugest?es de vale-presente, estojos e lan?amentos. No campo busca, o internauta consegue orienta?es sobre os com?sticos ideais para o seu presenteado. Clique e confira: www.boticario.com.br

Natura

A loja on-line n?o traz as promo?es do cat?logo Natura, mas facilita a vida de quem n?o conhece uma consultora. H? links para cada categoria de cosm?ticos, como corpo, cabelo, rosto, maquiagem, perfumaria, entre outros. Clique e confira: www.natura.com.br

Mercado Livre

O site oferece uma gama de op?es para compra via web. Mas se voc? quer vender aquela bicicleta, m?quina fotogr?fica ou qualquer outro objeto pode anunciar tamb?m. Tanto para compra quanto para venda ? necess?rio um cadastro pr?vio. Clique e confira: www.mercadolivre.com.br

Arremate

Assim como em um leil?o, o site disponibilza um com?rcio amplo via web. A concorr?ncia acirrada faz com que os produtos caiam de pre?o e o internauta consiga bons descontos em sua compra. Para qualquer negocia??o ? necess?rio um cadastro pr?vio. Clique e confira: www.arremate.com.br