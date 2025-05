O ano de 2005 para Juiz de Fora



O mapa Natal de Juiz de Fora, calculado com base na cria??o oficial do Munic?pio, ?s 09h30 do dia 31 de maio de 1850, em Vila Rica (atual Ouro Preto), com a vota??o pela Assembl?ia Provincial da lei que desmembrava o territ?rio de Barbacena, tornando aut?noma a antiga regi?o do Distrito de Santo Ant?nio do Paraibuna, aponta:

O Sol no 9? graus e 39 minutos de G?meos

Esta posi??o que nos d? o signo solar natal da cidade, revela um quadro de adaptabilidade e oportunismo. Sua gente tem muito de afabilidade, ainda que mais preocupada consigo mesma. Ocupa posi??o de destaque no Estado, gra?as a sua facilidade para se expressar e vive de gl?rias passadas. Seu povo mostra muita sensibilidade. Tem voca??o para o ensino e o estudo. Ocupa-se, na produ??o de riquezas, de v?rias coisas ao mesmo tempo e se destaca por seus profissionais e artes?os.

A Lua nesse mapa natal, est? em 10 graus e 42 minutos de Aqu?rio

Isso aponta um quadro de alta sensibilidade social no Munic?pio que se mostra entre os 853 do Estado, uma fonte de intui??o, dependente da amizade e se beneficia da popularidade passada. Ganha destaque pelo que mostra de excentricidade. Suas rela?es s?o inst?veis. Mostra peso na pol?tica.

A cidade tem como Ascendente o signo de C?ncer em 22 graus e 27 minutos no seu mapa

Isso aponta um sentido maior de egocentrismo, fazendo Juiz de Fora mais voltada a si mesma. Revela um car?ter reservado de seu povo que desfruta e usa de sua import?ncia entre os munic?pios mineiros. ? uma cidade de car?ter industrioso, tenaz, frugal, econ?mica e carente de maior express?o na pol?tica mineira e nacional. A cidade, como ente p?blico se ressente de cr?ticas e corre o risco hist?rico de se expor ao rid?culo.