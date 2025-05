2005 para o Brasil



A Lua transita, para Virgem, o signo solar natal do Brasil, a Casa XI do zod?aco, setor da consci?ncia social em campos de relacionamento de grupo. Este ano ter? como seu resultado pr?tico mais evidente as rela?es do pa?s com seus vizinhos, as na?es amigas e o relacionamento continental. O debate em torno dessas rela?es vai destacar a vontade nacional e as aspira?es do pa?s em rela??o ao futuro. Os recursos que o pa?s amealha por sua produ??o, a lideran?a continental do Brasil e os interesses humanit?rios e pequenas organiza?es e grupos aos quais pertencemos.

O mapa natal do Brasil aponta:



Rep?blica Federativa do Brasil Data oficial de cria??o do pa?s: 07.09.1822

Hora: 16h30

Local: S?o Paulo ? SP (?s margens do Riacho Ipiranga)

Posi??o: 03w00 23s32 046w38 Signo solar: Virgem

Signo lunar: G?meos

Signo ascendente: Aqu?rio

O ano de 2005 para o Brasil

Revolu??o Solar ? Brasil - 2005



O mapa de revolu??o solar para o Brasil em 2005 aponta a presen?a do Sol na Casa 4, um indicativo de que o ano ser? favor?vel na economia com crescimento do produto interno bruto e recupera??o da capacidade nacional de amealhar recursos para programas de investimento p?blico.

A Lua transita pela Casa 5 e indica com seu posicionamento, mudan?a sens?vel de parcerias do Pa?s no campo das rela?es externas e faz valer na pr?tica da pol?tica o princ?pio da criatividade, indicando assim sa?das inovadoras para alguns grandes problemas vividos pelo brasileiro nas ?ltimas d?cadas. As rela?es do mundo pol?tico-partid?rio oscilar?o da tens?o ? euforia, com muita facilidade.

Merc?rio na Casa 4 ? indicativo de que a seguran?a do cidad?o ser? ponto fr?gil de um ano que acontecimentos de repercuss?o nacional nessa ?rea ir?o mobilizar a m?dia e a opini?o p?blica, concentrando nos problemas de criminalidade e justi?a, as aten?es da popula??o e governos.

V?nus na Casa 6 aponta para um per?odo em que a pol?tica de sa?de receber? maior aten??o e o poder p?blico abrir? caminhos novos de atendimento ? popula??o e melhora o atendimento nesse campo. Essa mesma influ?ncia se d? sobre rela?es de trabalho e aprimoramento profissional que ser?o muito beneficiados.

A posi??o de Marte na Casa 1 ? fator positivo por apontar muita atividade iniciativa e aumento de ambi??o.

J?piter na Casa 5 e Saturno na Casa 3 mostram as dificuldades de uma fase em que politicamente, o pa?s ver? alguns sucessos por novos projetos, desde que n?o se assumam riscos desnecess?rios. Este aspecto real?a um quadro no qual a vida p?blica e aspectos da pol?tica s?o cercados de tens?es e conflitos com crises que ser?o infladas artificialmente antecipando fatos e problemas.

A Lua em Libra mostra que, no campo das rela?es sindicais e no meio do operariado, 2005 ser? um ano de conflitos por mudan?as que podem acirrar ?nimo e gerar momentos de tens?o muito grande nas rela?es. As associa?es profissionais e entidades sindicais v?o estar em destaque nesse per?odo.