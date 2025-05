Entrevista com o astr?logo Max Klim

Alguns dados sobre o Anu?rio 2005



Max Klim responde a algumas perguntas sobre Juiz de Fora e Brasil e d? uma palhinha sobre o Anu?rio 2005. Confira!

Como ser? o ano de 2005 para o Brasil?

Este ser? um ano positivo, nos aspectos gerais, para o pa?s e seu povo. O Brasil consolida uma fase ben?fica que se iniciou em 2002 e se alongar? at? pr?ximo ao ano de 2050. Os mapas de revolu??o solar e de tr?nsitos para o Pa?s apontam um saldo positivo para o povo e mudan?as profundas na elite pol?tica e empresarial.

E em rela??o a Juiz de Fora?

Pela primeira vez levantei um mapa espec?fico de Juiz de Fora, com an?lise de revolu??o solar e tr?nsitos. No todo, a cidade vai viver uma fase de mudan?as. N?o ser?o todas positivas, pois algumas delas mostram alta carga de trauma coletivo. Mas, ser?o positivas para o futuro da comunidade. O governo municipal ter? um ano tumultuado e problem?tico mas a sociedade juizforana viver? uma ?poca de consolida??o de vantagens e crescimento. O com?rcio, o setor de servi?os e o educacional concentrar?o os melhores elementos do ano.

Que esp?cie de traumas s?o esses?

Os tr?nsitos apontam para uma fase em que a cidade vai debater e sofrer as conseq??ncias de fatos passados que ressurgir?o para tumultuar a vida institucional do Munic?pio. Por sua import?ncia, eles ter?o impacto na vida da comunidade e isso revela trauma e mudan?a. ? bom que lembremos que Juiz de Fora esteve no centro da vida nacional no golpe militar de 1964 e concentrou uma fase repressiva muito violenta e marcante com julgamentos, pris?es e outros problemas. Al?m disso, h? indica??o de conflitos pol?ticos passados que ressurgir?o neste ano.

Estes seus estudos constam do Anu?rio Nova Era de Astrologia para 2005?

Os relativos ao Brasil e aos signos, sim. Os de Juiz de Fora, n?o. Estes eu os fiz especificamente para o site da ACESSA.com. O Anu?rio ? uma publica??o que entra no seu terceiro ano, como um not?vel esfor?o editorial do Grupo Record para dar ao leitor brasileiro uma op??o voltada ao Pa?s, nas previs?es astrol?gicas. ? um contraponto nacional a publica?es do porte do consagrado Joseph Polansky, autor do ?Seu Hor?scopo Pessoal?, uma publica??o de d?cadas e que ? editado tamb?m pelo selo Nova Era da Record.

O Anu?rio tem neste ano um estudo sobre mapas astrais da figura hist?ria de Cristo. Como ? isso?

No projeto editorial do Anu?rio, os estudos de astrologia mostram algumas mat?rias especiais. Neste ano, decidimos por editar tr?s estudos feitos em torno da figura hist?rica do Cristo, procurando mostrar ao leitor como seria a figura humana de Yeshua Bem Youssef ? o Jesus, filho de Jos? ? e as pol?micas sobre seu nascimento, hoje quase que certamente apontado para o ano 6 antes da nossa Era.

H? dois estudos na Europa que apontam para datas diferenciadas de um Cristo que n?o nasceu em 25 de dezembro e sim em outra ocasi?o. ? um trabalho curioso em torno da maior figura da hist?ria da humanidade.

Por que a escolha de ?rico Ver?ssimo para personalidade do ano?

O Anu?rio destaca, desde sua primeira edi??o, uma personalidade importante que se vincula ao ano. Ver?ssimo faria 100 anos em 2005. Sua presen?a na literatura nacional ainda n?o alcan?ou o destaque que merece. ? um dos nosso principais escritores. Regionalista ele soube destacar um Brasil her?ico e maravilhoso, ambientado numa ?rea de fronteira. ? atual?ssimo e por isso mesmo, destaque no seu centen?rio.

O que mais h? de destaque no Anu?rio?

O projeto do Anu?rio mostra na sua parte Geral, as efem?rides, eclipses, esta?es, reg?ncia solar nos signos, o hor?scopo cigano, a personalidade do ano e os poss?veis mapas da figura hist?rica do Cristo. Na parte de previs?es, ele nos fala do Ano que ? regido pela Lua com as previs?es para o Brasil e os signos. Nestas ?ltimas s?o feitas previs?es m?s a m?s e por setor de vida ? dinheiro, neg?cios, trabalho, amor e fam?lia. H? um resumo para o ano, para o m?s e depois feitas as an?lises de tr?nsitos e de aspectos para os meses do ano.