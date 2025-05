Como ser? a influ?ncia da movimenta??o dos planetas sobre Juiz de Fora, em 2005

Sol na Casa 5

Ano favor?vel aos assuntos que dizem dos munic?pios pr?ximos, das rela?es com cidades da regi?o e destaque para Distritos e as liga?es com a Zona da Mata.

Lua na Casa 3

Em 2005, ser?o not?veis as mudan?as nas rela?es de ordem pol?tica e institucional da cidade em rela??o ao Estado, a Uni?o e aos munic?pios pr?ximos.

Merc?rio na Casa 5

Governa a introspec??o e, para a cidade, se manifesta de forma favor?vel fazendo com que a comunidade passe a usar mais a raz?o e menos a emo??o.

V?nus na Casa 6

Mostra que o setor da sa?de p?blica ser? muito beneficiada o que tamb?m ocorrer? com a gera??o de emprego na esfera privada. Agora ser?o facilitadas as rela?es profissionais nas grandes empresa do Munic?pio. O setor sindical trar? destaque e novidades para o munic?pio.

Marte na Casa 3

Na política local, esta posição de Marte mostra um ano em que surgirão conflitos e problemas que se ampliarão por falha de comunicação. Júpiter na Casa 9

As lideran?as locais, cultivando a prud?ncia, obter?o expressivo aumento de popularidade e reputa??o.

Saturno na Casa 7

Esta posi??o mostra que 2005 ser? um ano em que as rela?es pol?ticas e institucionais n?o ser?o perfeitamente claras, podendo resultar em conflitos.

Urano na Casa

O Munic?pio se ressentir? bastante deste aspecto gerador de quadro merc? do qual os assuntos das finan?as p?blicas passar?o por altos e baixos, com ganhos e perdas inesperadas.

Netuno na Casa 2

O aspecto anterior ? refor?ado por esta posi??o de Netuno, raz?o de julgamento falho e previs?es irreais nos assuntos financeiros e materiais que interessam diretamente ? comunidade.

Plut?o na Casa 12

Ano em que poder?o surgir mudan?as em fun??o de assuntos mal resolvidos no passado, gerando forte inquieta??o. Este aspecto diz diretamente da vida institucional dos dirigentes municipais. O prefeito pode ter problemas por coisas do passado.