Ano 2005 para cada signo

A Lua dos namorados, no ano da emo??o

2005 regido pela Lua ? o 38? ano da Era de Aqu?rio e 14? ano do terceiro ciclo (Capric?rnio) de ?ries, primeiro grande signo desta Era. Correspondendo no Hor?scopo Chin?s ao Ano do Macaco (Madeira) at? 7 de fevereiro e ao Ano do Galo (Madeira) de 8 de fevereiro de 2005 at? 28 de janeiro de 2006.

Musa inspiradora de poetas e enamorados, corpo celeste mais importante na hist?ria da humanidade que a descobriu s?mbolo da noite nos prim?rdios da civiliza??o, a Lua ? o ?nico sat?lite da Terra e tem, na astrologia, papel fundamental ao compor com o Sol a dupla de luminares que regem as a?es humanas.

Na astrologia ocidental tem papel muito mais significativo que o fato de ser apenas um corpo espacial sem vida, mero sat?lite desprovido de atrativo de nosso pequeno planeta. Regente das emo?es representa a maternidade, os desejos e necessidades, os sentimentos, o magnetismo, o crescimento e a fertilidade.

Com dist?ncia m?dia da Terra em torno de 384.000 km, possui massa de 1/81 da massa terrestre. Seu di?metro ? de 3.475 km, maior que o di?metro de Plut?o (2.302 km) e seu movimento em torno da terra se d? por volta completa em 27,3 dias durante os quais mostra quatro fases ao observador terrestre. Tem rota??o s?ncrona, ou seja, exp?e sempre a mesma face para a Terra.

?nico corpo do sistema solar j? visitado pelos terrestres que l? desembarcaram em diversas miss?es tripuladas a partir da Apolo 11 em 21 de julho de 1969, sua superf?cie mostra crateras surgidas de choques de meteoritos, montanhas, vales e grandes plan?cies que levaram astr?nomos da antiguidade a cham?-las ?mares?. N?o h? ?gua no solo lunar onde as temperaturas variam de 163 graus Celsius negativos a 117 graus positivos.

Na astrologia rege C?ncer, ? exaltada em Touro, est? em detrimento em Capric?rnio e em queda quando em Escorpi?o. Sua representa??o gr?fica retrata o Quarto Crescente. Sua reg?ncia no corpo humano se d? no peito, est?mago, equil?brio dos flu?dos corporais,. Na digest?o, gl?ndulas, olho esquerdo do homem e olho direito da mulher.

Seu papel no imagin?rio coletivo ? fundamental desde a mais remota era d?i conhecimento humano. Foi deusa de muitos povos, simbolizou a m?e em contraposi??o ao pai (o Sol) e vista ? noite ligou-se ao romantismo, ?s cren?as, supersti?es e lendas. A influ?ncia de seu campo gravitacional se d? sobre fluxo e refluxo das mar?s, surtos de nascimento e psic?ticos, crescimento de unhas e cabelos e tem papel fundamental no ciclo de crescimento de vegetais.

A Lua rege os assuntos de natureza p?blica e movimentos populares e, nos signos a influ?ncia da Lua se d? nos seguintes campos: