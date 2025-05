Per?odo: at? mar?o e entre agosto e setembro

J?piter transitando em bom aspecto com V?nus Este tr?nsito ? muito ben?fico para quase todos os assuntos. Mesmo que o pa?s esteja com problemas, eles ser?o atenuados por este aspecto. Nossas rela?es com outros pa?ses estar?o em boa fase. ? uma fase de ?xitos na economia com lucros para o mercado e acerto de parcerias importantes no ?mbito de governo e das grandes corpora?es. Os investimentos v?o render bastante. As mulheres ganham destaque no trabalho e na vida social. A sa?de p?blica ter? uma fase de melhora e os assuntos art?sticos ser?o muito beneficiados.