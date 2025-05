Presenteando com bom gosto Aprenda a fazer uma linda caixa para colocar alguma bebida e presentear algu?m especial neste natal. A artes? ensina o passo-a-passo

Dezembro/2007

Leia mais: Aprenda a fazer um delicioso rocambole

Um presente original, bonito, ?til e f?cil de fazer. Como ? comum se presentear com bebidas no Natal, a artista pl?stica Lina Pacheco, ensina ao internautas da ACESSA.com a decorar uma caixa com bom gosto e criatividade. Vinho, champage ou um bom licor podem ser incrementados com a embalagem especial. Basta ter bom gosto e acertar no material.

"Quem quiser pode trocar as fitas ou dosar no brilho na arte final. Tudo depende do gosto de cada um", acrescenta Lina. E quem quiser fazer a decora??o da caixa para ganhar dinheiro, Lina sugere vender por R$ 20 a R$ 25.

Anote o que voc? vai precisar:

Caixa para vinho em MDF Tinta PVA cor verde claro Pincel com cerdas macias Papel para decoupage com motivos de Natal



Verniz acr?lico brilhante Cola branca 1,5 metros de fita para la?o Cola dourada para acabamento

A criatividade na hora de fazer tamb?m ? importante. Para aproveitar a data escolha pap?is como motivos natalinos. Seu presente vai ficar bem original. ? super f?cil de fazer e quando voc? aprender n?o vai querer parar mais.

Pinte a caixa totalmente com a tinta e espere secar. Depois disso, d? uma outra m?o de tinta. Segundo Lina, 20 minutos s?o suficientes.

Recorte com cuidado os motivos do papel decoupage

Retire as folhas finas que ficam grudadas no papel

Aplique uma fina camada de cola em cada figura. Lina alerta que, nesta ora, ? bom ter bastante delicadeza para que n?o grude nem rasgue.

Cole as figuras na caixa, conforme seu gosto com a ajuda de um pincel. Lina preferiu colocar as ?rvores nas quinas da caixa e espalhar aleatoriamente os acess?rios de natal ao longo da caixa, como estrelas, guirlandas e bolas.

Passe a cola dourada para fazer a arte final em sua caixa

Coloque o la?o para decorar. Se preferir, forre a base da caixa com papel camur?a para n?o arranhar os m?veis.