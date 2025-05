A astrologia aponta tend?ncias e n?o previs?es. N?o h? uma frase melhor para come?ar uma mat?ria deste tipo com a psic?loga e astr?loga(foto ao lado). Um nome bem conhecido nas duas fun?es que desempenha, Ros?ngela fez uma an?lise do que podemos esperar para o ano que se inicia. 2006 ser? o ano do trabalho.

Trabalhando com conceitos da mitologia, aliados ?s informa?es astrol?gicas, Ros?ngela explica que o ano ser? regido por Saturno, o senhor dos tempos. Isso significa que os dias que come?am convidam as pessoas a prestar mais aten??o no trabalho s?rio, cr?tico e objetivo. 2006 ir? ativar um desejo de se organizar.

Em contrapartida, 2005 foi o ano da Lua, da sensibilidade, da emocionalidade. Para 2006, quem n?o se focar no trabalho pode acabar engolido pela sombra da Lua, ficando sens?vel demais, e deixando-se levar por desejos insconscientes como a pregui?a e o des?nimo.

A Copa da Matem?tica

Para quem quer saber o que se pode esperar da Copa do Mundo, um aviso: tamb?m no esporte, esse ? um ano em que favorece um trabalho.

Significa dizer que o Brasil, regido por Terra, vai precisar trabalhar para buscar a perfei??o.

A corrente para frente, a emocionalidade n?o ser?o suficientes para ganhar a Copa. ? hora de uma conquista matem?tica, analisando de forma objetiva as outras equipes que vir?o pela frente. S? assim ser? poss?vel conquistar o hexacampeonato. N?o adiantar? apostar apenas nos talentos individuais dos jogadores.

Elei??o consciente

Ano de Copa, mas tamb?m ano de elei??o e Ros?ngela Rossi d? um conselho precioso para todos que quiserem se aventurar tentando vagas nas assembl?ias, na C?mara Federal e no Congresso. De acordo com ela, ? um ano de defini??o e no qual o eleitor ir? refletir mais do que nas outras elei?es. Portanto o candidato que quiser se dar bem n?o vai poder apostar muito no lado emocional. A escolha ser? mais cr?tica objetiva e r?gida, o que ela ressalta como positivo para o pa?s.

"O candidato que tentar pegar pela emo??o do povo n?o vai se sair bem. ? um recado: o eleitor est? cansado de balela. Ser? um ano tamb?m de ceifar muita coisa e por isso vai ser uma elei?ao mais consciente", explica a astr?loga.

Ano de plantar, n?o de colher

Na economia, segundo Ros?ngela Rossi, a tend?ncia ? de que seja um ano de muito trabalho, mas pouca produ??o. Ser? uma ?poca de plantar a semente, mas ainda n?o ser? dessa vez que os frutos ser?o colhidos. "Vai ser um pouco dif?cil. ? hora de preparar boas planta?es e n?o esperar os resultados ainda", diz ela, lembrando tamb?m quem ser? uma ?poca de reengenharia e n?o ? momento para ter medo.

Em rela??o a Juiz de Fora, por?m, uma boa not?cia. Ao contr?rio do restante do Brasil, o ambiente ? favor?vel para uma melhora, inclusive no mercado de trabalho. V?rias portas v?o se abrir na ind?stria e no com?rcio. "Aqui corre pouco dinheiro mas temos boas perspectivas, at? para emprego", explica.

Traumas pelo mundo

Enquanto isso, pelo resto do mundo, podemos continuar esperando tanto as catastrofes naturais como atentados terroristas. E isso n?o tem necessariamente a ver com o ano. As influ?ncias s?o de Plut?o e, no total, devem durar 14 anos. Estamos ainda entrando no quinto ano dessa conta. Como, segundo Ros?ngela Rossi, a tend?ncia ? que os sete primeiros anos sejam piores, teoricamente viveremos ainda dois anos de acontecimentos deste tipo. "Plut?o faz morte para criar renascimento. Mexe nas coisas religiosas, nas estruturas religiosas e sociais", explica ela, ressaltando que isso tem tudo a ver com as quest?es relacionadas ao Oriente M?dio ou mesmo a postura do Papa Bento XVI.

