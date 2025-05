Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Matos

A dica de culin?ria do Portal ACESSA.com para a festa de R?veillon ? uma bebida tipicamente espanhola, mas que j? foi incorporada ? tradi??o de algumas fam?lias, como a de Josina Pinheiro Bellotti, mais conhecida como Iota. A culinarista ? nossa convidada para ensinar o passo-a-passo desta del?cia aos internautas.

A Sangria, como ? chamada, ? feita ? base de vinho tinto e frutas e ? ideal para a festas de Fim de Ano! "N?o tem segredo para fazer, porque ? simples. Mas tem que tomar cuidado, porque a pessoa pode ficar b?bada bem r?pido", avisa.

O tipo de vinho tinto ? a gosto. Iota prefere o suave e mesmo assim n?o se atreve a tomar mais de um gole. "Fico tonta. Nem pensar" e degusta s? mais um pouquinho de sua receita. O doce das frutas mistura-se ao do vinho, resultando em um sabor delicado.

A sangria ? servida gelada. "O melhor ? fazer um dia antes e levar ? geladeira", explica Iota. As frutas podem ser as que voc? mais gosta. A ?nica que Iota n?o recomenda ? banana, porque ela escurece. A ma?? n?o tem problema, porque esta fruta puxa o vinho.

Agora, vamos ao passo-a-passo! Os ingredientes que voc? vai precisar s?o: vinho tinto, ma??, uva verde ou rosada, cereja, p?ra, mel?o, mam?o, abacaxi e laranja.

Lave bem as fruras, pique todas, mas n?o as deixe muito pequenas para n?o desmanchar. Descasque a ma??. A laranja ? para retirar a parte branca. A uva, se achar que est? grande, corte-a no meio.

Misture tudo, acrescente o vinho, prove e se achar necess?rio, acrescente um pouco de a?car e misture tudo novamente. Leve ? geladeira, sirva e comemore a chegada do novo ano.