Rep?rter: Andr?ia Barros

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Matos

A gerente de uma loja de enfeites, M?rcia Albuquerque, diz que a maioria busca mesmo ? o estilo. Seja o da casa ou o do dono, o que conta ? refletir bom gosto na decora??o. " Mesmo quem j? tem enfeites de Natal procura comprar algo diferente. Tem gente que gosta de misturar o novo com o antigo e costuma funcionar na decora??o", explica M?rcia. Para isso, o com?rcio anda empregando na id?ia de sofistica??o e at? no humor.

Formas e cores

J? na porta de entrada, as guirlandas anunciam como ser? o Natal. Mais clean, com mini-margaridas, mais tradicional, com vermelho e dourado, ou j? com cara de Reveillon, nas cores branco e prata. As botas, que tamb?m podem compor a decora??o da lareira, v?o do pink com plumas at? as de veludo com pele artificial. Os pendurucalhos d?o um ar chique, propositalmente.

As bolas v?m com brocados, p?rolas, paet?s e cristais, em formatos esf?ricos e tubulares e em diversas cores, al?m das tradicionais vermelho, dourado e verde. Tanto brilho confere ilumina??o total, seja na mesa ou nas ?rvores. Essas, ali?s, aparecem at? com luz pr?pria, em forma de lumin?ria. Das menores at? as que v?o ao teto, as ?rvores de Natal ganham mais um toque especial com enfeites de borboletas em vidro, velas e modernosos pingentes. Ao inv?s da estrela, o ouri?o dourado propicia um efeito iluminador.