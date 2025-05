Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos

10, 9, 8, 7... Feliz Ano Novo!

Para que voc? ou?a esta frase, comemore a entrada de 2006 e veja a beleza dos fogos de artif?cio, em seguran?a, ? aconselh?vel alguns cuidados. Parece piegas, figurinha repetida, mas ? necess?rio falar sobre isso, porque as seq?elas em conseq??ncias destes ferimentos s?o graves. Para se ter uma id?ia, os foguetes caseiros, estes que a gente compra em lojas autorizadas, possui uma energia exagerada de explos?o e pode fraturar dedos e at? levar a perda de dedos, rompimento da palma da m?o, cegueira e les?o auditiva. ? que as m?os e rosto s?o as partes do corpo mais pr?ximas da bomba de quem as estoura.

Ainda existem pessoas soltam fogos da janela, da varanda, perto da fia??o el?trica da rua... e n?o imaginam que as queimaduras podem ser de at? 3? grau, com destrui??o total de pele e necrose, havendo a necessidade de se fazer enxertos. Isso leva a seq?elas est?ticas e funcionais. Estas alteram a fun??o do local afetado, como a altera??o ou perda da sensibilidade da m?o.

Um alerta que o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Queimaduras e cirurgi?o pl?stico, Cl?ber Maur?cio Gon?alves (foto ao lado), faz ? sobre o perigo de uma bomba dessas explodir com atraso. "?s vezes, a bomba n?o explode na hora, por algum problema, e a pessoa larga em qualquer lugar. Outra pega, logo em seguida, e a bomba estoura na m?o dela. Outra coisa importante: crian?a e fogos n?o combinam".

Se a queimadura for de pequeno e m?dio porte, envolva o local com pano limpo e ?mido para resfriar o local. "Isso diminuiu a dor e o incha?o", ensina o cirurgi?o pl?stico. Em caso da perda de dedos na explos?o, por exemplo, eleve o bra?o da pessoa ferida acima do cora??o, envolva a m?o em pano ?mido e fa?a uma compress?o em cima do sangramento e leve a pessoa imediatamente para o hospital.

Normas

Vai estourar fogos de artif?cio? Leia a instru??o da caixa e siga o passo-a-passo e deixe que uma pessoa com mais pr?tica fa?a o servi?o. Lembre-se que o local escolhido deve ter uma dist?ncia de seguran?a. E quem analisa isso ? o Servi?o de Seguran?a contra Inc?ndio e P?nico, do Corpo de Bombeiros.

Quem pretende fazer uma festa com fogos de artif?cio - seja em clube, em casa, em uma boate, n?o importa - precisa apresentar um projeto de preven??o contra inc?ndio e p?nico, com 15 dias de anteced?ncia, no m?nimo.

"J? aconteceu da organiza??o de uma festa n?o atender as normas de seguran?a do Corpo de Bombeiros. Ou a festa seria cancelada ou eles n?o poderiam soltar os fogos. Escolheram a segunda op??o", conta o chefe do Servi?o de Seguran?a contra Inc?ndio e P?nico, capit?o Emerson Ramalho (foto ao lado).

Para fazer a planta do projeto, existem engenheiros cadastrados no site do Corpo de Bombeiros. A Pol?cia Civil tamb?m faz uma vistoria no local da festa, ? preciso solicitar a libera??o de alvar? o Corpo de Bombeiros para depois pedir o alvar? na prefeitura, al?m de conseguir a autoriza??o do Juizado da Inf?ncia e Juventude. "O problema ? que as pessoas desconhecem estas necessidades e ainda chegam em cima da hora para fazer os pedidos", diz.

Classes de fogos de artif?cio

Os fogos de artif?cio dividem-sem em quatro classes, que s? podem ser vendidos em locais credenciados.

Classe A (Infantil) - podem ser vendidos a menores e sua queima ? livre (recomend?vel assist?ncia de adultos). Exemplo: fogos sem estampidos e "estalinhos" Classe B (Juvenil) - podem ser vendidos a menores, mas sua queima ? proibido em terra?os, portas ou janelas que tenham proximidades com vias p?blicas (tamb?m recomend?vel assist?ncia de adultos). Exemplo: "bombinhas" e foguetes com ou sem flecha, sem bomba Classe C (Adulto) - venda proibida a menores de 18 anos. Exemplo: fogos de estampido, contendo mais de 25 centigramas de p?lvora e os foguetes, cujas bombas contenham at? 6g de p?lvora. Classe D (Profissionais) - venda proibida a menores de 18 anos em qualquer hip?tese. S? pode ser queimado com licen?a pr?via da autoridade competente. Exemplo: morteiros com tubos de ferro, fogos de estampido contendo mais de 2,5g, foguetes cujas bombas contenham mais de 8g de p?lvora. Fonte: Corpo de Bombeiros

Seguindo os passos corretamente, a entrada no ano novo come?ar? com p? direito. Boas festas!

Para informa?es sobre fogos de artif?cio, em Juiz de Fora, ligue para 3690-7421/3690-7422 e 3690-7423, ramal 207. Em caso de emerg?ncia, ligue 194.