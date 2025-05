Durante 2006, Saturno transitar? a primeira casa do mapa de revolu??o solar da Rep?blica Federativa do Brasil. Com isso, trar? momentos de reserva, seriedade, consci?ncia e paci?ncia. ? uma fase em que a busca pelo crescimento e pelo desenvolvimento ir? refletir de forma muito intensa as limita?es impostas ao Pa?s ao longo de sua forma??o. Esse tr?nsito se d? tamb?m no signo de Le?o, indicativo de um ano em que o Brasil se apresentar? diante do mundo mais seguro de si e motivado pelo reconhecimento internacional. ? um per?odo em que a popula??o vivenciar? manifesta?es populares de insatisfa??o, perdas com especula??o e desapontamento com parcerias.

O mapa natal do Brasil aponta:

Data oficial de cria??o do pa?s: 07.09.1822

Hora: 16h30

Local: S?o Paulo - SP (?s margens do Riacho Ipiranga)

Posi??o: 03w00 23s32 046w38

Signo solar: Virgem

Signo lunar: G?meos

Signo ascendente: Aqu?rio

O ano de Saturno para o Brasil

O Sol, Merc?rio e V?nus na Casa 1 e a Lua na Casa 7, mostram 2006 um ano em que as atividades t?picas do pa?s, sem concorr?ncia externa, ser?o muito beneficiadas e junto a elas as rela?es de governo ser?o melhor direcionadas, ampliando vantagens no exterior e para isso recebe apoio e ajuda. As pretens?es brasileiras de ocupar lugar mais importante no cen?rio internacional s?o o grande destaque do ano.

J? os campos de dom?nio de Marte que Transita pela Casa 2 fala em ?poca de imprevis?o e imprud?ncia em profiss?es relacionadas a metais, min?rios, explora??o de petr?leo e em cirurgia. Os resultados desta posi??o apontam para ?poca de tumulto, incerteza e impacto com decis?es e fatos. As finan?as p?blicas ser?o objeto dessa influ?ncia.

J?piter na Casa 3 beneficia os campos da cria??o intelectual, artes e a literatura, trazendo a abertura e o reconhecimento para algumas atividades, entre elas cinema e televis?o.

Um dos aspectos de maior significa??o do ano est? no tr?nsito de Saturno pela Casa 1 o setor do zod?aco que governa a identidade e a imagem p?blica, a forma como nos v?em. Esse aspecto diz de 2006 uma fase em as manifesta?es populares e setoriais de categorias organizadas se far? pelo acirramento de resist?ncia ?s realiza?es e se manifestar? de forma muito forte e agressiva, trazendo preocupa?es, ansiedade e dificuldades.

Urano na Casa 7 ? o setor do zod?aco que governa nosso relacionamento com os pa?ses mais pr?ximos e nesse setor pode-se prever todo tipo de dificuldade, com imprevistos a atingir as rela?es mais pr?ximas gerando complica?es de toda a ordem. Com isso, os acordos feitos anteriormente pelo Pa?s com seus vizinhos podem ruir em meio a resist?ncia e problemas de ordem econ?mica. Isso ? ampliado pelo tr?nsito de Netuno pela Casa 7.

Internamente, o Brasil ter? a boa posi??o de Plut?o na Casa 5, fator de crescimento da auto-estima e da auto-avalia??o do brasileiro que estar? no ponto mais alto dos ?ltimos anos. A condu??o da economia, no cen?rio interno ter? a influ?ncia da Lua em Peixes, raz?o de um quadro que oscilar? da instabilidade ao sucesso com fortes rea?es - tanto a favor quanto contr?rias - ? pol?tica nacional no setor.