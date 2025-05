Rep?rter: Fernanda Leonel

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Matos

Quando se pensa em, logo vem ? mente uma por??o de simpatias que sempre podem ajudar a come?ar o pr?ximo ano da melhor maneira. H? quem pule ondas, mande oferendas pra Yemanj?, coma sementes de rom?, tudo pra atrair boas energias ou conquistar algo que est? sonhando h? tempos.

A cor da roupa tamb?m ? muito lembrada. Apesar do branco sempre predominar em qualquer que seja o tipo de comemora??o de Ano Novo ou do dia de A??o de Gra?as, h? quem arrisque outras vers?es.

Pra quem vai passar o R?veillon na beira do mar, a pedida ? caprichar no visual que combina com o ambiente: b?qu?nis, cangas, camiset?es e acess?rios.

As cole?es de ver?o e alto ver?o j? est?o nas lojas. Junto com elas, v?rias op?es de biqu?nis e acess?rios que podem ser um sucessso nas praias no dia 31. De acordo com a atendente comercial, Liliane Guedes, as lojas n?o s? investem muito nesse tipo de pe?a como tamb?m s?o muito procuradas a partir da segunda quinzena do m?s de dezembro.

Mistura chick

N?o tenha medo de errar. Foi-se o tempo em que bolinha e listrinha nunca poderiam sair do guarda-roupa na mesma hora. Cada vez mais ousadas, as cole?es de biqu?nis experimentam cores e estampas diversas at? na mesma pe?a.

No contexto do Ano Novo a hist?ria n?o fica diferente. Pra n?o abandonar de vez a tradi??o do branco, que tamb?m nunca sai de moda e fica muito bonito em peles bronzeadas, a sugest?o das gerentes e vendedoras das lojas de biqu?nis de Juiz de Fora ? misturar.

Nada de "branquinho b?sico" pra poder colocar o p? na areia. Use pe?as lisas em branco com outras pe?as estampadas. Ou opte pelo fundo branco em estampas diversas. O mesmo vale pra quem prefere usar mai?: saia da tradi??o e escolha modelos que mesclem o branco com outra cor ou outra estampa.

Para quem acredita no poder das cores, a possibilidade de mistur?-las nos biqu?nis para a virada do ano, potencializa os pedidos para o Ano Novo e as chances deles serem realizados tamb?m. "As pessoas podem escolher um biqu?ni branco com estampa vermelha, por exemplo. Dessa forma al?m de estar pedindo paz, ela pede muito amor para 2006 tamb?m" destaca Maria Marta, gerente de uma loja especializada.

Acess?rios

Al?m dos biqu?nis, as marcas apostam tamb?m nos acess?rios. Prendedores de cabelos, pulseiras e brincos de acr?lico est?o em alta. Todos em cores fortes que possam contrastar com as pe?as brancas que, certamente, v?o estar presentes no look de fim de ano.

As cangas tamb?m s?o uma boa pedida pra quebrar a cor neutra. Assim como os acess?rios elas devem possuir cores quentes.

A palha colorida ? a melhor op??o para as bolsas do ver?o 2005/2006. Podem ser lisas ou ter detalhes mais trabalhados. E o melhor: podem ser muito aproveitadas nas ruas depois.

Na verdade, movimento inverso tamb?m acontece. A moda ver?o est? repleta de colares e pulseiras, porque a maioria dos vestidos, blusas e saias tem estampa lisa - o que acaba "chamando" um acess?rio. Como o tecido dessas roupas da esta??o s?o leves, o que as acompanha tamb?m s?o. Madeira, coco, bambu... s?o materiais que est?o em alta na moda rua e que agora podem ser transportados para a moda praia tamb?m.