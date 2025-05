Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos

Esta fantasia natalina ati?a a curiosidade dos pequenos, que disparam diversas perguntas e, nem sempre, ? f?cil respond?-las. A vov? de seis netos, Te? Beraldo de Moraes, sabe muito bem como resolver esse dilema. "Eu falo da hist?ria de S?o Nicolau, que foi o Papai Noel, mas sem tirar a fantasia. Digo que S?o Nicolau foi um bispo, por isso vestia roupas vermelhas e brancas. Ele morava em terras geladas, por isso as roupas pesadas e o tren? como meio de locomo??o. Falo, tamb?m, que S?o Nicolau morreu, mas que outra pessoa substituiu o bispo", revela.

Quando as crian?as perguntam como o bom velhinho pode viajar o mundo inteiro em t?o pouco tempo, a resposta ? "que cada lugar do mundo tem seu pr?prio Papai Noel, que s?o pessoas boas", explica Te?, que procura n?o tirar a magia da festa. "Tenho esta hist?ria escrita e prego na parede no dia de Natal para que todos vejam", diz.

Esta atitude ? aconselh?vel pela a psic?loga Sandra Cristina Vieira. "A fantasia infantil ? importante, porque faz parte n?o s? do imagin?rio infantil como tamb?m do nosso crescimento. Quando a gente cresce sem algum tipo de sonho, n?o corremos atr?s de nada. Antes de almejar qualquer coisa, voc? sonha, idealiza. Isso ? o saud?vel da vida. E onde a gente aprende isso? L? na inf?ncia", diz.

A descoberta

Quando a crian?a come?a a fase de alfabetiza??o, que tem contato com outros tipos de hist?rias, a psic?loga recomenda que esclare?a as d?vidas dela aos poucos, para que n?o descubra, de forma brusca, que Papai Noel ? somente uma fantasia. "A gente vai desmistificando aos poucos e vai substituindo por outros sonhos".

Assim como Sandra, Te? sabe a import?ncia do significado real da festa natalina, que come?a na inf?ncia. Como Te? nasceu no dia 21 de dezembro, est? acostumada a comemorar seu anivers?rio junto com o Natal. "Enfeito a casa toda e vem a fam?lia toda, as esposas dos meus cinco filhos, netos, amigos... As pessoas ficam emocionadas ao cantar Noite Feliz. N?o podemos perder o sentido da festa", conta.

A imagem eternizada do Papai Noel, para Sandra, ? primordial e saud?vel e "? bom falar tamb?m para as crian?as que Natal ? mais do que isso, ? um nascimento, um renovar, a luz, a vida, a esperan?a para o nosso pr?ximo ano, independente da religi?o", comenta.