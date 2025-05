Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Mattos Tem gente que faz quest?o de comprar presentes de Natal para todos os amigos e colegas e, desse jeito, haja bolso que ag?ente! Mas quem disse que n?o ? poss?vel presentear todo mundo que se gosta? ? s? procurar produtos com pre?os mais em conta, mas nem por isso menos atraentes. Voc? pode entregar o embrulho dizendo que, al?m de ser de cora??o, ? um belo presente (mod?stia ? parte). Uma boa id?ia ? olhar os trabalhos de artes?os de Juiz de Fora expostos tanto no Parque Halfeld quanto no Cal?ad?o. H?, tamb?m, os produtos do projeto Meninas Artes?s, da AMAC, bonitos e exclusivos, assim como o trabalho artes?o das volunt?rias da Funda??o Amor. Presentear com flores tamb?m ? poss?vel e, acredite, por um pre?o abaixo de R$ 10. E como n?o s?o arranjos e sim flores plantadas, seu presente pode durar a vida inteira. E n?o esque?a de que lojas do estilo R$ 1,99 s?o ?timos locais para encontrar presentes baratos e que agradam bem. Quem ? que j? n?o viu l? alguns produtos que se encontram em lojas de marca?





Antes de comprar, n?o importa o pre?o, veja a qualidade do presente e se ? do gosto de quem vai ganhar. Boas compras! Veja a galeria de fotos com algumas dicas

Agradecimentos: Funda??o Amor - (Galeria Jo?o Beraldo, s/n - 9932-7010), Meninas Artes?s, Mundo das Flores - 3215-3659/9954-3659, Sono Encantado - 3217-2048, Tudo de Bom - 3214-2526