Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: L?via Matos

Na chegada do fim de ano, tudo fica lindo! E quando passa o natal, os preparativos voltam-se todos para o Ano Novo, sem d?vida. Mas para entrar com o p? direito em 2006, ? preciso se programar, pelo menos, uns dois meses antes, para que d? tudo certo.

Por isso, para quem gosta de viagens especiais no Reveill?n e ainda n?o sabe para onde ir, ? recomend?vel procurar uma ag?ncia de turismo. Em cima da hora, n?o h? como prometer os lugares mais badalados, mas em ag?ncias pode-se conseguir viagens interessantes, divertidas e garantidas.

As s?cias da ag?ncia de turismo Mananciais Viagens, Georgina Rosa e Joana (foto abaixo), lembram que j? receberam uma cliente que comprou, por conta pr?pria, uma passagem a?rea, pela internet, e n?o viajou, porque n?o tinha mais o v?o.

"Ela perdeu o dinheiro e n?o sabia o que fazer. Se tivesse acontecido algo parecido pela ag?ncia, ela poderia escolher outra data, sem preju?zo. A ag?ncia d? seguran?a", diz Rosa.



Al?m disso, os agentes de viagens, normalmente, visitam os locais e podem passar suas impress?es do lugar. "Vamos em hot?is, ficamos alguns dias, vamos nos passeios e vemos tudo de perto. Os clientes que voltam de viagens tamb?m nos contam como era o local, se gostaram do passeio. Isso tudo ajuda na hora de passar as informa?es", conta Joana.

As duas alertam que pesquisar pousadas e hot?is por conta pr?pria pode render dores de cabe?a. "As fotos podem iludir. O melhor ? procurar um profissional que entenda do assunto".

Cuidado tamb?m com indica??o de amigos - o que o seu amigo adorou pode n?o ser o seu perfil. "As pessoas possuem valores pr?prios e detalhes fazem a diferen?a", diz a propriet?ria da ag?ncia de viagens T?cera, Cl?udia Wischanky Amado (foto ao lado).

Um exemplo simples, mas que pode comprometer o passeio. Seu amigo diz que o hotel ? ?timo, os passeios s?o excelentes, o atendimento ? nota dez, mas s? esquece de avisar que quarto ? pequeno - detalhe que n?o fez a m?nima diferen?a para um, mas para o outro ? essencial. "O profissional de ag?ncia n?o vende o que gosta. Ele observa o perfil do cliente para ver que tipo de passeio se enquadra ? personalidade dele", fala Cl?udia.

Op?es indicadas

Um dos mais procurados, segundo Rosa e Joana, s?o Porto Seguro e Costa do Sau?pe. Com a queda da cota??o do d?lar, os juizforanos t?m procurado, tamb?m, Buenos Aires, na Argentina.

Um local que n?o sai de moda ? a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. "?s vezes, a pessoa fica tr?s dias ou, ent?o, sai de Juiz de Fora, na v?spera, ?s 13h e volta no dia 1? de janeiro, ?s 2h", conta Joana. Os cruzeiros em navios tamb?m s?o bastante requisitados, mas quem gostou da id?ia, provavelmente pode pensar nesta alternativa para 2007. "Os cruzeiros est?o esgotados", avisa Cl?udia.

A gerente de vendas da CVC, Caroline Alvernaz Hallack, diz que duas semanas antes do Reveill?n a ocupa??o das viagens a?reas ? de 100%.

"Neste caso, o que podemos indicar s?o lugares menos visados, muito bons. Para fam?lia, os resorts s?o recomendados, como os de Itacar? e de Ilh?us. As Serras Ga?chas s?o mais procuradas no Natal, por causa do Natal Luz, mas ? uma op??o boa para o reveill?n, porque ? menos procurado e o ver?o deles ? forte", indica Caroline.

A procura por di?rias em B?zios e Cabo Frio no reveill?n tamb?m ? grande. "? incr?vel, porque um n?mero grande de pessoas possui casas nestes locais e mesmo assim vendemos muitas di?rias em hot?is", garante.

O ecoturismo ? uma alternativa indicada por Rosa e Joana, como na Chapada Diamantina, Bonito, Chapada dos Veadeiros e Jalap?o. "No Jalap?o, em Goi?s, h? pacotes a partir de 6 x R$ 541, inclu?dos neste pre?o as passagens a?reas, duas pernoites na pousada em Palmas, quatro pernoites no Safari Korubo Camp (um caminh?o como se fosse hotel, com caf?, almo?o, janta e lanches de trilha), ceia de reveill?n com champanhe, mochila, v?rios passeios, entre outras coisas", cita Rosa.