Guirlanda para enfeitar Dica de enfeite f?cil para fazer e dar de presente

Rep?rter: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Dezembro/2006

Passa ano, chega ano e, no Natal, a guirlanda mant?m sua tradi??o. Depois da ?rvore de Natal, ? ela que marca presen?a ass?dua na decora??o das festas de fim de ano.

A tradi??o conta que este enfeite ? uma forma de dar as boas-vindas ao protagonista da festa, Jesus Cristo.

Mas, al?m disso, a guirlanda pode tamb?m ser uma fonte de renda extra e at? mesmo um presente inesquec?vel para os grandes amigos. Foi pensando nisso, que a equipe do Portal ACESSA.com visitou a Casa da Menina Artes? e l? aprendeu com a estudante, Gislaine Silva, o passo-a-passo para fazer uma guirlanda de natal. Agora, a gente ensina todos os segredos pra voc?, confira!

MATERIAL NECESS?RIO

Papel?o

Manta acr?lica

Papel crepom verde

1m 1/2 de sianinha dourada

Feltro vermelho

Alfinetes

Mi?angas

Paet?s

2 bolas de isopor pequenas

Fita dourada

Cola quente

Gliter acrilex (ouro)

Entretela Colante

MODO DE FAZER

1? passo - Pegue o papel?o e corte em forma de c?rculo. Envolva toda a sua superf?cie com a manta acr?lica.

- Pegue o papel?o e corte em forma de c?rculo. Envolva toda a sua superf?cie com a manta acr?lica.



2? passo - Recorte tiras largas de papel crepom e amasse-o para deix?-lo irregular. Em seguida, envolva o c?rculo com o papel e cole as pontas.

- Recorte tiras largas de papel crepom e amasse-o para deix?-lo irregular. Em seguida, envolva o c?rculo com o papel e cole as pontas.



3? passo - Passe a sianinha dourada por toda a estrutura e n?o se esque?a de colar as pontas com cola quente.