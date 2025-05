Ta?a de Uvas Comer uvas no R?veillon garante prosperidade e fartura

Edi??o: Ludmila Gusman

Design: Laura Ferreira

Dezembro/2006

Algumas pessoas acreditam que se deve comer 12 uvas - a quantidade de meses do ano - outras preferem comer a quantidade correspondente ao seu n?mero da sorte. Mas, em um ponto todos concordam: comer uvas no R?veillon garante prosperidade e fartura. Mas lembre-se elas devem ser verdes!

1 Kg de uvas

2 latas leite condensado

1 colher de manteiga

2 latas de creme de leite

250gr chocolate ao leite

Modo de fazer

Fa?a um brigadeiro branco com o leite condensado e a manteiga. Quando o doce come?ar a grudar na panela desligue o fogo, o ponto deve ser mole.Deixe esfriar e reserve. Em outra tigela, derreta o chocolate ao leite em banho maria e depois acrescente o creme de leite misturando bem. Reserve.

Para montar a sobremesa, coloque as uvas lavadas e bem secas no fundo da ta?a. Depois coloque uma camada de brigadeiro branco. Por ?ltimo coloque uma camada do creme de chocolate.

Agora ? s? decorar com chocolate ralado e servir gelado. Sua sobremesa est? pronta!