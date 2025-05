Feliz Ano Novo Deixe uma mensagem para quem voc? ama, desejando um Ano Novo repleto de realiza?es, muito sucesso, sa?de, amor, paz...

De: virginia

Para: O mundo

Para um Prospero Ano Novo.Axo que devemos pensar nas nossas atitudes,se fomos maldosos em 2006 axo que devemos ser em 2007 tambem n?,porque isso nao traz sorte nenhuma,se todos pensassem assim nao teria guerra no mundo,como acontece hoje,ninguem se conincentiza que nao adianta esperar um milagre para tudo isso se nao somos melhores nas nossas atitudes,entao se come?armos a ser melhores tudo vai mudar at? mesmo o mundo...





De: Ismerinha

Para: Ivaldo A D Ca??

Meu amor desejo que 2007 seu ano seja repleto de conquistas e que voc? continue sendo este homem adoravel, fiel,honesto,amoroso,carinhoso, amigo e o principal que agrade voc? mesmo e seja tudo isso a voc? mesmo. Eu te amo e quero estar sempre ao seu lado sua amada esposa. Fique em paz, em alegria, em for?a e sobretudo com muita sa?de. Eu Te amoooooooo. Que Deus esteja sempre junto de Ti meu amor.





De: Tatiana Repetto

Vamos aproveitar a vida, ela ? uma d?diva de Deus! Que Deus em sua infinita sabedoria aben?e a n?s todos e d? PAZ, o que n?s estamos realmente precisando, n?? E muita SA?DE, pois o resto a gente corre atr?s!!!Um abra?o!!!FELIZ 2007!!!





