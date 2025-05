Muito mais que um "al?" Celulares que fotografam, filmam, s?o r?dio, gravadores e reunem v?rias fun?es em um mesmo aparelho

Dezembro/2006

O mercado de eletr?nicos oferece cada vez mais op?es para os consumidores. Mas, uma tend?ncia entre alguns aparelhos ? a converg?ncia em um s? produto, como ? o caso dos celulares que integram em suas fun?es, al?m da simples fun??o de fazer e receber chamadas, uma c?mera digital, MP3 player, gravador, esta??o de r?dio e a op??o de filmar e tirar fotos. Diante de tantas op?es, o que vale mesmo ? escolher com cuidado na hora de comprar, para depois n?o se arrepender se fizer a escolha errada.

Embora ofere?am essa integra??o, a qualidade de imagem das c?meras embutidas n?o se iguala a fotografias de m?quina digitais. De acordo com o supervisor t?cnico de uma empresa de manuten??o de celulares, Guilherme Marques, a resolu??o das fotos ainda ? muito baixa. "Se compararmos, o modelo com a melhor resolu??o fotogr?fica n?o conseguimos obter os mesmos resultados que uma c?mera digital padr?o" , explica.

Marques lembra que as fun?es do telefone n?o se limitam a fotos e m?sica. "No fim das contas, a c?mera e o MP3 player no celular s?o apenas acess?rios. O aparelho est? deixando de ser s? um telefone e se tornando uma ferramenta de comunica??o muito poderosa, que permite conex?o ? internet, agendamento de contatos e compromissos e r?dio, tudo isso em um s? lugar" , ressalta.

Aten??o na compra

"? importante o cliente analisar a rela??o custo/benef?cio na hora de comprar. As c?meras embutidas n?o s?o feitas para uso profissional, por isso depende de cada um analisar o uso que far? do aparelho para decidir em qual investir"

Principalmente, por isso ? que a escolha deve ser feita de modo cuidadoso., vendedor de uma loja de celulares, diz que a maioria dos celulares hoje em dia, j? possui c?mera, mas que o perfil do cliente ? que define se ele vai levar um aparelho com essas caracter?sticas., alerta.

O estudante Guilherme Assis adquiriu um aparelho com c?mera e MP3, e comenta que isso influenciou na compra. "Foi o fator que decidiu o telefone que eu levaria. Ter tudo junto no mesmo produto facilita o usu?rio, e mesmo pagando mais caro acaba compensando," diz. Assis tamb?m concorda que cada pessoa tem o seu perfil. "A escolha vai depender de como a pessoa vai utilizar. Existem muitos modelos, tem que saber escolher", comenta. O estoquista Everaldo Chagas j? pensa diferente. "Prefiro ter um celular, uma c?mera e um MP3 player, pois tenho mais garantia de qualidade" , diz.

Atualmente, todas as marcas de celulares possuem modelos que integram essas fun?es. Os pre?os podem variar de R$ 700 a R$ 1.500, dependendo do aparelho e do plano escolhido.