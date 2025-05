Com?rcio fica aberto at? mais tarde Confira os hor?rios das lojas para as suas compras de Natal

dezembro/2006

Para quem j? est? pensando nas compras de natal, vale a pena se informar dos novos hor?rios do com?rcio. O calend?rio j? est? definido e foi elaborado pelo Sindicatos do Com?rcio Varejista de Juiz de Fora e dos Empregados no Com?rcio em Juiz de Fora.

At? o dia 23 de dezembro, as lojas estar?o abertas em hor?rio especial, incluindo os domingos. No calend?rio tamb?m j? ficaram definidas as mudan?as referentes a feriados, como carnaval, e datas comemorativas importantes para o com?rcio como Dia das M?es, dos Namorados e dos Pais.

Dias 11,12,13,14 e 15 de dezembro - de 8h as 20h Dias 9, 16 e 23 de dezembro - de 8h as 18h Dias 18,19, 20, 21 e 22 de dezembro - de 8h ?s 21h Dias 17 e 24 de dezembro - de 12h as 18h

Liminar concede hor?rio livre no Com?rcio

O com?rcio de Juiz de Fora poder? funcionar em hor?rio livre durante o m?s de dezembro, devido a liminar concedida pela ju?za da Vara da Fazenda P?blica e Autarquias Municipais, Maria L?cia Cabral Caruso.

Com a aprova??o do novo C?digo de Posturas, em julho deste ano (leia a mat?ria!), a flexibiliza??o do hor?rio do com?rcio ficou condicionada ao Sindicato dos Trabalhadores do Com?rcio, j? que foi proposto um acordo pr?vio com os Sindicatos dos patr?es e empregados.

De acordo com o presidente da C?mara de Dirigentes Lojistas (CDL), Vandir Domingues, o objetivo da a??o compreendia a flexibiliza??o do hor?rio do com?rcio n?o s? o m?s de dezembro, mas durante todo o ano. "J? foi uma vit?ria para n?s. O m?rito ainda ser? julgado e poderemos conseguir a libera??o", declara.

Segundo o Presidente do Sindicato do Com?rcio Varejista de Juiz de Fora (Sincom?rcio/JF), Odonne Turolla, a decis?o foi uma surpresa para todos os setores do com?rcio. "N?o tinhamos conhecimento da decis?o, mas ficamos felizes, embora j? tivessemos realizado o acordo com o sindicato dos empregados", afirma.