Para mais seguran?a Pol?cia Militar realiza opera?es no centro e na regi?o sul da cidade para prevenir e coibir furtos e roubos

14/12/2006

O 27? Batalh?o da Pol?cia Militar (PM) inicia est? realizando a Opera??o Natalina na Regi?o Sul de Juiz de Fora. O objetivo ? garantir a seguran?a da comunidade que freq?enta centros comerciais dos bairros Alto dos Passos, Teixeiras, Santa Luzia e Ipiranga.

Cerca de 50 policiais devem se revezar para proteger a popula??o que for ?s compras nesse per?odo. A opera??o deve acontecer a p?, em viaturas e em motos. Para chegar aos lugares que os policias deveriam trabalhar, a Pol?cia Militar fez uma an?lise dos furtos e roubos dos ?ltimos meses em regi?es da cidade.

No centro as opera?es de patrulhamento da Pol?cia Militar tem outro nome e caracter?sticas: os Guardi?es da ?rea v?o atuar em pontos determinados, principalmente nas principais ruas de com?rcio do centro, agindo em car?ter preventivo.

DICAS DA POL?CIA MILITAR

Para os comerciantes Melhor trabalhar com sistema de fichas nessa ?poca do ano. Nada de ficar tentando guardar "de cabe?a" quem foi que comprou o que.

Ao entrar na loja, depois do expediente, feche a porta. Nunca deixe ela aberta ou meio aberta

Nunca deixe o caixa sozinho e nem objetos de valor ? vista

Caso voc? desconfie de algu?m que est? do lado de fora, ligue para o 190 ou chame os Policias Militares que eventualmente tiverem cobrindo a ?rea do seu com?rcio.