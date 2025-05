Hor?rios das missas de Natal e Ano Novo

15/12/2006

As igrejas se preparam para as celebra?es de fim de ano. Nas par?quias de Juiz de Fora, uma programa??o especial de missas foi preparada. Confira os hor?rios das missas de Natal e Ano Novo nas par?quias da regi?o central da cidade.

Dia 25 de dezembro (segunda)



Catedral Metropolitana:

?s 7h, 8h30, 10h, 11h30, 16h, 18h e 19h30

Igreja da Gl?ria:

?s 7h, 10h, 17h e 19h30

Igreja Bom Pastor:

?s 19h

Igreja do Ros?rio:

?s 10h e 19h

Igreja S?o Sebasti?o:

?s 7h30, 9h30, 11h e 18h30

Igreja S?o Mateus

?s 7h, 8h30, 10h, 18h e 20h

31 de dezembro (domingo)



Catedral Metropolitana:

?s 7h, 8h30, 10h, 11h30, 16h, 18h e 21h

Igreja da Gl?ria:

?s 7h, 10h, 17h e 19h30

Igreja Bom Pastor:

?s 9h30 e 19h

Igreja do Ros?rio:

?s 8h, 10h e 19h

Igreja S?o Sebasti?o:

?s 7h30, 9h30, 11h e 18h30

Igreja S?o Mateus:

?s 7h, 8h30, 10h e 20h

01 de janeiro (segunda)



Catedral Metropolitana:

?s 7h, 8h30, 10h, 11h30, 16h, 18h e 19h30

Igreja da Gl?ria:

?s 7h, 10h, 17h e 19h30

Igreja Bom Pastor:

?s 19h

Igreja do Ros?rio:

?s 19h

Igreja S?o Sebasti?o:

?s 7h30, 9h30, 11h e 18h30

Igreja S?o Mateus

?s 7h, 8h30, 10h, 18h e 20h