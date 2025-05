Auto de Natal no Santa Luzia Jovens preparam adapta??o dos tradicionais Autos de Natal

para o dia 24 de dezembro

21/12/2006

Os jovens da Par?quia de Santa Luzia se preparam para apresentar, na noite do dia 24 de dezembro, o espet?culo do "Auto de Natal". Com um texto contempor?neo, a hist?ria do nascimento de Jesus ? contada atrav?s de tr?s jovens que desistem de passar a noite de Natal com as suas fam?lias, e um mendigo com que encontram na pra?a.

O mendigo, na verdade, ? o pr?prio Cristo, que narra a hist?ria do seu nascimento, desde o an?ncio dos profetas no Antigo Testamento at? o encontro de Maria com o anjo Gabriel, momento em que os personagens interpretam a cena cantando. Para o coordenador da Pastoral da Juventude de Santa Luzia, Robson Oliveira, "o grande objetivo que est? em se realizar este Auto de Natal ? para mostrar a todos a grande import?ncia desta data religiosa que n?o ? somente um momento de se encontrar para trocar presentes" .

Robson explica que o texto adaptado se encaixa melhor no contexto atual. "Sair da tradicionalidade, ?s vezes, faz bem, j? fizemos v?rias pe?as de Natal com v?rios textos, por?m este se encaixa melhor no mundo de hoje, para que todos consigam compreender melhor. Al?m de contar tamb?m as dificuldades dos jovens no mundo de hoje, que vivem entre brigas familiares e constantes conflitos com os pais" , ressalta.

O Auto de Natal acontece no dia 24 de dezembro (domingo), ap?s a missa das 20h, na Igreja Matriz de Santa Luzia (Rua Ingr?cia Pinheiro, 160).