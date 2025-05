Concurso de Decora??o Natalina Ganhador do carro zero quil?metro ser? conhecido nesta sexta

dezembro/2006

Os vencedores do concurso de decora??o natalina ser?o conhecidos nesta sexta-feira, dia 21. O an?ncio ser? feito na prefeitura, ?s 18h, e os pr?mios ser?o entregues pessoalmente pelo prefeito Alberto Bejani, na resid?ncia dos vencedores. Os jurados v?o escolher a casa ou apartamento que conseguir unir beleza, harmonia e criatividade.

De acordo com a assessoria da prefeitura, uma carreata com os pr?mios ser? realizada no centro da cidade, antes de chegar a casa dos vencedores.

O pr?mio para o primeiro lugar ? um carro zero quil?metro. O segundo colocado vai ganhar uma TV de plasma 42 polegadas, o terceiro, uma TV 29 polegadas, e o quarto, um DVD. Os quatro finalistas v?o levar para casa tamb?m uma grande cesta com produtos natalinos.