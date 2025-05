Reapresenta??o do Coral do Curumim ? adiada A partir de 2007, abertura oficial do natal ser? no domingo

21/11/2006

Depois de anunciar a reapresenta??o do Coral do Curumim para o dia 17 de dezembro, o prefeito Alberto Bejani teve que voltar atr?s. "Dependemos de licita??o para alugarmos o sistema de som para o show. Como hav?amos licitado para apenas uma data (8 de dezembro), n?o temos tempo h?bil para providenciar tudo para o dia 17" , disse. Segundo o prefeito, a reapresenta??o ocorrer? no in?cio do ano que vem.

Bejani tamb?m informou que a data da abertura oficial do Natal em Juiz de For? ser? alterada para o segundo domingo de dezembro, devido ao tumulto causado no tr?nsito na ?ltima sexta-feira, 8 de dezembro, na Avenida Get?lio Vargas. A interdi??o causou congestionamento em boa parte da Rio Branco.