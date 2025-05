Arroz com damasco e espumante Esta salada mistura o doce com o salgado. Perfeita para festas de fim de ano

Dezembro/2006

Mesa farta ou n?o, tem muita gente que n?o dispensa o arroz nas refei?es, mesmo em datas comemorativas. H? quem diga "Arroz eu como em casa!", mas ? uma comida que combina bem com outros pratos, principalmente, se for branquinho.

Como nessas ?pocas a gente quer mudar, comemorar e fazer da vida um eterno renascimento, com reciclagem de coisas boas, pequenas atitudes - e importantes - como cozinhar para a fam?lia e amigos, pode refletir o amor e carinho que se sente por elas.

Dizem que a gente sente um sabor diferente quando os alimentos s?o preparados com cuidado. N?o ? ? toa que uma marca de tempero aproveitou a deixa. Independente de publicidade, parece que o paladar de uma comida feita com amor ? melhor realmente.

E este carinho pode ser demonstrado na receita escolhida. Al?m do rocambole de lombo ao molho de manga, fa?a um arroz branco e inove com uma receita especial ensinada pela chefe de cozinha Haline Maia. Um arroz com damasco e espumante.

Em vez de ?gua, o arroz ? cozido no espumante. Depois de refog?-lo, joga-se a metade do espumante. Quando estiver quase seco, acrescenta-se a outra parte da bebida. O ?lcool sai todo com o vapor, mas o sabor do espumante continua.

A prefer?ncia de Haline pela decora??o de pratos s?o folhas e/ou algum ingrediente que tenha na receita. "H? quem goste de usar os molhos" . Neste arroz, ela enfeitou com damasco e cheiro verde picado.

Use sua criatividade e prepare os pratos da ceia com muitos sentimentos bons. Mesmo que voc? n?o veja diferen?a no paladar, o seu bom humor vai ser contagiante.

