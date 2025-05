Bordados exclusivos Vestir uma roupa exclusiva em qualquer ocasi?o pode estar em suas m?os. Aprenda o passo-a-passo de como deixar uma blusa b?sica com o seu estilo

Subeditora: S?lvia Zoche

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: Laura Martins Ferreira

Novembro/2007

Todo fim de ano ? a mesma coisa. A "mulherada", principalmente, olha para o guarda-roupa, como se com o poder da mente pudesse materializar uma roupa novinha "em folha", totalmente exclusiva, sem o risco de dar de cara com algu?m com o mesmo modelito na festa de fim de ano.

Mas isto n?o ? um sonho imposs?vel, basta criatividade, paci?ncia e for?a de vontade. Customizar uma pe?a de roupa exige tudo isso e tempo de dedica??o. O resultado ? compensador. Al?m de voc? ver uma roupa sendo transformada, faz um bem danado para a mente, para sua auto-estima e os elogios com certeza v?m de "lambuja"... e quem sabe at? encomendas.

E n?o ? s? porque as mulheres t?m fama de adorar bater pernas pelo shopping para fazer compras ou olhar as vitrines, que os homens v?o deixar de aprender um passo-a-passo de customiza??o. Afinal, a ala masculina pode ter um modelito exclusivo tamb?m.

Quem ensina o bordado de margarida com mi?angas ? Ta?s Aparecida Aguiar Vieira (foto acima), de 15 anos, que faz parte do projeto Casa da Menina Artes?, da Amac (a coordenadora do projeto fala sobre o Casa no v?deo acima) h? cerca de sete meses. Quem for customizar uma pe?a masculina, pode fazer o mesmo bordado na cor que desejar e sem a mi?anga (veja o passo-a-passo).

Pegue uma roupa que voc? adora - pode ser aquela que j? est? t?o "batida" que voc? nem tem coragem mais de usar. Ou, se preferir, compre uma pe?a b?sica - que costumam ser mais em conta para seu bolso. A Ta?s pegou uma blusa cinza, cor que est? super na moda quando misturada com cores vibrantes.

Veja nas fotos acima e abaixo alguns exemplos de bordados que podem ser feitos nas roupas. Voc? pode bordar na pr?pria roupa - se decidir bordar em um pano colorido, ou pintado ? m?o, ? s? costurar na pe?a. Ta?s aproveitou um tecido quadrado pintado por outra menina artes? do projeto. Um luxo s?!