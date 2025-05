Carne com gel?ia

Mesmo com todo o prest?gio das aves, as carnes, tenderes e pernis n?o podem faltar na ceia. As carnes vermelhas, de sabor mais acentuado permitem temperos e acompanhamentos mais fortes. O tender e o presunto, tradicionais nas festas de fim de ano, combinam com molhos adocicados e devem ser servidos em fatias finas. A carne de porco, em vers?es mais cal?ricas ou mais lights, fazem a festa na mesa mineira, seja em vers?es natalinas ou nos pratos t?picos do estado.

Ingredientes:

1 colher de ch? de cravo-da-?ndia

1 colher de ch? de pimenta-da-jamaica

1 colher de ch? de gr?os de pimenta-do-reino preta

1 colher de ch? de gr?os de pimenta-do-reino branca

1 pedacinho de pau de canela

molho de pimenta a gosto

sal a gosto

1/2 Kg de contrafil?

1 cebola m?dia picada (1/2 x?cara)

1/2 x?cara de gel?ia de damasco

1/3 x?cara de uva passa branca

Modo de fazer:



Soque o cravo-da-?ndia, a pimenta da jamaica, os dois tipos de pimenta-do-reino e a canela. Junte o molho de pimenta, o sla e mexa bem. Esfregue a carne com essa mistura deixando tomar o gosto de um dia para o outro. No dia seguinte, coloque a carne numa assadeira e leve ao forno m?dio (170?C). Deixe assar durante 2 horas ou at? que esteja macia. Molhe a carne de vez em quando com o l?quido que vai se formando na assadeira. Misture os ingredientes restantes e espalhe-os sobre a carne. Leve-a de volta ao forno e deixe por mais 30 minutos, at? que a mistura fique bem aquecida. Retire do forno e corte a carne em fatias diagonais.

Rendimento: 6 por?es

Dica: Voc? pode substituir a gel?ia de damasco por uma mistura preparada com 1/2 x?cara de creme de leite, algumas gotas de lim?o, 1 e 1/2 a 2 colheres de ch? de mostarda preparada, 1 colher de ch? de raiz forte e 1/4 de colher de ch? de alho em p?. Sirva a carne cozida com o molho ? parte.