Fiesta ? brasileira

Elas chegaram para fazer a festa! Com muito mais peito acabam com a briga pela por??o privilegiada. Estamos falando dos mais conhecidos por Chester, Fiesta, Classic, entre outras marcas do g?nero. Essas aves s?o criadas em codi?es especiais, com alimenta??o balanceada, temperatura controlada e pouca movimenta??o. Tudo para manter a carne macia.Veja as nossas sugest?es.

Ingredientes:

3 Kg de Ave Fiesta ou similar

1/2 embalagem de Bacon em Cubos (70g)

1 cebola m?dia, cortada em cubos

2 dentes de alho picados

8 azeitonas verdes picadas

2 x?caras (ch?) de farinha de mandioca torrada

pimenta-do-reino a gosto

10 ramos de salsinha picados

1 1/2 colher (sopa) de mostarda

5 cenouras m?dias cortadas em bast?o

Modo de fazer:

Comece descongelando a ave: acomode-a numa assadeira m?dia, ainda com a embalagem, e deixe na parte de baixo da geladeira por cerca de 18 horas. Remova a embalagem, retire do interior da ave o saquinho com os mi?dos e reserve-os. Prepare a farofa: leve ao fogo uma frigideira m?dia, coloque o bacon e doure at? que ele solte sua gordura.

Acrescente a cebola, o alho e refogue por mais alguns instantes. Pique os mi?dos e adicione-os ao refogado, juntamente com as azeitonas. Cozinhe por 5 minutos, despeje a farinha de mandioca e por ?ltimo, tempere com a pimenta-do-reino e a salsinha. Apoie a ave numa t?bua grande de cozinha e recheie toda a cavidade com a farofa, fechando a abertura com palitos e fio dental, fazendo um movimento de zigue-zague.

Pincele toda a superf?cie com a mostarda, cubra com papel-alum?nio e leve ao forno m?dio (200? C) por 40 minutos. Retire o papel, regue com o caldo da assadeira, adicione as cenouras e volte ao forno at? que o term?metro suba (cerca de 1 hora e 30 minutos).

Retire a ave do forno, remova os palitos e, com uma colher, retire a farofa. Acomode a ave numa travessa grande, ladeie com as cenouras, a farofa e sirva em seguida.

Rendimento:

8 a 10 por?es