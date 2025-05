Pato com molho de damasco

Aos poquinhos a ave de andar desengon?ado vem ganhando espa?o nas mesas de Natal. O pato tem a composi??o nutricional semelhante ? do frango, mostrando-se uma op??o sofisticada, sem comprometer o equil?brio da refei??o. Ele possui um teor de gordura saturada relativamente baixo e absorve os molhos e temperos facilmente.

Ingredientes:

1 pato de 2 a 2 1/2 Kg

1/2 cebola picada (2 colheres de sopa)

1/4 de colher de ch? de estrag?o seco (opcional)

2 colheres de sopa de manteiga ou margarina

1 lata pequena de abacaxi picado (reserve a calda)

1/2 x?cara de damascos secos bem picados

2 colheres de sopa de molho de soja

4 colheres de sopa de conhaque

1/4 de colher de ch? de gengibre

sal a gosto

Modo de fazer:

Solte a pele do pesco?o do pato e dobre-a para tr?s. Dobre as asas nas costas. Coloque o pato numa assadeira com o peito para cima. Coloque a cebola, o estrag?o e a manteiga numa panela. Leve ao fogo e deixe que a cebola amole?a. Junte ?gua ? calda do abacaxi, se necess?rio, para obter 1/2 x?cara de caldo. Coloque o abacaxi, a calda, o damasco, o molho de soja, 2 colheres de sopa de conhaque e o gengibre na panela com o sal, a cebola e o estrag?o e aque?a bem. Espalhe metade da mistura sobre o pato e leve ao frono m?dio (150?C), previamente aquecido, por 2 a 3 horas, sem tampar. Se no cozimento o pato ressecar, molhe com amis caldo ou ?gua, furando a pele com um garfo. Cubra com uma folha de alum?nio para que o pato n?o fique dourado demais. O pato estar? pronto quando a perna estiver macia. Junte o conhaque restante ? mistura de damasco que sobrou e aque?a. Sirva o molho ? parte.

Rendimento: 4 por?es

Dica:



Para servir, corte o pato pela metade com uma tesoura de trinchar.

Corte as duas metades ao meio, arrume-as no prato.