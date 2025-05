Vedetes da ceia marcam o Natal com sua carne ?mida e coxas fartas. Mas tanto sabor tem um pre?o. Os perus est?o cada vez mais exigentes. J? existem at? cria?es em que as aves s?o embaladas por m?sica cl?ssica para evitar o estresse. Os especialistas dizem que o tratamento vip torna a carne mais gostosa e tenra.

Modo de fazer:

Coloque numa panela 3/4 de x?cara de manteiga e a cebola, deixe fritar at? que fique macia. Retire do fogo e junte o p?o, a noz, o sals?o, 1 x?cara de vinho, a uva passa, 1/4 de ?gua (aumente a quantidade para 1/2 x?cara se quiser o recheio mais ?mido), o sal e a s?lvia. Reserve o recheio at? o peru estar pronto para ir ano forno.

? parte, coloque o peru em uma assadeira e pincele-o com as 2 colheres de manteiga derretida. Despeje sobre ele o vinho restante. Dissolva o caldo de galinha granulado em uma x?cara de ?gua fervente. Despeje sobre o peru. Recheie com a mistura preparada que ficou reservada conforme os passos abaixo.



Recheie o peito. Puxe a pele do pesco?o e prenda com palito.



Dobre as asa do peru e entrelace-as com seguran?a.

Recheie o peru sem pressionar, pois o recheio estufa.

Use uma linha grossa para amarrar as pernas.

Leve ao forno moderado (170?), previamente aquecido, durante 3 a 4 horas e meia,ou at? que a coxa do peru possa ser mexida com facilidade. Quando come?ar a dourar, coloque sobre ele uma folha de papel alum?nio. Depois de assado deixe descansar durante 20 minutos para que seja destrinchado com mais facilidade.

Acompanhamento: Sirva acompanhado de legume, arroz ou farofa.

Rendimento: 10 por?es