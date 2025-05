Dicas de presentes para o seu Natal Chega esta ?poca do ano e fica todo mundo querendo id?ias para presentear seus amigos ocultos ou algu?m da fam?lia. Confira as nossas dicas

Colabora??o: Marinella Souza

Edi??o: Ludmila Gusman

Designer: Laura Martins Ferreira

Dezembro/2007

Dezembro! A cidade j? come?a a ficar decorada, as casas j? mostram os sinais do Natal, as lojas se enfeitam, fazem promo??o. E as pessoas se descabelam em busca do melhor presente para aqueles que amam. O que eu vou comprar para o meu pai? E a minha irm?? Meu sobrinho, tem de tudo, o que vou dar para ele? E se seu amigo oculto for algu?m que voc? n?o conhece?

Nesta ?poca do ano, em que os amigos se re?nem para o t?o famoso amigo oculto sugest?es s?o sempre muito bem vida. Pensando nessas d?vidas, a equipe do portal ACESSA.com foi ?s ruas da cidade em busca de algumas sugest?es de presentes.

Escolhemos o centro da cidade para fazer nossa busca e o resultado foi op?es para homens, mulheres e crian?as que atendem a variados gostos e bolsos. Confira!