Quarta-feira, 15 de agosto de 2018, atualizada às 17h02

Campeonato estudantil de xadrez acontece neste final de semana em JF



Da redação



Duas competições de xadrez acontecerão neste final de semana em Juiz de Fora. No sábado, 18 de agosto, será realizado o campeonato estudantil de xadrez em parceria com a Liga X. A disputa envolverá vários torneios a partir das 10h, no Clube Cascatinha. Já no domingo, 19, a Liga Juiz-forana de Xadrez receberá o mestre internacional, Eduardo Limp, para uma disputa simultânea com 15 enxadristas, no Clube AABB, no bairro Teixeiras.

Conforme Haroldo Carvalhido, um dos fundadores da Liga X, pela manhã serão realizados os torneios com as categorias dos mais novos, que são os sub-07, sub-09 e sub-11. Na parte da tarde, os torneios colocam frente a frente os atletas sub-13, sub-15 e sub-18. “Ainda temos a turma que já passou da categoria escolar mas gosta de jogar a liga, assim realizamos a categoria livre”, explica Haroldo. À tarde os torneios começam às 14h.



O evento é organizado pela Liga Regional de Xadrez (LRX Mata-Vertentes) em parceria com a Liga X, que completou 10 anos.



Liga Juiz-forana de xadrez



A Liga Juiz-forana de Xadrez (LJFX), também filiada à LRX Mata-Vertentes, recebe o mestre internacional Eduardo Limp, no domingo, na AABB. Às 9h, o mestre enfrenta ao mesmo tempo 15 enxadristas da LRX. “Estamos recebendo atletas de várias cidades para esta simultânea. Temos gente de Barbacena, São João Del Rei, dentre outros lugares, e claro, nossos jogadores aqui de Juiz de Fora”, alerta Pedro Ferreira Lage, um dos coordenadores da LJFX.



Logo após o almoço, às 13h30, será disputado um torneio envolvendo os enxadristas da região.