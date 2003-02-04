Unipac
Aprovados no curso de Administra??o (noturno) 


Candidato                                 Rend.(%)  Ordem   Situa??o
----------------------------------------------------------------------
Leila Moreira de Almeida                                     Eliminado
Marcus Vinicius Machado dos Santos                           Eliminado
VANESSA MARQUES KAEZER                                       Eliminado
Regiane Cristina Landin Fagundes Netto                       Eliminado
Dione Goncalves Casati                                       Eliminado
BARBARA AMELIA FERREIRA MENDES                               Eliminado
Gilceia de Azevedo                                           Eliminado
Luziane Leal dos Reis                                        Eliminado
FERNANDO TAVARES                                             Eliminado
Felipe Monteiro Cabral                                       Eliminado
Vanessa Cristiane de Oliveira                                Eliminado
Renzo Pedro Amorim                                           Eliminado
ALESSANDRA DA SILVA MIRANDA                                  Eliminado
Ana Carolina Guimaraes Castanheira        063,57    001     Aprovado
VINICIUS ARAUJO SILVEIRA                  057,14    002     Aprovado
Humberto Correa Pires Evangelista         053,57    003     Aprovado
CRISTIANE LOPES PEREIRA                   049,29    004     Aprovado
FABIANE FERREIRA GERCOSSIMO               048,57    005     Aprovado
Henrique Pontes de Andrade                047,86    006     Aprovado
Brunon Gabriel Alvim                      047,86    007     Aprovado
neidimar leite da silva                   044,29    008     Aprovado
Silvana Maria Vale Zarantonelli de Olive  044,29    009     Aprovado
LOUISE DE SOUZA DA FONSECA                044,29    010     Aprovado
EDER BERTANTE CARDOSO                     044,29    011     Aprovado
Eduardo de Paula Reis                     043,57    012     Aprovado
felipe de faria ghetti                    043,57    013     Aprovado
Beatriz Vianna Machado                    042,86    014     Aprovado
ALEXANDRE JOSE VISENTIN AMORIM            042,14    015     Aprovado
Eliane de Fatima Moreira Nascimento       042,14    016     Aprovado
Elaine Dornelas Alves de Souza            042,14    017     Aprovado
ARNALDO TADEU SILVA                       041,43    018     Aprovado
Silvio Jose de Souza                      040,71    019     Aprovado
Fabricio Machado Pyramides                040,71    020     Aprovado
Leonardo Dias Couto                       040,71    021     Aprovado
Rogerio da Silva Soares                   040,00    022     Aprovado
ROBERTO MONTEIRO MACHADO                  039,29    023     Aprovado
MARCIO CARLOS KNEIPP                      037,14    024     Aprovado
Gina Castilho Barros                      037,14    025     Aprovado
Daniel Mendes Almas                       036,43    026     Aprovado
JONATAS DA SILVA MELO                     036,43    027     Aprovado
FABRICIO CESAR FERREIRA GERCOSSIMO        035,71    028     Aprovado
Daniel Barbosa Lucas                      035,71    029     Aprovado
LEONARDO AVEZANI LAURINDO                 035,71    030     Aprovado
CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA               034,29    031     Aprovado
Marcilene Calixto Alves                   034,29    032     Aprovado
WANDERSON DOS SANTOS                      033,57    033     Aprovado
Jaqueline Maria Aleixo Ferreira e Silva   033,57    034     Aprovado
Luciana Ferreira Machado                  033,57    035     Aprovado
salete toledo perantoni                   033,57    036     Aprovado
ERICA OLIVEIRA PEREIRA                    032,14    037     Aprovado
Edir de Oliveira Lopes                    032,14    038     Aprovado
Vanessa Franciane Aragao Coutinho         032,14    039     Aprovado
JOSEANE APARECIDA AZEVEDO                 032,14    040     Aprovado
RITA DE CASSIA DALCOL                     031,43    041     Aprovado
JOSE MARCIO ALVES MONTEIRO                031,43    042     Aprovado
DANIELE CAMPOS DE OLIVEIRA                031,43    043     Aprovado
MARIO LUIZ CARVALHO MAGALHAES             030,71    044     Aprovado
THIAGO BRANDAO MAGALHAES                  030,71    045     Aprovado
Jucelio Cassio Vidal                      030,00    046     Aprovado
Rosimeire de Paula Pinto                  029,29    047     Aprovado
Rodolfo Henriques de Gouveia              028,57    048     Aprovado
silvania inocencio da silva               027,86    049     Aprovado
DIRCEIA MARIA  CAMPOS GUILARDUCCI         026,43    050     Aprovado
AGELLIUS AURUS BASILIO MATIAS             025,71    051     Aprovado
Fernando Motta Martins                    025,00    052     Aprovado
MARCIO APARECIDO MACHADO DE MELLO         022,14    053     Aprovado


