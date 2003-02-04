Unipac
Aprovados no curso de Administra??o (noturno)
Candidato Rend.(%) Ordem Situa??o ---------------------------------------------------------------------- Leila Moreira de Almeida Eliminado Marcus Vinicius Machado dos Santos Eliminado VANESSA MARQUES KAEZER Eliminado Regiane Cristina Landin Fagundes Netto Eliminado Dione Goncalves Casati Eliminado BARBARA AMELIA FERREIRA MENDES Eliminado Gilceia de Azevedo Eliminado Luziane Leal dos Reis Eliminado FERNANDO TAVARES Eliminado Felipe Monteiro Cabral Eliminado Vanessa Cristiane de Oliveira Eliminado Renzo Pedro Amorim Eliminado ALESSANDRA DA SILVA MIRANDA Eliminado Ana Carolina Guimaraes Castanheira 063,57 001 Aprovado VINICIUS ARAUJO SILVEIRA 057,14 002 Aprovado Humberto Correa Pires Evangelista 053,57 003 Aprovado CRISTIANE LOPES PEREIRA 049,29 004 Aprovado FABIANE FERREIRA GERCOSSIMO 048,57 005 Aprovado Henrique Pontes de Andrade 047,86 006 Aprovado Brunon Gabriel Alvim 047,86 007 Aprovado neidimar leite da silva 044,29 008 Aprovado Silvana Maria Vale Zarantonelli de Olive 044,29 009 Aprovado LOUISE DE SOUZA DA FONSECA 044,29 010 Aprovado EDER BERTANTE CARDOSO 044,29 011 Aprovado Eduardo de Paula Reis 043,57 012 Aprovado felipe de faria ghetti 043,57 013 Aprovado Beatriz Vianna Machado 042,86 014 Aprovado ALEXANDRE JOSE VISENTIN AMORIM 042,14 015 Aprovado Eliane de Fatima Moreira Nascimento 042,14 016 Aprovado Elaine Dornelas Alves de Souza 042,14 017 Aprovado ARNALDO TADEU SILVA 041,43 018 Aprovado Silvio Jose de Souza 040,71 019 Aprovado Fabricio Machado Pyramides 040,71 020 Aprovado Leonardo Dias Couto 040,71 021 Aprovado Rogerio da Silva Soares 040,00 022 Aprovado ROBERTO MONTEIRO MACHADO 039,29 023 Aprovado MARCIO CARLOS KNEIPP 037,14 024 Aprovado Gina Castilho Barros 037,14 025 Aprovado Daniel Mendes Almas 036,43 026 Aprovado JONATAS DA SILVA MELO 036,43 027 Aprovado FABRICIO CESAR FERREIRA GERCOSSIMO 035,71 028 Aprovado Daniel Barbosa Lucas 035,71 029 Aprovado LEONARDO AVEZANI LAURINDO 035,71 030 Aprovado CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA 034,29 031 Aprovado Marcilene Calixto Alves 034,29 032 Aprovado WANDERSON DOS SANTOS 033,57 033 Aprovado Jaqueline Maria Aleixo Ferreira e Silva 033,57 034 Aprovado Luciana Ferreira Machado 033,57 035 Aprovado salete toledo perantoni 033,57 036 Aprovado ERICA OLIVEIRA PEREIRA 032,14 037 Aprovado Edir de Oliveira Lopes 032,14 038 Aprovado Vanessa Franciane Aragao Coutinho 032,14 039 Aprovado JOSEANE APARECIDA AZEVEDO 032,14 040 Aprovado RITA DE CASSIA DALCOL 031,43 041 Aprovado JOSE MARCIO ALVES MONTEIRO 031,43 042 Aprovado DANIELE CAMPOS DE OLIVEIRA 031,43 043 Aprovado MARIO LUIZ CARVALHO MAGALHAES 030,71 044 Aprovado THIAGO BRANDAO MAGALHAES 030,71 045 Aprovado Jucelio Cassio Vidal 030,00 046 Aprovado Rosimeire de Paula Pinto 029,29 047 Aprovado Rodolfo Henriques de Gouveia 028,57 048 Aprovado silvania inocencio da silva 027,86 049 Aprovado DIRCEIA MARIA CAMPOS GUILARDUCCI 026,43 050 Aprovado AGELLIUS AURUS BASILIO MATIAS 025,71 051 Aprovado Fernando Motta Martins 025,00 052 Aprovado MARCIO APARECIDO MACHADO DE MELLO 022,14 053 Aprovado
