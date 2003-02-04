Unipac
Aprovados no curso de Administra??o em Com?rcio Exterior, Ci?ncias Biol?gicas, Ci?ncias Cont?beis e Comunica??o Social 


Curso: Administracao em Comercio Exterior  Turno: Noturno

Candidato                                 Rend.(%)  Ordem   Situa??o
----------------------------------------------------------------------
HENRIQUE ALTOMAR FAVERO                                      Eliminado
LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA NONATO                              Eliminado
Antonio Carlos Rodrigues do Nascimento    070,71    001     Aprovado
cinthia aparecida costa rabelo            062,86    002     Aprovado
Sabrina Nascimento                        050,71    003     Aprovado
ANTONIO EDUARDO CORREA                    039,29    004     Aprovado
Darlan Oliveira                           035,71    005     Aprovado
ludmila correa noronha                    035,71    006     Aprovado
Erica Aparecida de Almeida Souza          030,71    007     Aprovado
MAGDA POSSATTI FONSECA                    027,14    008     Aprovado
Geraldo Augusto Campos                    024,29    009     Aprovado






Curso: Ciencias Biologicas  Turno: Noturno

Candidato                                 Rend.(%)  Ordem   Situa??o
----------------------------------------------------------------------
Leandro Rocha Grunewald                   063,45    001     Aprovado
IVAN SILVA TAVARES JUNIOR                 057,24    002     Aprovado
Laila de Fatima Magalhaes Mafra           050,00    003     Aprovado
MARLDEN RICHARDSON ROSA                   047,59    004     Aprovado
Damila Ferreira Fonseca                   045,86    005     Aprovado
LIDIA CADETE PEDROZA                      044,48    006     Aprovado
ELIZABETE CRISTINA GONCALVES DE SOUZA OL  039,31    007     Aprovado
Juliana de Almeida e Castro               034,83    008     Aprovado
UELLINGTON LEONARDO APOLINARIO            034,61    009     Aprovado
Meiriely Cristina de Oliveira             033,45    010     Aprovado








Curso: Ciencias Contabeis  Turno: Noturno

Candidato                                 Rend.(%)  Ordem   Situa??o
----------------------------------------------------------------------
Andrea Aparecida de Souza                                    Eliminado
CARLOS RENATO MOREIRA DE PAIVA                               Eliminado
Marilene Bignoto Palace                                      Eliminado
sthael costa valle farah                                     Eliminado
Ana Paula de Souza Maria                                     Eliminado
Leonardo Julio Ascar Alves                                   Eliminado
Diego Campos de Oliveira                                     Eliminado
Daniel Giotti de Paula                    074,29    001     Aprovado
jose carlos salles                        057,14    002     Aprovado
Nelmar Nepomuceno dos Santos              056,43    003     Aprovado
Lucila de Carvalho Siqueira               050,00    004     Aprovado
ALINE MARCIA ALVES DE CASTRO              045,71    005     Aprovado
Alaeste Veiga Dofini                      045,00    006     Aprovado
Simone de Fatima Paula                    045,00    007     Aprovado
Joana D?Arc Freguglia Alves Quirino       044,29    008     Aprovado
Juliana Fernandes Campos                  039,37    009     Aprovado
NEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA GERVASIO      039,29    010     Aprovado
Emerson Fabricio Lopes                    037,14    011     Aprovado
EVANDRO FONSECA PEREIRA                   035,71    012     Aprovado
Edinaldo Alves Machado                    035,00    013     Aprovado
Cristiane Rotondo Domingues               034,29    014     Aprovado
Jociene Roque Silva                       033,57    015     Aprovado
silvania aparecida soares                 033,57    016     Aprovado
Edna Maria Goncalves de Menezes           033,57    017     Aprovado
JOSILENE DE LOURDES ROCHA FONSECA SOBREI  033,57    018     Aprovado
Karla Alves dos Reis                      033,57    019     Aprovado
Nanci Fabiana Arcencio                    032,14    020     Aprovado
Helio Rodrigues Alvim                     031,43    021     Aprovado
JULIANDRO TAVARES DE PAIVA                030,71    022     Aprovado
romero cezar toledo                       029,29    023     Aprovado
ANDREA DA CONCEICAO MARTINS               029,29    024     Aprovado
Thaisa Gouvea Varotto                     029,29    025     Aprovado
Emmanuelle Peron de Oliveira              028,57    026     Aprovado
Maria da Gloria de Castro Silva           027,86    027     Aprovado
ELISANGELA CRISTINA DINIZ ALVES           027,14    028     Aprovado
Andreia Aparecida de Oliveira             025,00    029     Aprovado
Rogerio Lopes de Castro                   022,86    030     Aprovado







Curso: Comunicacao Social (Jornalismo)  Turno: Noturno

Candidato                                 Rend.(%)  Ordem   Situa??o
----------------------------------------------------------------------
Victor Costa Albuquerque                                     Eliminado
Felipe Tadeu Silva Oliveira                                  Eliminado
Thiany Guimaraes do Amaral                                   Eliminado
Gabriela Martins Marotta                                     Eliminado
BIANCA REIS DE OLIVEIRA                                      Eliminado
Igor Campos da Cunha                                         Eliminado
Fernando Luiz Baldioti                                       Eliminado
Vania Franciene Aragao Coutinho                              Eliminado
Juliana Cardoso Fusaro                                       Eliminado
Marcelo Schroder Teixeira                                    Eliminado
Patricia Gomide Guimaraes                                    Eliminado
LIVIA FERREIRA DOS SANTOS                 075,00    001     Aprovado
Marcelo Carvalho Siqueira                 071,43    002     Aprovado
Thalita Cruz Bastos                       069,29    003     Aprovado
Joanna Brandao Dantas Fernandes           067,86    004     Aprovado
Renata Lanziotti da Costa                 066,43    005     Aprovado
Karla Duque Medeiros Silva                065,71    006     Aprovado
patricia romanelli rezende                062,86    007     Aprovado
Daniel Guimaraes Vizeu                    062,14    008     Aprovado
romulo rosestolato proba                  060,71    009     Aprovado
Elaine Cristina Mota                      060,00    010     Aprovado
Raquell Guimaraes Duarte Pinto            060,00    011     Aprovado
Edna Rodrigues da Silva                   057,14    012     Aprovado
Leticia Ribeiro LObato Benedito           054,40    013     Aprovado
Thales Nehrer de Carvalho                 053,57    014     Aprovado
Djanira Martins Batista                   053,57    015     Aprovado
Paula Faria Machado                       052,86    016     Aprovado
Ver?nica Aparecida Vieira Garcia Frazao   052,86    017     Aprovado
JULIANA DIAS DE SOUZA                     052,86    018     Aprovado
Lucas Antonio da Fonseca                  052,86    019     Aprovado
CARLA DA COSTA SANTOS                     052,86    020     Aprovado
Ramon Nonato Alves do Nascimento          051,43    021     Aprovado
Samia Lopes de Oliveira                   050,71    022     Aprovado
Daniela Maria de Alvarenga Pernisa        050,71    023     Aprovado
karina Penido Ferreira                    050,71    024     Aprovado
Rodrigo Rabelo Santos                     049,29    025     Aprovado
Wagner Santos Soares                      049,29    026     Aprovado
Helio Vicente Nasser                      047,86    027     Aprovado
ana carolina figueira travassos           047,14    028     Aprovado
RAQUEL MAZZEU FERRARI                     046,43    029     Aprovado
Juliana  Castegliani Mozzato              046,43    030     Aprovado
JANAINA DOMINGUES DE MIRANDA              045,71    031     Aprovado
Fernanda Santos Guimaraes                 045,00    032     Aprovado
Livia Filgueiras Azevedo Torres           044,13    033     Aprovado
Andrea do Carmo Soares                    042,68    034     Aprovado
Marcio Felipe de Amorim Possal            041,43    035     Aprovado
HELENISE JUSTINO MACHADO                  041,43    036     Aprovado
Michele Cristina de Oliveira              040,71    037     Aprovado
Leonardo Lacerda Rodrigues                040,70    038     Aprovado
JULIANA FERREIRA                          039,29    039     Aprovado
tatiana furtado coelho                    039,29    040     Aprovado
MICHELLE CROCE CASTEGLIANI                038,57    041     Aprovado
Juliana Marques Machado                   036,43    042     Aprovado
mariana chaiben portes castro             036,08    043     Aprovado
Rejany Rocha Saraiva                      035,71    044     Aprovado
rafael nehme chapinoti                    035,00    045     Aprovado
DANIELE ROCHA ENNES                       035,00    046     Aprovado
Cristiane Hubner Fernandes                034,29    047     Aprovado
Rafaella Louzada Paiva Santos             033,57    048     Aprovado
ROSE LANE MAZZEU                          032,14    049     Aprovado
Ariana Teixeira Goncalves                 031,43    050     Aprovado
EVALDO REGIS DE OLIVEIRA                  025,71    051     Aprovado
CHIARELLY NEIVA DIAS                      025,00    052     Aprovado


