Unipac

Aprovados no curso de Administra??o em Com?rcio Exterior, Ci?ncias Biol?gicas, Ci?ncias Cont?beis e Comunica??o Social







Curso: Administracao em Comercio Exterior Turno: Noturno Candidato Rend.(%) Ordem Situa??o ---------------------------------------------------------------------- HENRIQUE ALTOMAR FAVERO Eliminado LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA NONATO Eliminado Antonio Carlos Rodrigues do Nascimento 070,71 001 Aprovado cinthia aparecida costa rabelo 062,86 002 Aprovado Sabrina Nascimento 050,71 003 Aprovado ANTONIO EDUARDO CORREA 039,29 004 Aprovado Darlan Oliveira 035,71 005 Aprovado ludmila correa noronha 035,71 006 Aprovado Erica Aparecida de Almeida Souza 030,71 007 Aprovado MAGDA POSSATTI FONSECA 027,14 008 Aprovado Geraldo Augusto Campos 024,29 009 Aprovado



Curso: Ciencias Biologicas Turno: Noturno Candidato Rend.(%) Ordem Situa??o ---------------------------------------------------------------------- Leandro Rocha Grunewald 063,45 001 Aprovado IVAN SILVA TAVARES JUNIOR 057,24 002 Aprovado Laila de Fatima Magalhaes Mafra 050,00 003 Aprovado MARLDEN RICHARDSON ROSA 047,59 004 Aprovado Damila Ferreira Fonseca 045,86 005 Aprovado LIDIA CADETE PEDROZA 044,48 006 Aprovado ELIZABETE CRISTINA GONCALVES DE SOUZA OL 039,31 007 Aprovado Juliana de Almeida e Castro 034,83 008 Aprovado UELLINGTON LEONARDO APOLINARIO 034,61 009 Aprovado Meiriely Cristina de Oliveira 033,45 010 Aprovado



Curso: Ciencias Contabeis Turno: Noturno Candidato Rend.(%) Ordem Situa??o ---------------------------------------------------------------------- Andrea Aparecida de Souza Eliminado CARLOS RENATO MOREIRA DE PAIVA Eliminado Marilene Bignoto Palace Eliminado sthael costa valle farah Eliminado Ana Paula de Souza Maria Eliminado Leonardo Julio Ascar Alves Eliminado Diego Campos de Oliveira Eliminado Daniel Giotti de Paula 074,29 001 Aprovado jose carlos salles 057,14 002 Aprovado Nelmar Nepomuceno dos Santos 056,43 003 Aprovado Lucila de Carvalho Siqueira 050,00 004 Aprovado ALINE MARCIA ALVES DE CASTRO 045,71 005 Aprovado Alaeste Veiga Dofini 045,00 006 Aprovado Simone de Fatima Paula 045,00 007 Aprovado Joana D?Arc Freguglia Alves Quirino 044,29 008 Aprovado Juliana Fernandes Campos 039,37 009 Aprovado NEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA GERVASIO 039,29 010 Aprovado Emerson Fabricio Lopes 037,14 011 Aprovado EVANDRO FONSECA PEREIRA 035,71 012 Aprovado Edinaldo Alves Machado 035,00 013 Aprovado Cristiane Rotondo Domingues 034,29 014 Aprovado Jociene Roque Silva 033,57 015 Aprovado silvania aparecida soares 033,57 016 Aprovado Edna Maria Goncalves de Menezes 033,57 017 Aprovado JOSILENE DE LOURDES ROCHA FONSECA SOBREI 033,57 018 Aprovado Karla Alves dos Reis 033,57 019 Aprovado Nanci Fabiana Arcencio 032,14 020 Aprovado Helio Rodrigues Alvim 031,43 021 Aprovado JULIANDRO TAVARES DE PAIVA 030,71 022 Aprovado romero cezar toledo 029,29 023 Aprovado ANDREA DA CONCEICAO MARTINS 029,29 024 Aprovado Thaisa Gouvea Varotto 029,29 025 Aprovado Emmanuelle Peron de Oliveira 028,57 026 Aprovado Maria da Gloria de Castro Silva 027,86 027 Aprovado ELISANGELA CRISTINA DINIZ ALVES 027,14 028 Aprovado Andreia Aparecida de Oliveira 025,00 029 Aprovado Rogerio Lopes de Castro 022,86 030 Aprovado



Curso: Comunicacao Social (Jornalismo) Turno: Noturno Candidato Rend.(%) Ordem Situa??o ---------------------------------------------------------------------- Victor Costa Albuquerque Eliminado Felipe Tadeu Silva Oliveira Eliminado Thiany Guimaraes do Amaral Eliminado Gabriela Martins Marotta Eliminado BIANCA REIS DE OLIVEIRA Eliminado Igor Campos da Cunha Eliminado Fernando Luiz Baldioti Eliminado Vania Franciene Aragao Coutinho Eliminado Juliana Cardoso Fusaro Eliminado Marcelo Schroder Teixeira Eliminado Patricia Gomide Guimaraes Eliminado LIVIA FERREIRA DOS SANTOS 075,00 001 Aprovado Marcelo Carvalho Siqueira 071,43 002 Aprovado Thalita Cruz Bastos 069,29 003 Aprovado Joanna Brandao Dantas Fernandes 067,86 004 Aprovado Renata Lanziotti da Costa 066,43 005 Aprovado Karla Duque Medeiros Silva 065,71 006 Aprovado patricia romanelli rezende 062,86 007 Aprovado Daniel Guimaraes Vizeu 062,14 008 Aprovado romulo rosestolato proba 060,71 009 Aprovado Elaine Cristina Mota 060,00 010 Aprovado Raquell Guimaraes Duarte Pinto 060,00 011 Aprovado Edna Rodrigues da Silva 057,14 012 Aprovado Leticia Ribeiro LObato Benedito 054,40 013 Aprovado Thales Nehrer de Carvalho 053,57 014 Aprovado Djanira Martins Batista 053,57 015 Aprovado Paula Faria Machado 052,86 016 Aprovado Ver?nica Aparecida Vieira Garcia Frazao 052,86 017 Aprovado JULIANA DIAS DE SOUZA 052,86 018 Aprovado Lucas Antonio da Fonseca 052,86 019 Aprovado CARLA DA COSTA SANTOS 052,86 020 Aprovado Ramon Nonato Alves do Nascimento 051,43 021 Aprovado Samia Lopes de Oliveira 050,71 022 Aprovado Daniela Maria de Alvarenga Pernisa 050,71 023 Aprovado karina Penido Ferreira 050,71 024 Aprovado Rodrigo Rabelo Santos 049,29 025 Aprovado Wagner Santos Soares 049,29 026 Aprovado Helio Vicente Nasser 047,86 027 Aprovado ana carolina figueira travassos 047,14 028 Aprovado RAQUEL MAZZEU FERRARI 046,43 029 Aprovado Juliana Castegliani Mozzato 046,43 030 Aprovado JANAINA DOMINGUES DE MIRANDA 045,71 031 Aprovado Fernanda Santos Guimaraes 045,00 032 Aprovado Livia Filgueiras Azevedo Torres 044,13 033 Aprovado Andrea do Carmo Soares 042,68 034 Aprovado Marcio Felipe de Amorim Possal 041,43 035 Aprovado HELENISE JUSTINO MACHADO 041,43 036 Aprovado Michele Cristina de Oliveira 040,71 037 Aprovado Leonardo Lacerda Rodrigues 040,70 038 Aprovado JULIANA FERREIRA 039,29 039 Aprovado tatiana furtado coelho 039,29 040 Aprovado MICHELLE CROCE CASTEGLIANI 038,57 041 Aprovado Juliana Marques Machado 036,43 042 Aprovado mariana chaiben portes castro 036,08 043 Aprovado Rejany Rocha Saraiva 035,71 044 Aprovado rafael nehme chapinoti 035,00 045 Aprovado DANIELE ROCHA ENNES 035,00 046 Aprovado Cristiane Hubner Fernandes 034,29 047 Aprovado Rafaella Louzada Paiva Santos 033,57 048 Aprovado ROSE LANE MAZZEU 032,14 049 Aprovado Ariana Teixeira Goncalves 031,43 050 Aprovado EVALDO REGIS DE OLIVEIRA 025,71 051 Aprovado CHIARELLY NEIVA DIAS 025,00 052 Aprovado