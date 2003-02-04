Unipac

Aprovados no curso de Farm?cia e Bioqu?mica







Curso: Farmacia e Bioquimica Turno: Diurno Candidato Rend.(%) Ordem Situa??o ---------------------------------------------------------------------- Raquel dos Reis Eliminado Fabia Ondina de Oliveira Fernandes Eliminado CELIO AMARAL FERNANDES Eliminado Gilberto Luiz Gracano Eliminado ELIELMA LOUISE CARVALHO COELHO Eliminado Pablo Diniz dos Santos Eliminado thiago correa lobo Eliminado MARIA DA CONSUELO DE OLIVEIRA Eliminado Lucelia dos Santos Eliminado MAURILIO DE SOUZA CAZARIM Eliminado Suely de Souza Eliminado Bianca Toniato Eliminado Fernanda Arruda Malta Eliminado Marcio Augusto de Souza Siqueira Eliminado Manoel de Almeida Faria Junior Eliminado karine Alves Lacerda Eliminado LEDA GABRIELA SILVA CARVALHO Eliminado Marcelo Gomes Furtado de Mendonca Eliminado Joao Paulo Nunes Menezes Eliminado joao da silveira souza feichas martins Eliminado Luana Santana Damasceno Eliminado Marcio Scoralick Goldner 084,14 001 Aprovado Lorena Ribeiro Silva 079,31 002 Aprovado janaina oliveira crespo 076,55 003 Aprovado Alessandra Batista Marquito 076,21 004 Aprovado GILMARA BENEVENUTO DE PAULA 075,86 005 Aprovado Karina Vilela Vitolo 074,83 006 Aprovado Zayna Alzira Fonseca Godinho 073,63 007 Aprovado Gisele Gomes 070,00 008 Aprovado Alessandra Pereira Spinelli 069,31 009 Aprovado RAPHAEL NAMORATO NETO 068,28 010 Aprovado Marina Lanna Cardoso 065,63 011 Aprovado Heverton Ramos de Miranda Pereira 065,52 012 Aprovado DEBORA FREITAS DO NASCIMENTO 065,52 013 Aprovado Sandra Carvalho de Freitas 064,97 014 Aprovado PRISCILA MARIA RODRIGUES 062,76 015 Aprovado Marcela Barreto do Nascimento 062,07 016 Aprovado Bruno Cesar Ferreira Cerceau 061,87 017 Aprovado Juliana Farnese Mazocoli 060,00 018 Aprovado BIANCA ELISA DE OLIVEIRA GUEDES 060,00 019 Aprovado Breno Suriani Siqueira 060,00 020 Aprovado Marcelly Santos Foureaux 059,66 021 Aprovado Marcela de Castro Lopes 058,28 022 Aprovado Virginia Renata de Araujo Cunha 057,93 023 Aprovado Natalia Rodrigues Cunha 056,90 024 Aprovado Janaina de Almeida Novo 055,17 025 Aprovado Maria Izabel da Silva Castro 054,83 026 Aprovado Liliane de Paula Nascimento 053,10 027 Aprovado mariama frizoni da cruz carvalho 052,41 028 Aprovado Leandro Magalhaes Lignani Costa 051,38 029 Aprovado Renan Cicero Coelho Silva 050,00 030 Aprovado Ludmila Xavier Magalhaes 049,66 031 Aprovado Jose Luiz Borges Teixeira 047,59 032 Aprovado Lucas Lisboa E Almeida Gusmao 047,59 033 Aprovado KATIUCIA APARECIDA FERREIRA MOURA 046,21 034 Aprovado DALMO LIMA GONCALVES 046,21 035 Aprovado Alberto Louzada Bastos Lamarca 045,52 036 Aprovado Camila Aparecida Alves Pereira 045,52 037 Aprovado Jose luiz Ferreira de Abreu 044,83 038 Aprovado Luana Maria de Abreu Coelho 044,83 039 Aprovado THALITA ANDRE GUEDES DE SOUZA' 044,83 040 Aprovado CARLOS HENRIQUE LARA LAZARO 043,45 041 Aprovado Taciana Maria de Freitas 043,45 042 Aprovado Fabiana Rodrigues Fintelman Dias 043,45 043 Aprovado MOEMA LIMA DE SOUZA 042,41 044 Aprovado JOAO ROBERTO MESQUITA 042,41 045 Aprovado Geovany Silva Duarte 042,07 046 Aprovado Wilson Marcolino Ferreira Junior 041,03 047 Aprovado Adhemar Jannuzzi Mazzoni 040,34 048 Aprovado SUEMY ANDRADE DE GARCIA 040,34 049 Aprovado Carlos Neder Machado 040,31 050 Aprovado Juan Francisco Silva Rua 039,66 051 Aprovado GERISSON RIBEIRO DOS REIS 039,66 052 Aprovado Cristiane Oliveira Neves 037,59 053 Aprovado Hellia de Araujo Gomes 035,17 054 Aprovado MARCOS VINICIUS DE MEDEIROS 034,83 055 Aprovado Debora Crysti Amaral Castro 033,79 056 Aprovado SIDNEA MARIA NOGUEIRA. 031,03 057 Aprovado Najela Augusta bda Cruz Faza. 028,28 058 Aprovado RICARDO DIAS DE OLIVEIRA 028,28 059 Aprovado Douglas de Castro 025,52 060 Aprovado