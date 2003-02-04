Unipac
Aprovados no curso de Farm?cia e Bioqu?mica 


Curso: Farmacia e Bioquimica  Turno: Diurno

Candidato                                 Rend.(%)  Ordem   Situa??o
----------------------------------------------------------------------
Raquel dos Reis                                              Eliminado
Fabia Ondina de Oliveira Fernandes                           Eliminado
CELIO AMARAL FERNANDES                                       Eliminado
Gilberto Luiz Gracano                                        Eliminado
ELIELMA LOUISE CARVALHO COELHO                               Eliminado
Pablo Diniz dos Santos                                       Eliminado
thiago correa lobo                                           Eliminado
MARIA DA CONSUELO DE OLIVEIRA                                Eliminado
Lucelia dos Santos                                           Eliminado
MAURILIO DE SOUZA CAZARIM                                    Eliminado
Suely de Souza                                               Eliminado
Bianca Toniato                                               Eliminado
Fernanda Arruda Malta                                        Eliminado
Marcio Augusto de Souza Siqueira                             Eliminado
Manoel de Almeida Faria Junior                               Eliminado
karine Alves Lacerda                                         Eliminado
LEDA GABRIELA SILVA CARVALHO                                 Eliminado
Marcelo Gomes Furtado de Mendonca                            Eliminado
Joao Paulo Nunes Menezes                                     Eliminado
joao da silveira souza feichas martins                       Eliminado
Luana Santana Damasceno                                      Eliminado
Marcio Scoralick Goldner                  084,14    001     Aprovado
Lorena Ribeiro Silva                      079,31    002     Aprovado
janaina oliveira crespo                   076,55    003     Aprovado
Alessandra Batista Marquito               076,21    004     Aprovado
GILMARA BENEVENUTO DE PAULA               075,86    005     Aprovado
Karina Vilela Vitolo                      074,83    006     Aprovado
Zayna Alzira Fonseca Godinho              073,63    007     Aprovado
Gisele Gomes                              070,00    008     Aprovado
Alessandra Pereira Spinelli               069,31    009     Aprovado
RAPHAEL NAMORATO NETO                     068,28    010     Aprovado
Marina Lanna Cardoso                      065,63    011     Aprovado
Heverton Ramos de Miranda Pereira         065,52    012     Aprovado
DEBORA FREITAS DO NASCIMENTO              065,52    013     Aprovado
Sandra Carvalho de Freitas                064,97    014     Aprovado
PRISCILA MARIA RODRIGUES                  062,76    015     Aprovado
Marcela Barreto do Nascimento             062,07    016     Aprovado
Bruno Cesar Ferreira Cerceau              061,87    017     Aprovado
Juliana Farnese Mazocoli                  060,00    018     Aprovado
BIANCA ELISA DE OLIVEIRA GUEDES           060,00    019     Aprovado
Breno Suriani Siqueira                    060,00    020     Aprovado
Marcelly Santos Foureaux                  059,66    021     Aprovado
Marcela de Castro Lopes                   058,28    022     Aprovado
Virginia Renata de Araujo Cunha           057,93    023     Aprovado
Natalia Rodrigues Cunha                   056,90    024     Aprovado
Janaina de Almeida Novo                   055,17    025     Aprovado
Maria Izabel da Silva Castro              054,83    026     Aprovado
Liliane de Paula Nascimento               053,10    027     Aprovado
mariama frizoni da cruz carvalho          052,41    028     Aprovado
Leandro Magalhaes Lignani Costa           051,38    029     Aprovado
Renan Cicero Coelho Silva                 050,00    030     Aprovado
Ludmila Xavier Magalhaes                  049,66    031     Aprovado
Jose Luiz Borges Teixeira                 047,59    032     Aprovado
Lucas Lisboa E Almeida Gusmao             047,59    033     Aprovado
KATIUCIA APARECIDA FERREIRA MOURA         046,21    034     Aprovado
DALMO LIMA GONCALVES                      046,21    035     Aprovado
Alberto Louzada Bastos Lamarca            045,52    036     Aprovado
Camila Aparecida Alves Pereira            045,52    037     Aprovado
Jose luiz Ferreira de Abreu               044,83    038     Aprovado
Luana Maria de Abreu Coelho               044,83    039     Aprovado
THALITA ANDRE GUEDES DE SOUZA'            044,83    040     Aprovado
CARLOS HENRIQUE LARA LAZARO               043,45    041     Aprovado
Taciana Maria de Freitas                  043,45    042     Aprovado
Fabiana Rodrigues Fintelman Dias          043,45    043     Aprovado
MOEMA LIMA DE SOUZA                       042,41    044     Aprovado
JOAO ROBERTO MESQUITA                     042,41    045     Aprovado
Geovany Silva Duarte                      042,07    046     Aprovado
Wilson Marcolino Ferreira Junior          041,03    047     Aprovado
Adhemar Jannuzzi Mazzoni                  040,34    048     Aprovado
SUEMY ANDRADE DE GARCIA                   040,34    049     Aprovado
Carlos Neder Machado                      040,31    050     Aprovado
Juan Francisco Silva Rua                  039,66    051     Aprovado
GERISSON RIBEIRO DOS REIS                 039,66    052     Aprovado
Cristiane Oliveira Neves                  037,59    053     Aprovado
Hellia de Araujo Gomes                    035,17    054     Aprovado
MARCOS VINICIUS DE MEDEIROS               034,83    055     Aprovado
Debora Crysti Amaral Castro               033,79    056     Aprovado
SIDNEA MARIA NOGUEIRA.                    031,03    057     Aprovado
Najela Augusta bda Cruz Faza.             028,28    058     Aprovado
RICARDO DIAS DE OLIVEIRA                  028,28    059     Aprovado
Douglas de Castro                         025,52    060     Aprovado


