Curso: Fisioterapia Turno: Diurno Candidato Rend.(%) Ordem Situa??o ---------------------------------------------------------------------- CAMILA PEREIRA PINTO Eliminado Alan Dessupoio Reis Eliminado Claudia Martins de Oliveira Leite Eliminado RODRIGO DE OLIVEIRA Eliminado Rafael Coelho Pereira De Magalhaes Eliminado Fabricio Meana Dias Eliminado FABRICIO LIMA DO NASCIMENTO Eliminado Marden Santos Nascimento Eliminado VANESSA CHRISTINE DE PAIVA ALMEIDA Eliminado Wolmer Miranda Soares Eliminado Priscila Almeida Barbosa 074,14 001 Aprovado Pedro Henrique Ayres do Nascimento 071,03 002 Aprovado Luciana Clemente de Abreu Lamas 066,90 003 Aprovado BRUNO COSTA DA SILVA COELHO 062,76 004 Aprovado Ana Paula Nogueira Teixeira 060,00 005 Aprovado Debora Rocha Salles 057,24 006 Aprovado RICARDO MATOSO DE FARIA 057,24 007 Aprovado AMANDA NATHALIA GUILARDUCCI DO AMARAL 056,21 008 Aprovado GERCILENE APARECIDA DE CARVALHO 054,83 009 Aprovado Caroline Vieira Chiaini Villar 053,10 010 Aprovado Fernanda Alvarenga de Rezende 052,76 011 Aprovado Pablo Lima Bertelli Machado 051,38 012 Aprovado Leonardo de Mattos Sim?es 050,34 013 Aprovado MARCELO FLORIANO ZANIRATO 048,62 014 Aprovado Sergio Ricardo de C. Pereira 048,62 015 Aprovado Gisely Pereira Talma 046,59 016 Aprovado SONARA HELENA MARTINS DE PAULA FREITAS 045,52 017 Aprovado Rosilene Rezende Felipe 045,17 018 Aprovado daniella nogueira vieira 045,17 019 Aprovado Juliano Michelli Dias 042,76 020 Aprovado Thiago Jose Baptista Lino de Souza 041,72 021 Aprovado LUCIANA RIBEIRO GONCALVES MOTTA 041,38 022 Aprovado Camila Dini Bicalho 041,03 023 Aprovado Fernanda Machado de Almeida 041,03 024 Aprovado Francis Ricardo sereno pereira 041,03 025 Aprovado Jaqueline Guimaraes Rocha 040,84 026 Aprovado mauricio guimaraes filho 040,69 027 Aprovado Viviane Mota Aquer 040,69 028 Aprovado Maria Alice Ambrosio Medeiros 040,69 029 Aprovado Erika Silva Oliveira 040,34 030 Aprovado Wanessa Toledo Mendes 040,00 031 Aprovado Ana Angelica Moreno 040,00 032 Aprovado gleyson neves pedra 040,00 033 Aprovado Daiana Goncalves Leite 039,31 034 Aprovado Adriana Moreno Batista Henriques 038,97 035 Aprovado Cristina Passos Araujo 037,59 036 Aprovado Karla Fracisca Rocha Bernardo 037,27 037 Aprovado Vinicius Guilarducci Duarte 036,90 038 Aprovado ANDRESSA BALBI LAMAS 036,90 039 Aprovado Jennifer Machado Silva 034,83 040 Aprovado Andreza Souza de Oliveira 034,83 041 Aprovado Cari Carina Santos 030,34 042 Aprovado Leandro jose botti zacarias sena 030,34 043 Aprovado Sabrina Valentim Estevao 030,34 044 Aprovado Michelle fernandes Stefane 029,31 045 Aprovado CRISTIANE SERRANO DE OLIVEIRA GURITA 028,97 046 Aprovado Helen de Fatima Borges Dias 028,62 047 Aprovado Mariana Vaz de Mello Lamas 027,93 048 Aprovado