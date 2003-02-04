Unipac
Aprovados no curso de Fisioterapia 


Curso: Fisioterapia  Turno: Diurno

Candidato                                 Rend.(%)  Ordem   Situa??o
----------------------------------------------------------------------
CAMILA PEREIRA PINTO                                         Eliminado
Alan Dessupoio Reis                                          Eliminado
Claudia Martins de Oliveira Leite                            Eliminado
RODRIGO DE OLIVEIRA                                          Eliminado
Rafael Coelho Pereira De Magalhaes                           Eliminado
Fabricio Meana Dias                                          Eliminado
FABRICIO LIMA DO NASCIMENTO                                  Eliminado
Marden Santos Nascimento                                     Eliminado
VANESSA CHRISTINE DE PAIVA  ALMEIDA                          Eliminado
Wolmer Miranda Soares                                        Eliminado
Priscila Almeida Barbosa                  074,14    001     Aprovado
Pedro Henrique Ayres do Nascimento        071,03    002     Aprovado
Luciana Clemente de Abreu Lamas           066,90    003     Aprovado
BRUNO COSTA DA SILVA COELHO               062,76    004     Aprovado
Ana Paula Nogueira Teixeira               060,00    005     Aprovado
Debora Rocha Salles                       057,24    006     Aprovado
RICARDO MATOSO DE FARIA                   057,24    007     Aprovado
AMANDA NATHALIA GUILARDUCCI DO AMARAL     056,21    008     Aprovado
GERCILENE APARECIDA DE CARVALHO           054,83    009     Aprovado
Caroline Vieira Chiaini Villar            053,10    010     Aprovado
Fernanda Alvarenga de Rezende             052,76    011     Aprovado
Pablo Lima Bertelli Machado               051,38    012     Aprovado
Leonardo de Mattos Sim?es                 050,34    013     Aprovado
MARCELO FLORIANO ZANIRATO                 048,62    014     Aprovado
Sergio Ricardo de C. Pereira              048,62    015     Aprovado
Gisely Pereira Talma                      046,59    016     Aprovado
SONARA HELENA MARTINS DE PAULA FREITAS    045,52    017     Aprovado
Rosilene Rezende Felipe                   045,17    018     Aprovado
daniella nogueira vieira                  045,17    019     Aprovado
Juliano Michelli Dias                     042,76    020     Aprovado
Thiago Jose Baptista Lino de Souza        041,72    021     Aprovado
LUCIANA RIBEIRO GONCALVES MOTTA           041,38    022     Aprovado
Camila Dini Bicalho                       041,03    023     Aprovado
Fernanda Machado de Almeida               041,03    024     Aprovado
Francis Ricardo sereno pereira            041,03    025     Aprovado
Jaqueline Guimaraes Rocha                 040,84    026     Aprovado
mauricio guimaraes filho                  040,69    027     Aprovado
Viviane Mota Aquer                        040,69    028     Aprovado
Maria Alice Ambrosio Medeiros             040,69    029     Aprovado
Erika Silva Oliveira                      040,34    030     Aprovado
Wanessa Toledo Mendes                     040,00    031     Aprovado
Ana Angelica Moreno                       040,00    032     Aprovado
gleyson neves pedra                       040,00    033     Aprovado
Daiana Goncalves Leite                    039,31    034     Aprovado
Adriana Moreno Batista Henriques          038,97    035     Aprovado
Cristina Passos Araujo                    037,59    036     Aprovado
Karla Fracisca Rocha Bernardo             037,27    037     Aprovado
Vinicius Guilarducci Duarte               036,90    038     Aprovado
ANDRESSA BALBI LAMAS                      036,90    039     Aprovado
Jennifer Machado Silva                    034,83    040     Aprovado
Andreza Souza de Oliveira                 034,83    041     Aprovado
Cari Carina Santos                        030,34    042     Aprovado
Leandro jose botti zacarias sena          030,34    043     Aprovado
Sabrina Valentim Estevao                  030,34    044     Aprovado
Michelle fernandes Stefane                029,31    045     Aprovado
CRISTIANE  SERRANO DE OLIVEIRA GURITA     028,97    046     Aprovado
Helen de Fatima Borges Dias               028,62    047     Aprovado
Mariana Vaz de Mello Lamas                027,93    048     Aprovado


