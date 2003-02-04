Unipac
Aprovados no curso de Fonoaudiologia 


Curso: Fonoaudiologia  Turno: Noturno

Candidato                                 Rend.(%)  Ordem   Situa??o
----------------------------------------------------------------------
Barbara Freitas Nogueira                                     Eliminado
Isabella Pereira Martins                                     Eliminado
Daniela Aparecida de Paula                                   Eliminado
Sirlene Aparecida Silva                                      Eliminado
MARIA DO CARMO LOPES INHAN                                   Eliminado
CARLA CRISTHIANE DE SOUSA BRAZ            056,55    001     Aprovado
Ivana Santos de Lacerda                   055,52    002     Aprovado
Fernanda Raposo Dezani                    051,38    003     Aprovado
Silvia Franklin Teixeira                  050,34    004     Aprovado
ARISTIDES DOS SANTOS DIAS                 046,21    005     Aprovado
vilma graciene de souza araujo            044,14    006     Aprovado
FABIANNA MOTA GOVEIA                      042,76    007     Aprovado
M?nica Fernandes Meirelles da Veiga       041,03    008     Aprovado
Renata campos de Medeiros                 041,03    009     Aprovado
SILVANA MRIA GOMES                        039,66    010     Aprovado
Cilene Bellei Xavier                      037,59    011     Aprovado
Aline Aparecida de Moura                  037,59    012     Aprovado
Cristiane da Costa Rosa de Souza Lima     035,17    013     Aprovado
THYCILA ALVES DE ALMEIDA                  035,17    014     Aprovado
JULIANA APARECIDA MALATESTA               034,83    015     Aprovado
DANIELA CORTASIO DA SILVA                 034,48    016     Aprovado
Priscila Silva Chicanele                  032,76    017     Aprovado
Cassia Luciana Franco Gevegy              032,41    018     Aprovado
Jeane Carla de Oliveira                   032,07    019     Aprovado
CARLA GOMES FERREIRA                      031,38    020     Aprovado
MARILIA DE SOUZA BARCELLOS ARAUJO         031,38    021     Aprovado
Ana Paula de Oliveira                     031,03    022     Aprovado
VALQUIRIA MACHADO NOGUEIRA                030,69    023     Aprovado
Gilsilea Clavelari                        028,28    024     Aprovado
BRUNA FURIATTI ALMEIDA                    027,93    025     Aprovado
Solange Carvalho Faustino                 024,83    026     Aprovado
TATIANE CHAGAS BARBOSA                    024,83    027     Aprovado


