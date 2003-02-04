Unipac

Curso: Fonoaudiologia Turno: Noturno Candidato Rend.(%) Ordem Situa??o ---------------------------------------------------------------------- Barbara Freitas Nogueira Eliminado Isabella Pereira Martins Eliminado Daniela Aparecida de Paula Eliminado Sirlene Aparecida Silva Eliminado MARIA DO CARMO LOPES INHAN Eliminado CARLA CRISTHIANE DE SOUSA BRAZ 056,55 001 Aprovado Ivana Santos de Lacerda 055,52 002 Aprovado Fernanda Raposo Dezani 051,38 003 Aprovado Silvia Franklin Teixeira 050,34 004 Aprovado ARISTIDES DOS SANTOS DIAS 046,21 005 Aprovado vilma graciene de souza araujo 044,14 006 Aprovado FABIANNA MOTA GOVEIA 042,76 007 Aprovado M?nica Fernandes Meirelles da Veiga 041,03 008 Aprovado Renata campos de Medeiros 041,03 009 Aprovado SILVANA MRIA GOMES 039,66 010 Aprovado Cilene Bellei Xavier 037,59 011 Aprovado Aline Aparecida de Moura 037,59 012 Aprovado Cristiane da Costa Rosa de Souza Lima 035,17 013 Aprovado THYCILA ALVES DE ALMEIDA 035,17 014 Aprovado JULIANA APARECIDA MALATESTA 034,83 015 Aprovado DANIELA CORTASIO DA SILVA 034,48 016 Aprovado Priscila Silva Chicanele 032,76 017 Aprovado Cassia Luciana Franco Gevegy 032,41 018 Aprovado Jeane Carla de Oliveira 032,07 019 Aprovado CARLA GOMES FERREIRA 031,38 020 Aprovado MARILIA DE SOUZA BARCELLOS ARAUJO 031,38 021 Aprovado Ana Paula de Oliveira 031,03 022 Aprovado VALQUIRIA MACHADO NOGUEIRA 030,69 023 Aprovado Gilsilea Clavelari 028,28 024 Aprovado BRUNA FURIATTI ALMEIDA 027,93 025 Aprovado Solange Carvalho Faustino 024,83 026 Aprovado TATIANE CHAGAS BARBOSA 024,83 027 Aprovado