Unipac
Aprovados no curso de Medicina 


Curso: Medicina  Turno: Integral

Candidato                                 Rend.(%)  Ordem   Situa??o
----------------------------------------------------------------------
Leonardo Dias de Almeida                                     Eliminado
Mariana Antunes Pereira                                      Eliminado
MARCELLUS FELIPE DA SILVA GUIMARAES                          Eliminado
Danilo  Vale Rios                                            Eliminado
LUDMILLA PEIXOTO DO CARMO                                    Eliminado
junio Tessari Soares                                         Eliminado
Carlos Alberto Bastos Mattos Junior                          Eliminado
Mirian Dias Moreira e Silva                                  Eliminado
EDER APARECIDO DOS SANTOS                                    Eliminado
Paulo Emidio Moreira Neto                                    Eliminado
Felipe Costa de Sa Oliveira                                  Eliminado
DIOGO LEITAO GAMA                                            Eliminado
Mayra Milla Aredes da Silveira                               Eliminado
PAULO BOTTECCHIA PROVETE                                     Eliminado
Gleiton Dias da Cunha                                        Eliminado
Emanoel Luiz Mathias                                         Eliminado
Manoel Luiz Mathias Junior                                   Eliminado
Monica Aparecida Netto Andrade                               Eliminado
FILLIPI WERNECK BAESSO                                       Eliminado
Anna Carolina Honorato Barletta                              Eliminado
CILAS DE ALMEIDA REIS NETO                                   Eliminado
Marlan Alves da Silva                                        Eliminado
Douglas Nascimento Lima                                      Eliminado
frank shogo nihei                                            Eliminado
XIRLENE SANTOS SALGUEIRO                                     Eliminado
Alessandra Medeiros Franco                                   Eliminado
Erik Menezes Barreto Neves                                   Eliminado
MARCO ANTONIO FIGUEIREDO SANTANA GIANSAN                     Eliminado
BETINA MAMERI PEREIRA                                        Eliminado
lucas sgarbi vergacas                                        Eliminado
fabiano mereb de oliveira                                    Eliminado
Alessandra Schimidt                                          Eliminado
AMARO CRUZ DOS SANTOS                                        Eliminado
Luciana Alvarenga Cedaro                                     Eliminado
Erico Felipe Spenassatto                                     Eliminado
Xilson Carnielo                                              Eliminado
Fernando Augusto Matavelli                                   Eliminado
MARLANA APARECIDA KUSAMA                                     Eliminado
RIVER ANTONIO XAVIER                                         Eliminado
Priscilla Morais de Brito                                    Eliminado
Saraly Oliveira Silva                                        Eliminado
NAYARA SIBELLI FANTE                                         Eliminado
Inacio Bittencourt Novais                                    Eliminado
JORDANA SIERVULI FERREIRA                                    Eliminado
Maira Batista Moreira                                        Eliminado
RODRIGO NETO                                                 Eliminado
ANA BEATRIZ SABINO NAVES COCOTA                              Eliminado
William Matheus Fogaca De Moraes                             Eliminado
Ivan Fernando Martins de Andrade                             Eliminado
MARIANA DE MELO RIBEIRO                                      Eliminado
RENATA DE AVILA SILVA                                        Eliminado
JULIANA PIMENTA RUAS EL AOUAR                                Eliminado
LUIZ AUGUSTO FERREIRA                                        Eliminado
Flavia Carolina Thereza dos Santos                           Eliminado
Daniel Lustosa Martins                                       Eliminado
Carlos David Teixeira dos Santos                             Eliminado
Izabela Fernandes Godinho                                    Eliminado
Murilo Jose Santos de Miranda Junior                         Eliminado
ARIOMAR DIAS DA ROCHA FILHO                                  Eliminado
Leopoldo Henrique Nascimento Almeida                         Eliminado
CAIO ROSA HUMAIRE                         088,62    001     Aprovado
kevork chamlian avakian                   085,86    002     Aprovado
Renata Alves Barbosa                      081,03    003     Aprovado
Norberto Jose Paes Fortes da Silva Filho  080,69    004     Aprovado
Guilherme Pereira Bicalho                 080,69    005     Aprovado
carolina melo carvalho                    080,00    006     Aprovado
Felipe Gomes de Oliveira                  079,66    007     Aprovado
Leticia Lopes de Souza                    079,66    008     Aprovado
SIDNEY APARECIDO DE CARVALHO NETO         078,97    009     Aprovado
Gabriela Braga Ceccato                    078,97    010     Aprovado
LEONARDO DE LEONARDI                      078,62    011     Aprovado
Kerly Abraao Badaro                       078,62    012     Aprovado
Carlos Henrique Barbosa Silva             078,28    013     Aprovado
DULCE ABREU DA SILVA BASTOS               077,59    014     Aprovado
GISELE RIBEIRO MOURA BRASIL               077,24    015     Aprovado
Tiago Grassano Lattari                    076,59    016     Aprovado
DALIANA TOLEDO AUGUSTO                    076,55    017     Aprovado
julio cesar luz santos                    075,86    018     Aprovado
Aline Ferreira Malheiros                  075,86    019     Aprovado
Julio Cezar Couto de Barros               075,17    020     Aprovado
Carolina Aver Camara                      075,17    021     Aprovado
ALINE FERNANDES CAMPOS                    075,17    022     Aprovado
Marcelo Claudiano De Castro               075,17    023     Aprovado
THABATTA ARAUJO LOURES VILELA REIS        075,17    024     Aprovado
Bruno Henrique de Castro Amato            074,67    025     Aprovado
Daniel Nascimento Radaelli                074,48    026     Aprovado
Camila Correa Pereira                     074,36    027     Aprovado
SIDNEY SANTOS PINHEIRO CRUZ               074,14    028     Aprovado
Pedro Augusto Finamore Carlos Gomes Pint  074,14    029     Aprovado
Diogo Marciano Peixoto Silva              074,14    030     Aprovado
Cintia Ramos Lage                         073,79    031     Aprovado
Dayane Filgueiras Casadio                 073,79    032     Aprovado
Carolina Ferreira Costa                   073,79    033     Aprovado
Amanda de Castro Clark                    073,45    034     Aprovado
FERNANDA MAZZONI ZAMPA                    073,10    035     Aprovado
VICTOR CORREA DE ALMEIDA                  073,10    036     Aprovado
JANINE DE SOUZA LIMA  ARAUJO              073,10    037     Aprovado
Victor Elias Titonelli                    072,76    038     Aprovado
Rerison Moreira Nascimento                072,76    039     Aprovado
Isaias Fiuza Cabral                       072,41    040     Aprovado
Rodrigo Loiola de Guimaraes               072,41    041     Aprovado
Frederico Correia de Oliveira             072,07    042     Aprovado
Daniela da Cruz Neves                     072,07    043     Aprovado
Priscilla Rosa Nunes                      072,07    044     Aprovado
Marcel Rebelato                           072,07    045     Aprovado
Fabio Rosa Moraes                         071,72    046     Aprovado
AMANDA ROSA HUMAIRE                       071,72    047     Aprovado
Karine Ribeiro Antunes                    071,38    048     Aprovado
Tadeu Abdo de Souza                       071,38    049     Aprovado
Alice Junqueira Pereira                   071,03    050     Aprovado
Julio Henrique Rodrigues Escobar          071,03    051     Aprovado
Vicente de Paulo Ferreira Junior          070,78    052     Aprovado
SAMIR DE FIGUEIREDO AZOUZ                 070,69    053     Aprovado
DANIELA BONFIM RIBEIRO                    070,69    054     Aprovado
Guilherme Augusto Bragatto                070,69    055     Aprovado
Fabio Mauricio Laporte Cotta              070,00    056     Aprovado
Edson de Almeida Balieiro Junior          069,66    057     Aprovado
Alita Eiras Camargo                       069,66    058     Aprovado
Camila Lami Pradella                      069,66    059     Aprovado
geni de oliveira moreira                  069,31    060     Aprovado
Samantha Paula de Oliveira Rocha          069,31    061     Classificado
Glaura Fernandes Moreira                  069,31    062     Classificado
Diogo Ferraz Salvador                     069,31    063     Classificado
Frederico Pelli Seabra                    069,31    064     Classificado
LAURA FRIPP CORDEIRO                      069,17    065     Classificado
JOSE EDUARDO C. DE FREITAS FILHO          068,62    066     Classificado
Fabio Reis Soares                         068,62    067     Classificado
Bruno de Magalhaes Barbosa Leite          068,62    068     Classificado
GUSTAVO COSTA FRANKLIN                    068,28    069     Classificado
Lilian Tavares Esteves de Carvalho        068,28    070     Classificado
Arnecilio Dirno Martinelli Neto           067,93    071     Classificado
Elielson Chrispim Cerqueira de Oliveira   067,93    072     Classificado
Ursula Sardinha Peixoto                   067,93    073     Classificado
Guilherme Moreira Machado                 067,64    074     Classificado
Ludmila Moreira Ferreira                  067,59    075     Classificado
Miguel Gustavo Luz Arab                   067,30    076     Classificado
FERNANDA DENISE ALVES DIAS                067,24    077     Classificado
Romany Martins Lorijola                   067,24    078     Classificado
Alcino Rodrigues Mendonca Neto            067,24    079     Classificado
MICHAEL GIOVANNI LADEIA ALMEIDA           067,22    080     Classificado
Alexsandra Souza Lacerda                  066,90    081     Classificado
Maria Noemia da Cunha Carvalho            066,90    082     Classificado
Nathalia Balbi Mosqueira                  066,90    083     Classificado
Joao Paulo Moreira Carvalho               066,55    084     Classificado
ROLDAO ALVES CARRIJO NETO                 066,21    085     Classificado
Marcelo Wagner Viana                      066,21    086     Classificado
Carolina Costa e Silva                    066,21    087     Classificado
DEBORA MURAD FERREIRA                     066,21    088     Classificado
Lucas Ribeiro Crepaldi                    066,04    089     Classificado
Ana Maria dos Santos                      065,86    090     Classificado
NATALIA SPANAZZI RODRIGUES                065,86    091     Classificado
Jose Jorge Bonifacio Rodrigues            065,86    092     Classificado
Simone Rodrigues Ramalho                  065,17    093     Classificado
Pietro Burgarelli Romaneli de Oliveira    065,17    094     Classificado
bergson Alves de Souza                    065,17    095     Classificado
Carolina Perira Pires                     065,15    096     Classificado
Ana Luiza Alvarenga Gomes                 064,83    097     Classificado
Juliana Perillo Martins                   064,83    098     Classificado
M?nica Jardim Lopes                       064,48    099     Classificado
Marcos Vinicius Fonseca Noronha           064,48    100     Classificado
Jose Carlos de Souza Junior               064,48    101     Classificado
Daniel Ferreira Assuncao                  064,14    102     Classificado
M?nica Mesquita Alvares                   064,14    103     Classificado
Carlos Eduardo Colorado                   064,14    104     Classificado
Carlos Henrique Goncalves Veras           064,14    105     Classificado
MARCIO HYDER RIOS FRANCA                  063,79    106     Classificado
LUANA TORRES CUNHA                        063,79    107     Classificado
Lucas Ribeiro Rangel                      063,79    108     Classificado
Pamela Licia Eiras da Silva               063,79    109     Classificado
Hilton Marinho Marotta Junior             063,45    110     Classificado
CHRISTIANE CABRAL DE CARVALHO             063,45    111     Classificado
Thayssa Ludmilla Lucas Pereira            063,45    112     Classificado
Marcela Ribeiro Mota                      063,45    113     Classificado
Oswaldo Victor Duarte Montessi            063,10    114     Classificado
Mauro Defanti Cruz                        063,10    115     Classificado
Marcelo Mendes Rocha                      063,10    116     Classificado
Wesley Cassio de Souza Silva              062,76    117     Classificado
Karen Borges Nascimento                   062,76    118     Classificado
Greyce Kelly Drumond Ferreira             062,41    119     Classificado
Vitor Guedes Bonisson                     062,41    120     Classificado
Thaiza Ribeiro Barbosa                    062,41    121     Classificado
Leandro Silva Araujo                      062,12    122     Classificado
Thiago Arleo Ambrosio                     062,07    123     Classificado
Gefson Couto Magrani                      062,07    124     Classificado
Luiz Carlos Cordeiro                      061,72    125     Classificado
Estenio Guimaraes Paiva                   061,38    126     Classificado
Rodrigo Chiarelli Andrade Ferrarez        061,10    127     Classificado
Raphanelli Ignacchiti Antonucci           061,03    128     Classificado
Bruna Sabadini de Morais                  061,03    129     Classificado
NATALIA DELAGE GOMES                      061,03    130     Classificado
Frederico Quintao de Sao Tomaz            060,86    131     Classificado
Rodrigo Santos Dias                       060,76    132     Classificado
Allisson Conrado de Souza Napoleao        060,69    133     Classificado
Alvaro Luiz Segregio dos Reis             060,69    134     Classificado
SAULO SANTOS BLUNCK                       060,69    135     Classificado
Karla Lima Aguilar                        060,34    136     Classificado
Rodolpho Poeys Lima                       060,34    137     Classificado
Emmanuel Thiago Barbosa da Silva          060,34    138     Classificado
Priscila Rabelo Penido                    060,00    139     Classificado
Marcelo Moreira de Oliveira               060,00    140     Classificado
Alfredo Franco Barroca                    059,66    141     Classificado
LUNNA LALILI ANTUNES FREITAS              059,31    142     Classificado
Christiane Correa Brant Machado           059,31    143     Classificado
Rafael Caldeira de Oliveira               059,31    144     Classificado
MAYRA  MILLA  AREDES DA SILVEIRA          058,97    145     Classificado
Renato Rausch Silva                       058,97    146     Classificado
Alisson Teixeira campos                   058,97    147     Classificado
Julyana Calegari Pinto                    058,97    148     Classificado
Marcelo Borges de Paula                   058,62    149     Classificado
Clerisson Loures de Paiva                 058,28    150     Classificado
djully loren de rezende pinto             058,28    151     Classificado
Frederico Haddad Ribeiro                  058,28    152     Classificado
Tania Ramos Ribeiro                       058,28    153     Classificado
Thiago Trota Alexandre Rodrigues          058,28    154     Classificado
Edson de Resende Meireles Netto           057,93    155     Classificado
Rafaela Charles Correia                   057,93    156     Classificado
Sandro Byrro Guimaraes                    057,59    157     Classificado
Nicole Yabrudi Brimana                    057,59    158     Classificado
Eduardo Alves Barbosa                     057,59    159     Classificado
M?nica Calil Borges                       057,59    160     Classificado
humberto yutaka nakamura                  057,59    161     Classificado
Rodrigo Borges Domingues                  057,24    162     Classificado
Joaquim Luiz Salles da Silveira           057,24    163     Classificado
Mayara Ferreira Goldner                   057,24    164     Classificado
FLAVIO ANDRE VIANNA MATHIASI              057,24    165     Classificado
magno resende marciano rosa               056,90    166     Classificado
TARCIO CASTILHO COSTA                     056,90    167     Classificado
Denise Leal                               056,90    168     Classificado
Rodrigo Gouvea Hill                       056,55    169     Classificado
SAMUEL MARCELINO DE OLIVEIRA JUNIOR       056,55    170     Classificado
Talles Augusto Carvalho Rocha             056,55    171     Classificado
Rafael Alfenas de Paula                   055,86    172     Classificado
BRUNO PEREIRA LEMOS                       055,86    173     Classificado
BRUNELLA VIEIRA VELOSO ANTONIO            055,86    174     Classificado
Nara Fernandes                            055,86    175     Classificado
Vitor Luiz Oliveira Ferreira              055,52    176     Classificado
Hester M. O. Pestana Bevilaqua            055,52    177     Classificado
Walter Augusto Ricarte de Azevedo         055,52    178     Classificado
Ingrid Magalhaes de Matos                 055,52    179     Classificado
Alexandre Regnier de Lima Ferreira        055,17    180     Classificado
Luciana de Oliveira Agostinho             055,17    181     Classificado
BRUNO JOSE DA COSTA KOPKE RIBEIRO         054,83    182     Classificado
lucas marcondes de oliveira               054,83    183     Classificado
Paulo Henrique Felipe Vieira              054,83    184     Classificado
graziele lima nobrega                     054,83    185     Classificado
Flavio Rodrigues Coelho                   054,48    186     Classificado
DANIEL HENRIQUE CASTRO                    054,14    187     Classificado
Amanda Vidigal Furtado                    054,14    188     Classificado
Carmen de Barros Trota                    053,79    189     Classificado
KARYNE DE SOUSA SANTOS                    053,79    190     Classificado
Marina Rocha Rezende                      053,78    191     Classificado
analia oliveira soares                    053,45    192     Classificado
Paulo Cesar Pascoal Dias                  053,45    193     Classificado
Guilherme Gomes Marques                   053,45    194     Classificado
Larissa Ribeiro Pacheco                   053,45    195     Classificado
Andre Luiz Santos Cavalcante              053,45    196     Classificado
Luciana Calovi de Carvalho santos         053,31    197     Classificado
Andressa Sabioni de Paula                 053,10    198     Classificado
MARINA PORTO CAMPOS                       053,10    199     Classificado
Cecilia Meletti Compri                    053,10    200     Classificado
Paul Rodrigo dos Reis                     052,76    201     Classificado
THEO NUNES RIBEIRO DO VALE                052,76    202     Classificado
Leonardo Costa Rodrigues Furtado          052,76    203     Classificado
Bruna Renata Pinheiro Carvalho            052,57    204     Classificado
Ana Karolina de Andrade Baiao             052,41    205     Classificado
Joao Alberto de Barros Ribeiro Filho      052,41    206     Classificado
Mayra Lopes de Almeida Reis               052,07    207     Classificado
Raul soares de souza lima junior          052,07    208     Classificado
Evelyn Mendes Ramos Nunes de Campos       051,72    209     Classificado
Leonardo Alves Barbosa                    051,72    210     Classificado
Artur Balduino de Rezende                 051,38    211     Classificado
Edvaldo Curvo Nunes                       051,38    212     Classificado
Fabiana Garcia Carvalho                   051,38    213     Classificado
SEMI TRIVELATO DE QUEIROZ                 051,29    214     Classificado
raphaela cunha de oliveira                051,03    215     Classificado
Iara Furtado Santiago                     051,03    216     Classificado
Antonio Carlos Ferreira lopes junior      051,03    217     Classificado
CAROLINE DE SOUZA VIAL                    050,34    218     Classificado
RENATA DE SOUZA VASCONCELLOS              050,34    219     Classificado
Priscila Karina de Siqueira               050,00    220     Classificado
Rodolpho Russi Caruso                     049,66    221     Classificado
Patricia Paiva Corsetti                   049,31    222     Classificado
LIVIA ROSA FREITAS CAMARGO                049,31    223     Classificado
VITOR HUGO MOREIRA MARQUES                048,97    224     Classificado
Renata de Lima Paiva                      048,97    225     Classificado
Cleide Alves Valadares                    048,97    226     Classificado
Fernanda maximo da silva                  048,62    227     Classificado
ADRIANA OLIVEIRA ROCHA                    048,62    228     Classificado
ANDRE DIAS MOREIRA E SILVA                048,62    229     Classificado
Marcelo Ribeiro Soares                    048,62    230     Classificado
MIRELE DE CARVALHO ANDRADE                048,28    231     Classificado
Marcio Baeta Miranda                      048,28    232     Classificado
Danthe Neves Macahdo                      047,93    233     Classificado
LEONIDAS RICARDO DANTAS DE MELO           047,93    234     Classificado
Guilherme Paes Brussi                     047,93    235     Classificado
Armando Ambrosio Rodrigues Net            047,93    236     Classificado
Alessandro Henrique Alves Ribeiro         047,93    237     Classificado
Diego Gomes Silva                         047,59    238     Classificado
Leandro Abrantes Lopes                    047,59    239     Classificado
Sergio Ricardo de Toledo Colosio          047,24    240     Classificado
LINDOMAR BORGES DE ANDRADE                047,24    241     Classificado
Isabela Viana de Paiva                    046,90    242     Classificado
Marcos Paulo Britto de Oliveira           046,55    243     Classificado
Presley Gomes Pinto                       046,21    244     Classificado
Evelisy Fernanda Moura Peres              046,21    245     Classificado
ioana rusei                               045,52    246     Classificado
ianco wardenis valadares ribeiro          045,17    247     Classificado
Jaime da Costa Castro                     045,17    248     Classificado
Rafael de Oliveira Almeida                044,94    249     Classificado
Leonardo Nassar Lage Marinho              044,83    250     Classificado
Shanna Luisa Coury de Oliveira            044,48    251     Classificado
GEANCARLO LAPORTE OLIVEIRA                044,14    252     Classificado
FABRICIO GONCALVES                        044,14    253     Classificado
MARCELLO ALVES CAZE SILVA                 043,45    254     Classificado
Cristianne Alves Rodrigues                043,45    255     Classificado
Daniella Lima Alves                       043,10    256     Classificado
Ricardo Fernandes de Farias Rego Neto     042,76    257     Classificado
Hugo Viera Duarte                         042,76    258     Classificado
TALITA NASCIMENTO FONSECA                 042,76    259     Classificado
KAREN BARROS DE A. E SILVA                042,41    260     Classificado
SAULO MAGNO CLEMENTE COELHO               042,41    261     Classificado
Juliana Amato dos Santos                  042,41    262     Classificado
GEANE DE ARAUJO COSTA                     042,07    263     Classificado
RODRIGO DE LIMA CASTRO E BARBOSA          041,38    264     Classificado
KAUHY FERREIRA DA SILVA                   040,69    265     Classificado
Rodrigo Elias Micheletti                  040,34    266     Classificado
Nayara Braga Saraiva                      040,34    267     Classificado
Joao Paulo Estevao Rodrigues Roque        040,00    268     Classificado
AUGUSTO LEAO MATOS MENDONCA CARDOSO       039,31    269     Classificado
Barbara Augusto Vieira                    039,31    270     Classificado
CAMILA RANGEL DA PAIXAO                   039,31    271     Classificado
ANDRE LUIZ DE PAULA REIS                  038,97    272     Classificado
Raphaela Guadalupe Totti Machado          038,47    273     Classificado
antonio jose granato                      035,86    274     Classificado
GILVAN FRANCISCO DO NASCIMENTO            035,86    275     Classificado
Gisele Maria de Souza Gomes               035,00    276     Classificado
MARISA AUGUSTA DE OLIVEIRA                034,48    277     Classificado
Sheila Cristina Ng                        033,79    278     Classificado
Victor Archete Vardiero                   033,10    279     Classificado
MIRIAN DIAS MOREIRA E SILVA               032,76    280     Classificado
Carla Aparecida de Souza Ribeiro          030,34    281     Classificado
claudia oliveira teixeira                 029,31    282     Classificado
Mariana Tebet Magalhaes                   028,97    283     Classificado
Rangel Cardoso Noronha                    027,59    284     Classificado


