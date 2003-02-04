Unipac
Aprovados no curso de Normal Superior, Nutri??o, Turismo e Educa??o F?sica
Curso: Normal Superior Turno: Noturno Candidato Rend.(%) Ordem Situa??o ---------------------------------------------------------------------- LUCIANA PEDROSO ROENICK Eliminado LIZIE MABEL DE SOUZA RIBEIRO Eliminado MARIA APARECIDA VENANCIO DIAS Eliminado EUCIMAR MARQUES DOS SANTOS Eliminado Rita de Cassia Alvim Lima Eliminado Elizabeth de Souza Monteiro Eliminado Maria Aparecida da Silva Goncalves Eliminado MARIA APARECIDA DO AMARAL RODRIGUES Eliminado AGUILA TELES DE ALMEIDA LIMA Eliminado Maria da Penha Carvalho oliveira Eliminado OLIVER CROMOWELL FACELLI DAMASCENO Eliminado LARISSA RIBEIRO NAZARETH Eliminado CLARISSE ROBERTO NUNES Eliminado GERALDA AGUIDA DE MELO REIS Eliminado maria fatima de andrade Eliminado Dea Cassia Mendes dos Santos Eliminado SANDRA REGINA ALVES DA SILVA Eliminado ISABEL CRISTINA DE CASTRO LOPES Eliminado ROSIMERE AMELIA DELGADO DE CASTRO Eliminado ANGELA APARECIDA PROCOPIO VALLE DAMASCEN Eliminado ELOA CORREA DE SOUZA 059,29 001 Aprovado Liliam Ribeiro Pereira 057,14 002 Aprovado Maralane Candia Saad 054,29 003 Aprovado Laisa Lucia Pandolf Pontes 052,86 004 Aprovado DEBORA OLIVERIO RODRIGUES 052,14 005 Aprovado FLICIA KELLI DE PAULA AGUIAR 050,71 006 Aprovado Jaqueline Rezende do Carmo 050,00 007 Aprovado luciana fernandes barreto 047,86 008 Aprovado Maraiza Marja Gomes da Costa 047,14 009 Aprovado Luciane de Oliveira Knopp 046,43 010 Aprovado Diane de Freitas Lima 046,43 011 Aprovado Amanda de Cassia Dornelas 046,43 012 Aprovado LUCIMAR APARECIDA DA SILVA 046,43 013 Aprovado Luciana Saraiva Pereira 046,43 014 Aprovado Maria Aparecida da Silva Guilherme 046,43 015 Aprovado CAMILA PINHEIRO DE OLIVEIRA 045,71 016 Aprovado fernanda graciele berion 045,00 017 Aprovado FERNANDA FELICIANO DE ALMEIDA SALES 045,00 018 Aprovado ELIZETH RODRIGUES 045,00 019 Aprovado CARLA JUNIA GUARINO 044,29 020 Aprovado Luciene C?rtes Campos Fernandes 042,86 021 Aprovado SAMUEL DA SILVA FIGUEIREDO 042,86 022 Aprovado luciana rodrigues gomes 042,86 023 Aprovado CONCEICAO APARECIDA DE REZENDE ABREU 042,86 024 Aprovado Waleska Varao Opuszka 042,14 025 Aprovado RAWILSON ALMEIDA FILHO 042,14 026 Aprovado FERNANDA ROGEL DE SOUZA 042,14 027 Aprovado GLADSLENE DE ARAUJO 042,14 028 Aprovado Marcilene Fernanda da Silva 042,14 029 Aprovado Rosilene Aparecida Capute de Assis 042,14 030 Aprovado MARILENE GERALDA PEIXOTO 041,43 031 Aprovado Ana Paula Noceli Marques 040,00 032 Aprovado MAGNA PINTO NEVES 040,00 033 Aprovado Maria Aparecida Guimaraes Ferreira 039,29 034 Aprovado ANA PAULA BARROSO VENANCIO 039,29 035 Aprovado Joelma de Paiva Custodio 039,29 036 Aprovado ONELIA RODRIGUES AFONSO 039,29 037 Aprovado Vania Aparecida dos Reis Pereira Klanzma 039,29 038 Aprovado Jupira Thereza de Souza Pimheiro 038,57 039 Aprovado APARECIDA MARIA DE ALMEIDA 037,86 040 Aprovado Soniely Maria Aparecida do Carmo 037,86 041 Aprovado LUDMILA PINTO PASCHOALINI 037,86 042 Aprovado Ivani Maria Dalpra Ferreira 037,14 043 Aprovado DELAINE CLEMENTE LOURES 037,14 044 Aprovado Ieda Lucia Costa 036,43 045 Aprovado Maria Aparecida Valverde Ferigatto 036,43 046 Aprovado Merilucy Fayer 036,43 047 Aprovado ANA CRISTINA DE ASSIS NASCIMENTO ALMEIDA 036,43 048 Aprovado MARCIA CHAVES COSTA 036,43 049 Aprovado TEREZINHA FERREIRA LAVECHIA BRAZ 035,71 050 Aprovado ALINE CARDOSO BRION 035,71 051 Aprovado ELIANA APARECIDA DUARTE MEIRELES MELO 035,71 052 Aprovado Bruna Reis Fusaro 035,71 053 Aprovado Lucilia da Silva Tomaz 035,71 054 Aprovado Rosemery Almeida Fernandes Gomes 035,00 055 Aprovado DANIELA LINDAURA GUARINO 035,00 056 Aprovado MARCIA HELENA FERREIRA ARAUJO 035,00 057 Aprovado Lucia Helena Faria Gomes de Barros 035,00 058 Aprovado PATRICIA SOUZA DA SILVA 034,29 059 Aprovado ELIANE MARIA NUNES DA SILVA 034,29 060 Aprovado FATIMA MACHADO ALBUQUERQUE 034,29 061 Classificado Fabiana Laurites Ferreira 033,57 062 Classificado ELIZABETH REIS DE OLIVEIRA FILHA 033,57 063 Classificado Iolar Brasileira de Avila 033,57 064 Classificado Maria da Consolacao Lima Rosa 033,57 065 Classificado HELAINE ELIAS RIBEIRO 033,57 066 Classificado MELYSSA FRACETTI LOPES 032,86 067 Classificado Olinda Luiza Guedes 032,86 068 Classificado Joyce Kelly Amorim Mazzoni 032,86 069 Classificado Kenia Daniela da Silva 032,86 070 Classificado marimar rodrigues martins 032,86 071 Classificado Fernanda Ribeiro Alhadas 032,86 072 Classificado ALINE RIOS VIEIRA 032,14 073 Classificado NILZA GAUDERETO MARTINS 032,14 074 Classificado ANA PAULA DE CARVALHO SILVA 032,14 075 Classificado Schnemer Michele Costa e Silva 032,14 076 Classificado Cristiane Paula da Silva 032,14 077 Classificado JACIARA CRISTINA MACHADO DOS REIS 031,43 078 Classificado Fenicia Maria Gabriel Ferrarez 031,43 079 Classificado Rita M? do Carmo Limonge de Oliveira 031,43 080 Classificado Denise Aparecida Mendes dos Santos Castr 031,43 081 Classificado BIANCA CARVALHO 031,43 082 Classificado Noemi Batalha Sevarolli 030,71 083 Classificado Selma Lamas Ribeiro 030,71 084 Classificado ALESSANDRA DE SOUZA SILVA 030,00 085 Classificado marileia ribeiro 030,00 086 Classificado michelly carolina berion 030,00 087 Classificado Suzana Chagas Araujo 030,00 088 Classificado ROSANGELA DIAS 029,29 089 Classificado PATRICIA MEIRELES DUARTE 029,29 090 Classificado FLORENCA GONCALVES DIEGUES 028,57 091 Classificado Maria Barbara Nogueira dos Santos 028,57 092 Classificado adriana rodrigues da fonseca 028,57 093 Classificado JOMARA CAROLINA QUINA SILVA 027,86 094 Classificado GERALDA MARIA CAMPOS 027,86 095 Classificado Raquel D'ark de Oliveira 027,14 096 Classificado ELIETE MARQUES DOS SANTOS BARROS 027,14 097 Classificado Rosimeri Aparecida Goncalves 026,43 098 Classificado SAMIRA OLIVEIRA DE SOUZA 026,43 099 Classificado MARIA RITA DA SILVA 026,43 100 Classificado Patricia Estropa Barros 025,00 101 Classificado Joao Batista Gomes 025,00 102 Classificado SANDRA MARIA MACHADO ALBUQUERQUE E SILVA 023,57 103 Classificado Maria de Lourdes da Silva Venancio 022,86 104 Classificado SHIRLEY TAVARES DOS ANJOS PEREIRA 022,86 105 Classificado TATIANA APARECIDA OLIVEIRA SILVA 022,86 106 Classificado SANDRA AZEVEDO FERREIRA 021,43 107 Classificado Ana Luiza de Souza 021,43 108 Classificado Claudia Valeria Ferreira Paula 019,29 109 Classificado
Curso: Nutricao Turno: Diurno Candidato Rend.(%) Ordem Situa??o ---------------------------------------------------------------------- Fabiane de Souza Morais Eliminado SIMONE ALMEIDA LANA Eliminado Marcia Angelica Delgado Eliminado Gabriela Ferreira Coelho Eliminado JULIANA APARECIDA DO NASCIMENTO Eliminado thiago luiz cunha de carvalho Eliminado Luana Denise de Almeida Eliminado JOYCE NUNES SCORALICK 065,17 001 Aprovado ANNA CAROLINA GUEDES CAMARGO 063,79 002 Aprovado Simone Faria de Souza 062,41 003 Aprovado Anita Baptista Soares 062,07 004 Aprovado Marcella Rodrigues Coelho. 061,38 005 Aprovado Aline Martins Fernandes 056,21 006 Aprovado Vanisia Cordeiro Dias 055,86 007 Aprovado Denise Toledo Soares 051,72 008 Aprovado Diego Valentim Filippino 051,72 009 Aprovado Savio Cunha Cotta 051,03 010 Aprovado Paulo Jose Rezende de Oliveira 050,34 011 Aprovado ISABELA ROCHA OLIVEIRA 049,31 012 Aprovado ROBERTA MUNIZ BARRADAS DA CONCEICAO 047,59 013 Aprovado Ariane de Oliveira Gomes 047,59 014 Aprovado Kenia Lobato Souza 047,24 015 Aprovado Marcela Leite dos Santos 046,21 016 Aprovado Evelyne Rocha Araujo 046,21 017 Aprovado Fabiane Soares Alves 045,86 018 Aprovado Bruno Heitor de Andrade 044,48 019 Aprovado Douglas Domiciano Correa Netto Cunha 043,79 020 Aprovado Regina MAria Silveira de Gouvea e Lopes 043,45 021 Aprovado Elieth Martins Padovani 042,07 022 Aprovado DAIANA DA SILVA VIEIRA 041,03 023 Aprovado Dayana de Andrade Batista 040,00 024 Aprovado ANDREA CONCEICAO ANTONIO 040,00 025 Aprovado Lis Regina Nicodemos 039,66 026 Aprovado Carmem Lucia Francisco Meireles de Aquin 037,93 027 Aprovado RAPHAELA DUARTE VIDON SILVA 037,93 028 Aprovado Claudia Martins de Oliveira Leite 037,59 029 Aprovado IARA ROANE ARAUJO 037,24 030 Aprovado Pedro Paulo Timoteo Pinto 037,24 031 Aprovado Karla de Rezende Matalon 036,90 032 Aprovado fernanda nunes manera 036,55 033 Aprovado Debora Anastacio de Souza 036,55 034 Aprovado Myrna Motta Martins 036,21 035 Aprovado Karla Fernandes Stefani 035,86 036 Aprovado Mariana Cabral Maselli 035,52 037 Aprovado Glaucia Aparecida Guizalberth 035,17 038 Aprovado fernando Batista Bignoto 033,79 039 Aprovado Bruno Alves de Bem 033,10 040 Aprovado DANIELLE STEPHAN SOUZA PACCA 032,07 041 Aprovado SIMONE LUIZA FERNANDES PINTO 031,72 042 Aprovado Cristiane Reis Nascimento 031,38 043 Aprovado JOSIANE BEZTRIZ DE MOURA 030,34 044 Aprovado NATALIA SILVA PRIORI 025,86 045 Aprovado
Curso: Turismo Turno: Noturno Candidato Rend.(%) Ordem Situa??o ---------------------------------------------------------------------- Adevanir Menezes Alves Eliminado Maria Raquel de Souza Eliminado Diego Soares Vasconcelos Eliminado JOSIANE GONCALVES MELQUIADES Eliminado Manoela Muniz de Castro 063,57 001 Aprovado LARISSA GUERSON AVILA 057,14 002 Aprovado Daniela Sampaio Alves 056,43 003 Aprovado juliana teixeira 048,57 004 Aprovado Erika Frango Fagundes 048,57 005 Aprovado Isabella de Sousa Borges 047,86 006 Aprovado Juliana Soares Lima 047,86 007 Aprovado LEIZIANE APARECIDA SENRA DE OLIVEIRA 045,00 008 Aprovado Fernando da Silva Mendonca Pereira 044,29 009 Aprovado Nathalia Venturi dos Reis 043,57 010 Aprovado Paola Nogueira Raimundo 042,86 011 Aprovado judith neder valentim 042,86 012 Aprovado Priscila oliveira do nascimento lima 042,14 013 Aprovado ISABELLA FREITAS DE OLIVEIRA 041,43 014 Aprovado Gisele Caroline de Oliveira 038,57 015 Aprovado Marilia Rocha Guedes de Oliveira 036,43 016 Aprovado VITOR CONDE CARIAS 035,71 017 Aprovado TALITA DEL-PENHO MANCCINI DE PAIVA 035,00 018 Aprovado livia dutra magalhaes 033,57 019 Aprovado Daniela Mota de Oliveira 032,86 020 Aprovado LEE CHUNG SHUNG 032,86 021 Aprovado JOHN PYUN 031,43 022 Aprovado CRISTIANE APARECIDA DA SILVA MEDEIROS 026,43 023 Aprovado Bruno Dias Pereira 024,29 024 Aprovado
Curso: Educacao Fisica Turno: Tarde Candidato Rend.(%) Ordem Situa??o ---------------------------------------------------------------------- Joselis Aparecida Agostinho Eliminado LUCIANO AMARAL FERNANDES Eliminado Paula Tostes de Castro Araujo Eliminado Vinicius Luiz de Almeida Eliminado EVANDRO CASSIO DE PAIVA E SILVA Eliminado Amanda Fernandes Brown 060,00 001 Aprovado MARCELA DE PAULA GONCALVES 056,55 002 Aprovado SANDRA REGINA VISCIANO DE ARAUJO 054,48 003 Aprovado William de Sao Jose Fonseca 051,38 004 Aprovado Antonio Roberto Possas Nogueira 051,03 005 Aprovado Kim Martins Rabelo 048,62 006 Aprovado Thaisa Monteiro Vianna 048,62 007 Aprovado Hugo Perrota da Silva 047,59 008 Aprovado Rafael Guelli de Mendonca 046,90 009 Aprovado RODRIGO MACHADO D?AVILA BORGES 046,55 010 Aprovado Fernanda Rodrigues Lopes 044,83 011 Aprovado Humberto Teodoro dos Santos 044,48 012 Aprovado Daniel Henrique de Oliveira 043,10 013 Aprovado Hedilma goncalves de oliveira 043,10 014 Aprovado Rosilene Alves da Silva 043,10 015 Aprovado Erika Bellini Gouvea 043,10 016 Aprovado julio cesar cardoso da silva 042,41 017 Aprovado Sonia Abramo 042,41 018 Aprovado EDIANE PIZZIOLO MONTEIRO 042,07 019 Aprovado Glaucia Mota de Oliveira 042,07 020 Aprovado BRUNO ARRUDA DAMASCENO 040,34 021 Aprovado Diego do Carmo Oliveira. 040,34 022 Aprovado Daniele Faleiro de Resende 040,34 023 Aprovado Viviany Anderson de Oliveira 039,66 024 Aprovado Luis Fernando Fernandes e Silva 038,97 025 Aprovado Helio Martins Dos Reis 038,28 026 Aprovado Vinicius Neiva de Paiva 037,59 027 Aprovado Bruno Paz de Almeida 037,24 028 Aprovado Flaviene Melo Guimaraes 037,24 029 Aprovado Maria Lucia Rocha 035,52 030 Aprovado Fabio Silva de Carvalho 035,52 031 Aprovado Thiago de Noroes Lessa Silva 035,17 032 Aprovado Ricardo Correa de Mello 034,14 033 Aprovado KELLY RIBEIRO DE PAULA 033,45 034 Aprovado FABIO D'AGUIAR SILVA CADENGUE 033,10 035 Aprovado Cristiane Batista Costa 032,41 036 Aprovado LUCIANO NUNES CARDOSO PINTO 032,41 037 Aprovado Fabiano Jose Nogueira 032,07 038 Aprovado Marianna Chagas de Abreu 031,38 039 Aprovado RODRIGO DOS REIS GHEDIN 030,69 040 Aprovado FELIPE GERMANO NARDY MOUTINHO 030,34 041 Aprovado Felipe Cesar Pinto 030,00 042 Aprovado Joao Batista Neves Guelber Junior 028,97 043 Aprovado Rogerio Barrozo Lula 028,62 044 Aprovado HENRIQUE HARGREAVES VIEIRA 027,24 045 Aprovado FRANCISCO APOLINARIO 026,90 046 Aprovado alexandre jose ribeiro de amorim 026,21 047 Aprovado Fabio Luis da Silva Resende 026,21 048 Aprovado ANDREIA PEREIRA PIMENTA 023,10 049 Aprovado Tacio Camargo Benvenuti 021,72 050 Aprovado
