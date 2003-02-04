Unipac
Aprovados no curso de Normal Superior, Nutri??o, Turismo e Educa??o F?sica 


Curso: Normal Superior  Turno: Noturno

Candidato                                 Rend.(%)  Ordem   Situa??o
----------------------------------------------------------------------
LUCIANA PEDROSO ROENICK                                      Eliminado
LIZIE MABEL DE SOUZA RIBEIRO                                 Eliminado
MARIA APARECIDA VENANCIO DIAS                                Eliminado
EUCIMAR MARQUES DOS SANTOS                                   Eliminado
Rita de Cassia Alvim Lima                                    Eliminado
Elizabeth de Souza Monteiro                                  Eliminado
Maria Aparecida da Silva Goncalves                           Eliminado
MARIA APARECIDA DO AMARAL RODRIGUES                          Eliminado
AGUILA TELES DE ALMEIDA LIMA                                 Eliminado
Maria da Penha Carvalho oliveira                             Eliminado
OLIVER CROMOWELL FACELLI DAMASCENO                           Eliminado
LARISSA RIBEIRO NAZARETH                                     Eliminado
CLARISSE ROBERTO NUNES                                       Eliminado
GERALDA AGUIDA DE MELO REIS                                  Eliminado
maria fatima de andrade                                      Eliminado
Dea Cassia Mendes dos Santos                                 Eliminado
SANDRA REGINA ALVES DA SILVA                                 Eliminado
ISABEL CRISTINA DE CASTRO LOPES                              Eliminado
ROSIMERE AMELIA DELGADO DE CASTRO                            Eliminado
ANGELA APARECIDA PROCOPIO VALLE DAMASCEN                     Eliminado
ELOA CORREA DE SOUZA                      059,29    001     Aprovado
Liliam Ribeiro Pereira                    057,14    002     Aprovado
Maralane Candia Saad                      054,29    003     Aprovado
Laisa Lucia Pandolf Pontes                052,86    004     Aprovado
DEBORA OLIVERIO RODRIGUES                 052,14    005     Aprovado
FLICIA KELLI DE PAULA AGUIAR              050,71    006     Aprovado
Jaqueline Rezende do Carmo                050,00    007     Aprovado
luciana fernandes barreto                 047,86    008     Aprovado
Maraiza Marja Gomes da Costa              047,14    009     Aprovado
Luciane de Oliveira Knopp                 046,43    010     Aprovado
Diane de Freitas Lima                     046,43    011     Aprovado
Amanda de Cassia Dornelas                 046,43    012     Aprovado
LUCIMAR APARECIDA DA SILVA                046,43    013     Aprovado
Luciana Saraiva Pereira                   046,43    014     Aprovado
Maria Aparecida da Silva Guilherme        046,43    015     Aprovado
CAMILA PINHEIRO DE OLIVEIRA               045,71    016     Aprovado
fernanda graciele berion                  045,00    017     Aprovado
FERNANDA FELICIANO DE ALMEIDA SALES       045,00    018     Aprovado
ELIZETH RODRIGUES                         045,00    019     Aprovado
CARLA JUNIA GUARINO                       044,29    020     Aprovado
Luciene C?rtes Campos Fernandes           042,86    021     Aprovado
SAMUEL DA SILVA FIGUEIREDO                042,86    022     Aprovado
luciana rodrigues gomes                   042,86    023     Aprovado
CONCEICAO APARECIDA DE REZENDE ABREU      042,86    024     Aprovado
Waleska Varao Opuszka                     042,14    025     Aprovado
RAWILSON ALMEIDA FILHO                    042,14    026     Aprovado
FERNANDA ROGEL DE SOUZA                   042,14    027     Aprovado
GLADSLENE DE ARAUJO                       042,14    028     Aprovado
Marcilene Fernanda da Silva               042,14    029     Aprovado
Rosilene Aparecida Capute de Assis        042,14    030     Aprovado
MARILENE GERALDA PEIXOTO                  041,43    031     Aprovado
Ana Paula Noceli Marques                  040,00    032     Aprovado
MAGNA PINTO NEVES                         040,00    033     Aprovado
Maria Aparecida Guimaraes Ferreira        039,29    034     Aprovado
ANA PAULA BARROSO VENANCIO                039,29    035     Aprovado
Joelma de Paiva Custodio                  039,29    036     Aprovado
ONELIA RODRIGUES AFONSO                   039,29    037     Aprovado
Vania Aparecida dos Reis Pereira Klanzma  039,29    038     Aprovado
Jupira Thereza de Souza Pimheiro          038,57    039     Aprovado
APARECIDA MARIA DE ALMEIDA                037,86    040     Aprovado
Soniely Maria Aparecida do Carmo          037,86    041     Aprovado
LUDMILA PINTO PASCHOALINI                 037,86    042     Aprovado
Ivani Maria Dalpra Ferreira               037,14    043     Aprovado
DELAINE CLEMENTE LOURES                   037,14    044     Aprovado
Ieda Lucia Costa                          036,43    045     Aprovado
Maria Aparecida Valverde Ferigatto        036,43    046     Aprovado
Merilucy Fayer                            036,43    047     Aprovado
ANA CRISTINA DE ASSIS NASCIMENTO ALMEIDA  036,43    048     Aprovado
MARCIA CHAVES COSTA                       036,43    049     Aprovado
TEREZINHA FERREIRA LAVECHIA BRAZ          035,71    050     Aprovado
ALINE CARDOSO BRION                       035,71    051     Aprovado
ELIANA APARECIDA DUARTE MEIRELES MELO     035,71    052     Aprovado
Bruna Reis Fusaro                         035,71    053     Aprovado
Lucilia da Silva Tomaz                    035,71    054     Aprovado
Rosemery Almeida Fernandes Gomes          035,00    055     Aprovado
DANIELA LINDAURA GUARINO                  035,00    056     Aprovado
MARCIA HELENA FERREIRA  ARAUJO            035,00    057     Aprovado
Lucia Helena Faria Gomes de Barros        035,00    058     Aprovado
PATRICIA SOUZA DA SILVA                   034,29    059     Aprovado
ELIANE MARIA NUNES DA SILVA               034,29    060     Aprovado
FATIMA MACHADO ALBUQUERQUE                034,29    061     Classificado
Fabiana  Laurites Ferreira                033,57    062     Classificado
ELIZABETH REIS DE OLIVEIRA FILHA          033,57    063     Classificado
Iolar Brasileira de Avila                 033,57    064     Classificado
Maria da Consolacao Lima Rosa             033,57    065     Classificado
HELAINE ELIAS RIBEIRO                     033,57    066     Classificado
MELYSSA FRACETTI LOPES                    032,86    067     Classificado
Olinda Luiza Guedes                       032,86    068     Classificado
Joyce Kelly Amorim Mazzoni                032,86    069     Classificado
Kenia Daniela da Silva                    032,86    070     Classificado
marimar rodrigues martins                 032,86    071     Classificado
Fernanda Ribeiro Alhadas                  032,86    072     Classificado
ALINE RIOS VIEIRA                         032,14    073     Classificado
NILZA GAUDERETO MARTINS                   032,14    074     Classificado
ANA PAULA DE CARVALHO SILVA               032,14    075     Classificado
Schnemer Michele Costa e Silva            032,14    076     Classificado
Cristiane Paula da Silva                  032,14    077     Classificado
JACIARA CRISTINA MACHADO DOS REIS         031,43    078     Classificado
Fenicia Maria Gabriel Ferrarez            031,43    079     Classificado
Rita M? do Carmo Limonge de Oliveira      031,43    080     Classificado
Denise Aparecida Mendes dos Santos Castr  031,43    081     Classificado
BIANCA CARVALHO                           031,43    082     Classificado
Noemi  Batalha Sevarolli                  030,71    083     Classificado
Selma Lamas Ribeiro                       030,71    084     Classificado
ALESSANDRA DE SOUZA SILVA                 030,00    085     Classificado
marileia ribeiro                          030,00    086     Classificado
michelly carolina berion                  030,00    087     Classificado
Suzana Chagas Araujo                      030,00    088     Classificado
ROSANGELA DIAS                            029,29    089     Classificado
PATRICIA MEIRELES DUARTE                  029,29    090     Classificado
FLORENCA GONCALVES DIEGUES                028,57    091     Classificado
Maria Barbara Nogueira dos Santos         028,57    092     Classificado
adriana rodrigues da fonseca              028,57    093     Classificado
JOMARA CAROLINA QUINA SILVA               027,86    094     Classificado
GERALDA MARIA CAMPOS                      027,86    095     Classificado
Raquel D'ark de Oliveira                  027,14    096     Classificado
ELIETE MARQUES DOS SANTOS BARROS          027,14    097     Classificado
Rosimeri Aparecida Goncalves              026,43    098     Classificado
SAMIRA OLIVEIRA DE SOUZA                  026,43    099     Classificado
MARIA RITA DA SILVA                       026,43    100     Classificado
Patricia Estropa Barros                   025,00    101     Classificado
Joao Batista Gomes                        025,00    102     Classificado
SANDRA MARIA MACHADO ALBUQUERQUE E SILVA  023,57    103     Classificado
Maria de Lourdes da Silva Venancio        022,86    104     Classificado
SHIRLEY TAVARES DOS ANJOS PEREIRA         022,86    105     Classificado
TATIANA APARECIDA OLIVEIRA SILVA          022,86    106     Classificado
SANDRA AZEVEDO FERREIRA                   021,43    107     Classificado
Ana Luiza de Souza                        021,43    108     Classificado
Claudia Valeria Ferreira Paula            019,29    109     Classificado






Curso: Nutricao  Turno: Diurno

Candidato                                 Rend.(%)  Ordem   Situa??o
----------------------------------------------------------------------
Fabiane de Souza Morais                                      Eliminado
SIMONE ALMEIDA LANA                                          Eliminado
Marcia Angelica Delgado                                      Eliminado
Gabriela Ferreira Coelho                                     Eliminado
JULIANA APARECIDA DO NASCIMENTO                              Eliminado
thiago luiz cunha de carvalho                                Eliminado
Luana Denise de Almeida                                      Eliminado
JOYCE NUNES SCORALICK                     065,17    001     Aprovado
ANNA CAROLINA GUEDES CAMARGO              063,79    002     Aprovado
Simone Faria de Souza                     062,41    003     Aprovado
Anita Baptista Soares                     062,07    004     Aprovado
Marcella Rodrigues Coelho.                061,38    005     Aprovado
Aline Martins Fernandes                   056,21    006     Aprovado
Vanisia Cordeiro Dias                     055,86    007     Aprovado
Denise Toledo Soares                      051,72    008     Aprovado
Diego Valentim Filippino                  051,72    009     Aprovado
Savio Cunha Cotta                         051,03    010     Aprovado
Paulo Jose Rezende de Oliveira            050,34    011     Aprovado
ISABELA ROCHA OLIVEIRA                    049,31    012     Aprovado
ROBERTA MUNIZ BARRADAS DA CONCEICAO       047,59    013     Aprovado
Ariane de Oliveira Gomes                  047,59    014     Aprovado
Kenia Lobato Souza                        047,24    015     Aprovado
Marcela Leite dos Santos                  046,21    016     Aprovado
Evelyne Rocha Araujo                      046,21    017     Aprovado
Fabiane Soares Alves                      045,86    018     Aprovado
Bruno Heitor de Andrade                   044,48    019     Aprovado
Douglas Domiciano Correa Netto Cunha      043,79    020     Aprovado
Regina MAria Silveira de Gouvea e Lopes   043,45    021     Aprovado
Elieth Martins Padovani                   042,07    022     Aprovado
DAIANA DA SILVA VIEIRA                    041,03    023     Aprovado
Dayana de Andrade Batista                 040,00    024     Aprovado
ANDREA CONCEICAO ANTONIO                  040,00    025     Aprovado
Lis Regina Nicodemos                      039,66    026     Aprovado
Carmem Lucia Francisco Meireles de Aquin  037,93    027     Aprovado
RAPHAELA DUARTE VIDON SILVA               037,93    028     Aprovado
Claudia Martins de Oliveira Leite         037,59    029     Aprovado
IARA ROANE ARAUJO                         037,24    030     Aprovado
Pedro Paulo Timoteo Pinto                 037,24    031     Aprovado
Karla de Rezende Matalon                  036,90    032     Aprovado
fernanda nunes manera                     036,55    033     Aprovado
Debora Anastacio de Souza                 036,55    034     Aprovado
Myrna Motta Martins                       036,21    035     Aprovado
Karla Fernandes Stefani                   035,86    036     Aprovado
Mariana Cabral Maselli                    035,52    037     Aprovado
Glaucia Aparecida Guizalberth             035,17    038     Aprovado
fernando Batista Bignoto                  033,79    039     Aprovado
Bruno Alves de Bem                        033,10    040     Aprovado
DANIELLE STEPHAN SOUZA PACCA              032,07    041     Aprovado
SIMONE LUIZA FERNANDES PINTO              031,72    042     Aprovado
Cristiane Reis Nascimento                 031,38    043     Aprovado
JOSIANE BEZTRIZ DE MOURA                  030,34    044     Aprovado
NATALIA SILVA PRIORI                      025,86    045     Aprovado






Curso: Turismo  Turno: Noturno

Candidato                                 Rend.(%)  Ordem   Situa??o
----------------------------------------------------------------------
Adevanir Menezes Alves                                       Eliminado
Maria Raquel de Souza                                        Eliminado
Diego Soares Vasconcelos                                     Eliminado
JOSIANE GONCALVES MELQUIADES                                 Eliminado
Manoela Muniz de Castro                   063,57    001     Aprovado
LARISSA GUERSON AVILA                     057,14    002     Aprovado
Daniela Sampaio Alves                     056,43    003     Aprovado
juliana teixeira                          048,57    004     Aprovado
Erika Frango Fagundes                     048,57    005     Aprovado
Isabella de Sousa Borges                  047,86    006     Aprovado
Juliana Soares Lima                       047,86    007     Aprovado
LEIZIANE APARECIDA SENRA DE OLIVEIRA      045,00    008     Aprovado
Fernando da Silva Mendonca Pereira        044,29    009     Aprovado
Nathalia Venturi dos Reis                 043,57    010     Aprovado
Paola Nogueira Raimundo                   042,86    011     Aprovado
judith neder valentim                     042,86    012     Aprovado
Priscila oliveira do nascimento lima      042,14    013     Aprovado
ISABELLA FREITAS DE OLIVEIRA              041,43    014     Aprovado
Gisele Caroline de Oliveira               038,57    015     Aprovado
Marilia Rocha Guedes de Oliveira          036,43    016     Aprovado
VITOR CONDE CARIAS                        035,71    017     Aprovado
TALITA DEL-PENHO MANCCINI DE PAIVA        035,00    018     Aprovado
livia dutra magalhaes                     033,57    019     Aprovado
Daniela Mota de Oliveira                  032,86    020     Aprovado
LEE CHUNG SHUNG                           032,86    021     Aprovado
JOHN PYUN                                 031,43    022     Aprovado
CRISTIANE APARECIDA DA SILVA MEDEIROS     026,43    023     Aprovado
Bruno Dias Pereira                        024,29    024     Aprovado






Curso: Educacao Fisica  Turno: Tarde

Candidato                                 Rend.(%)  Ordem   Situa??o
----------------------------------------------------------------------
Joselis Aparecida Agostinho                                  Eliminado
LUCIANO AMARAL FERNANDES                                     Eliminado
Paula Tostes de Castro Araujo                                Eliminado
Vinicius Luiz de Almeida                                     Eliminado
EVANDRO CASSIO DE PAIVA E SILVA                              Eliminado
Amanda Fernandes Brown                    060,00    001     Aprovado
MARCELA DE PAULA GONCALVES                056,55    002     Aprovado
SANDRA REGINA VISCIANO DE ARAUJO          054,48    003     Aprovado
William de Sao Jose Fonseca               051,38    004     Aprovado
Antonio Roberto Possas Nogueira           051,03    005     Aprovado
Kim Martins Rabelo                        048,62    006     Aprovado
Thaisa Monteiro Vianna                    048,62    007     Aprovado
Hugo Perrota da Silva                     047,59    008     Aprovado
Rafael Guelli de Mendonca                 046,90    009     Aprovado
RODRIGO MACHADO D?AVILA BORGES            046,55    010     Aprovado
Fernanda Rodrigues Lopes                  044,83    011     Aprovado
Humberto Teodoro dos Santos               044,48    012     Aprovado
Daniel Henrique de Oliveira               043,10    013     Aprovado
Hedilma goncalves de oliveira             043,10    014     Aprovado
Rosilene Alves da Silva                   043,10    015     Aprovado
Erika Bellini Gouvea                      043,10    016     Aprovado
julio cesar cardoso da silva              042,41    017     Aprovado
Sonia Abramo                              042,41    018     Aprovado
EDIANE PIZZIOLO MONTEIRO                  042,07    019     Aprovado
Glaucia Mota de Oliveira                  042,07    020     Aprovado
BRUNO ARRUDA DAMASCENO                    040,34    021     Aprovado
Diego do Carmo Oliveira.                  040,34    022     Aprovado
Daniele Faleiro de Resende                040,34    023     Aprovado
Viviany Anderson de Oliveira              039,66    024     Aprovado
Luis Fernando Fernandes e Silva           038,97    025     Aprovado
Helio Martins Dos Reis                    038,28    026     Aprovado
Vinicius Neiva de Paiva                   037,59    027     Aprovado
Bruno Paz de Almeida                      037,24    028     Aprovado
Flaviene Melo Guimaraes                   037,24    029     Aprovado
Maria Lucia Rocha                         035,52    030     Aprovado
Fabio Silva de Carvalho                   035,52    031     Aprovado
Thiago de Noroes Lessa Silva              035,17    032     Aprovado
Ricardo Correa de Mello                   034,14    033     Aprovado
KELLY RIBEIRO DE PAULA                    033,45    034     Aprovado
FABIO D'AGUIAR SILVA CADENGUE             033,10    035     Aprovado
Cristiane Batista Costa                   032,41    036     Aprovado
LUCIANO NUNES CARDOSO PINTO               032,41    037     Aprovado
Fabiano Jose Nogueira                     032,07    038     Aprovado
Marianna Chagas de Abreu                  031,38    039     Aprovado
RODRIGO DOS REIS GHEDIN                   030,69    040     Aprovado
FELIPE GERMANO NARDY MOUTINHO             030,34    041     Aprovado
Felipe Cesar Pinto                        030,00    042     Aprovado
Joao Batista Neves Guelber Junior         028,97    043     Aprovado
Rogerio Barrozo Lula                      028,62    044     Aprovado
HENRIQUE HARGREAVES VIEIRA                027,24    045     Aprovado
FRANCISCO APOLINARIO                      026,90    046     Aprovado
alexandre jose ribeiro de amorim          026,21    047     Aprovado
Fabio Luis da Silva Resende               026,21    048     Aprovado
ANDREIA PEREIRA PIMENTA                   023,10    049     Aprovado
Tacio Camargo Benvenuti                   021,72    050     Aprovado


